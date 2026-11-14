La selección de Portugal cambió el diseño del dorsal 7 de su camiseta tras el retiro de Cristiano Ronaldo: quién lo reemplazará

El proceso de renovación de la selección de Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo ya comenzó. Este sábado las cuentas oficiales del conjunto nacional compartieron un cambio en el diseño del dorsal 7 de su camiseta, históricamente usada por el futbolista.

“Hora de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno”, escribió el club, junto con dos emojis de un infinito y una cabra, en referencia a la expresión G.O.A.T. (greatest of all time en inglés; el mejor de todos los tiempos en español).

Junto al mensaje, sumaron un video donde colocaban el nuevo dorsal, que ahora incluye un guion en el centro del número siete.

El nuevo dorsal de la camiseta número 7 Federación Portuguesa de Fútbol

Desde la Federación Portuguesa de Fútbol compartieron un comunicado sobre el cambio. “Una historia que jamás será olvidada. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha decidido que, a partir del partido de hoy contra Dinamarca, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Naciones, la camiseta número 7 de la Selección Nacional, que perteneció a Cristiano Ronaldo durante tantos años, tendrá un diseño gráfico diferente, con un número 7 distinto”, contaron.

Señalaron que se trata de otra forma de “inmortalizar el significado de un número tan especial y honrar el legado que representa”. “Porque hay historias, recuerdos, logros y emociones que estarán ligados para siempre a Cristiano Ronaldo. A partir de hoy, luciremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para la inmortalización de una historia que jamás será olvidada. ¡Gracias, Cristiano!”, cerraron.

La selección de Portugal cambió el diseño del dorsal 7 de su camiseta tras el retiro de Cristiano Ronaldo

La semana pasada, Ronaldo compartió la noticia de su retiro de la selección de Portugal con un emotivo video. El futbolista de 41 años debutó en el seleccionado el 20 de agosto de 2003, con apenas 18 años, de la mano del brasileño Luiz Felipe Scolari. En ese partido amistoso contra Kazajstán ingresó en el entretiempo por Luis Figo.

La historia

Desde entonces pasaron 23 años, 234 partidos y 146 goles. Esas marcas lo ubicaron entre los futbolistas más destacados de su selección. Además, participó en seis Copas del Mundo, en las que jugó 27 partidos y anotó 11 goles.

Durante más de dos décadas fue el gran referente de la selección de Portugal, con la conquista de la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal hace una semana PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La Federación Portuguesa de Fútbol también le dedicó unas palabras cuando Ronaldo anunció su salida de la selección. “La FPF se niega a permitir que esta despedida se produzca sin el homenaje que se merece. Es nuestro firme y profundo deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un homenaje a la altura de la inmensa carrera de Cristiano Ronaldo, en el que los aficionados y el país puedan aplaudir y celebrar, una vez más, al jugador que tanto nos ha dado”, expresaron.

Y sumaron: “La Federación Portuguesa de Fútbol expresa su más profundo y duradero agradecimiento a su eterno capitán, Cristiano Ronaldo, quien hoy anunció su retirada definitiva de la Selección Nacional. Con un sentimiento de profunda gratitud e inmensa admiración, la Federación Portuguesa de Fútbol elogia y agradece públicamente a Cristiano Ronaldo por su extraordinaria trayectoria al servicio de nuestro país. Más que un atleta excepcional, nuestro capitán fue un líder inspirador, un ejemplo de dedicación y el máximo símbolo del espíritu de nuestra Selección Nacional”.

La conferencia de prensa que dieron Cristiano Ronaldo y el entrenador de Portugal Jorge Jesus @selecaoportugal

El punto final de Ronaldo en la selección tuvo lugar poco después de la enorme polémica que protagonizó junto con el entrenador Jorge Jesus. El 30 de septiembre, el portugués abandonó la concentración del conjunto nacional. Según el futbolista, junto con el DT habían acordado un plan para administrar sus minutos y que fue incumplido en el partido contra Noruega por la Liga de las Naciones.

Ese desencuentro provocó varias reuniones en las que, según Ronaldo, se llegó a un acuerdo por el que Jorge Jesus leería un texto que tenía ocho puntos, y que el propio Ronaldo aseguró haber “validado”. Sin embargo, eso no pasó y desató una conferencia que provocó su salida.

Quién usará la camiseta número 7

Por el momento se desconoce quién utilizará definitivamente el histórico número, pero en la Liga de las Naciones la casaca ya tiene su reemplazante: Rafael Leão.

Este sábado por la tarde, la selección estrenará el cambio de diseño en uno de sus números más emblemáticos. Leão, extremo de 27 años, jugó 50 partidos con la selección de Portugal, y convirtió seis goles y ocho asistencias.