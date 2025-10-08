La selección argentina y un cambio de sede para el amistoso con Puerto Rico que favorecería la presencia de Messi

La ciudad estadounidense de Chicago es, en estos días, centro de escenas de violencia y protestas callejeras. Numerosas personas resultaron heridas y arrestadas en los enfrentamientos ocurridos entre las fuerzas federales y los manifestantes que rechazaron el operativo de detención de migrantes que el gobierno de Donald Trump puso en marcha. En esa ciudad, en el estadio Soldier Field, la selección argentina tenía previsto jugar el lunes próximo ante Puerto Rico, en uno de los últimos amistosos previos al Mundial 2026. Sin embargo, el conflicto social cambió los planes (y la sede).

La Argentina jugará ante el país caribeño, finalmente, en Miami, donde el plantel que conduce Lionel Scaloni ya se encuentra porque este viernes, en el estadio Hard Rock (donde, por ejemplo, se disputa el Masters 1000 de tenis), jugará un primer amistoso, ante Venezuela.

El partido contra Puerto Rico podría disputarse en el Chase Stadium, la cancha en la que actúa de local Inter Miami, el club capitaneado por Lionel Messi. Ese cambio de sede podría, incluso, ser beneficioso para el número 10, que en un principio estaba en duda para el segundo amistoso. Además, estos últimos desafíos le servirán a Scaloni para terminar de conformar la delegación que viajará al próximo Mundial para tratar de defender el título.

El anuncio de Puerto Rico previo al cambio de cancha

“Para nosotros no hay amistosos, los jugadores se juegan muchísimo”, dijo Scaloni, en las últimas horas, en Miami. La base del plantel está consolidada, pero algunos jugadores todavía buscan asegurar su lugar en la nómina para 2026. Quedan pocas pruebas antes del inicio del Mundial. En noviembre habrá una nueva fecha de partidos preparatorios: el primero en Angola, posiblemente ante el local, y otro en India, quizás frente a Estados Unidos. Después, la Finalissima, que se jugaría en marzo de 2026 junto a otro amistoso, y dos encuentros más en junio, antes del Mundial, contra México y Honduras, también en Norteamérica.

La idea inicial de Scaloni es utilizar los próximos dos encuentros para hacer ensayos y darle más minutos a jugadores que, seguramente, serán parte de la transición generacional, como Franco Mastantuono y Nico Paz.

Por lo pronto, Messi jugó los 90 minutos de los últimos siete partidos de Inter Miami, todos en apenas 21 días, por ello hay una intención de que cuide el físico. Pero que el segundo partido de la selección se juegue en la casa de su actual club, sin dudas, sería un incentivo mayor, un condimento extra. Y la expectativa aumentará. La selección se entrenó ayer por la tarde, precisamente, en las instalaciones de Inter Miami y hoy, también por la tarde, volverán a practicar en el mismo lugar, con miras al desafío del viernes ante Venezuela.

Vale recordar que entre los nombres habituales de las convocatorias de Scaloni esta vez se destaca la primera presencia del arquero Facundo Cambeses (Racing), del defensor central Lautaro Rivero (River) y del mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras). Además, volvieron al seleccionado el delantero José Manuel López (Palmeiras) y el defensor Marcos Senesi (Bournemouth), recuperado de una lesión en el tendón que sufrió a fines del año pasado.