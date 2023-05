La selección argentina y la lista de convocados por Lionel Scaloni para la gira por Asia: entre ausencias y sorpresas

escuchar

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni dio a conocer este sábado la lista de futbolistas convocados para la gira que hará el equipo por Asia en junio, donde jugará ante Australia en Beijing el jueves 15 y frente a Indonesia en Yacarta el lunes 19, en ambos casos con Lionel Messi en el equipo.

El anuncio registra 27 llamados, en una nómina que no incluye a jugadores del torneo argentino y donde cinco de los 26 campeones del mundo en Qatar 2022 no aparecen: Lautaro Martínez, que estará en la final de la Champions League con Inter el 10 de junio en Estambul y luego se someterá a un tratamiento en un pie por un problema que arrastra desde el año pasado; Lisandro Martínez, que se recupera de una fractura en un pie; Paulo Dybala, que arrastra un inconveniente físico por el que José Mourinho lo ha reservado en algunos juegos de la Roma como para que llegue a la final de la Europa League del miércoles próximo con Sevilla; Franco Armani, en plena disputa del torneo local con River, y Alejandro “Papu” Gómez, que tampoco había estado en los amistosos ante Panamá y Curazao, en marzo.

Alejandro Garnacho no pudo estar por una lesión en los últimos amistosos ni en el Mundial Sub 20 al no ser cedido por Manchester United; ahora, vuelve a la selección mayor. Ig / @garnacho7

En cambio, hay regresos y novedades. Ausente en el Mundial Sub 20 porque no lo dejó Manchester United, Alejandro Garnacho volverá a estar en el grupo con la posibilidad de sumar los primeros minutos con la selección mayor, ya con los torneos ingleses finalizados. Se unen el defensor Leonardo Balerdi, ex Boca y actualmente en el Olympique de Marsella, y como tercer arquero Walter Benítez, que se inició en Quilmes, pasó por Niza en Francia y hoy es titular en el PSV de Países Bajos. Recibió su primer llamado para la mayor, luego registrar una participación en el Sudamericano Sub 20 de 2013. El arquero llegó al club neerlandés esta temporada tras una destacada actuación de seis años en el Niza de Francia. Balerdi (24), en cambio, ya fue convocados dos veces por Scaloni en 2019 para dos giras amistosas. Su debut desde el banco de suplentes se produjo en la goleada 4-0 sobre México en San Antonio, Estados Unidos, y el segundo partido lo disputó ante Ecuador (6-1) en Elche, España.

Facundo Medina, con participaciones en el Sub 20 y Juegos Olímpicos, surgió en Talleres y viajará desde Lens, el conjunto francés en el que está jugando desde 2020, antes de la primera convocatoria que le hizo Scaloni. Ahora regresa. Y también vuelven otros dos con presencia en ataque: Lucas Ocampos, que buscará el título de la Europa League con Sevilla ante Roma, y Giovanni Simeone, campeón con Napoli en la Serie A italiana.

#SelecciónMayor Futbolistas convocados por @lioscaloni para la gira asiática de junio.



El resto de los convocados es la base de los campeones del mundo y otros que quedaron marginados a último momento por lesiones pero son parte de la columna vertebral del actual ciclo, como Giovani Lo Celso y Nicolás González.

Estará Messi, claro, al igual que Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Emiliano “Dibu” Martínez, Marcos Acuña, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, en clara señal de que los más experimentados se sostienen en el plantel que encarará las próximas eliminatorias y la Copa América 2024.

Leandro Paredes, Lionel Messi y Giovani Lo Celso volverán a compartir el plantel argentino en la próxima doble fecha FIFA. Marcelo Endelli - Getty Images South America

El resto de los que viajarán son el arquero Gerónimo Rulli, los defensores Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Germán Pezzella y Cristian “Cuti” Romero; los mediocampistas Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, y el cupo de delanteros lo completa Julián Álvarez, que estará en la final de la Champions League con Manchester City.

La nómina completa de convocados

Arqueros : Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Ajax, Países Bajos) y Walter Benítez (PSV Eindhoven, Países Bajos).

: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Ajax, Países Bajos) y Walter Benítez (PSV Eindhoven, Países Bajos). Defensores : Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España), Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Germán Pezzella (Betis, España), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Facundo Medina (Lens, Francia), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, Francia) y Marcos Acuña (Sevilla).

: Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España), Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Germán Pezzella (Betis, España), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Facundo Medina (Lens, Francia), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, Francia) y Marcos Acuña (Sevilla). Volantes : Leandro Paredes (Juventus, Italia), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen, Alemania), Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra), Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos) y Giovani Lo Celso (Villarreal, España).

: Leandro Paredes (Juventus, Italia), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen, Alemania), Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra), Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos) y Giovani Lo Celso (Villarreal, España). Delanteros: Lucas Ocampos (Sevilla), Ángel Di María (Juventus), Lionel Messi (PSG, Francia), Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra), Giovanni Simeone (Napoli, Italia), Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra) y Nicolás González (Fiorentina, Italia).

Scaloni y los jugadores se reunirán en Beijing Rodrigo Néspolo

Argentina encarará en junio una gira por Asia que comprende un amistoso con Australia en China, el jueves 15, y otro ante Indonesia en ese país, el lunes 19. Esos partidos serán los últimos antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el próximo Mundial, en septiembre. En la primera doble fecha, los campeones del mundo serán locales ante Ecuador y luego viajará a la altura de La Paz para enfrentar a Bolivia.

