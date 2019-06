Kevin Fortuné selló el triunfo por 3-0 frente a Canadá Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 08:00

Hace 26 años se llevaron la peor goleada de la historia de la Copa Oro, pero este año la participación de Martinica ha sido una gran revelación en el campeonato de fútbol del hemisferio norte de América. Y es que el equipo de la pequeña isla de las Antillas Menores caribeñas no solo ha mostrado buen fútbol, sino que sobrepasó las dificultades fuera de la cancha para llegar al torneo de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Para empezar, su selección no es miembro de la FIFA debido a que no se trata de un país, sino de un departamento de ultramar de Francia. Tampoco tiene una liga profesional de fútbol, por lo que su equipo solo tiene seis futbolistas profesionales que juegan en el extranjero. Por si fuera poco, no tuvo un presupuesto propio para costearse el viaje, hospedaje, alimentación y los gastos para participar en el campeonato.

Así que el equipo tuvo que organizar una petición de ayuda en internet de casi 23.000 dólares para hacer el viaje a Estados Unidos, sede del certamen.

Pese a sus problemas, el equipo ha dado respetables actuaciones en sus partidos del Grupo A de la Copa Oro. Mientras que en su pasada participación (1993) sufrió una escandalosa derrota por 9-0 ante México, la mayor goleada de la historia del torneo, el domingo pasado la historia fue diferente: le metieron dos goles a los mexicanos, uno de ellos un disparo al ángulo en un tiro libre y se llevaron los aplausos a pesar de haber caído por 3-2 ante uno de los favoritos y potencia del continente. Y el miércoles anterior habían derrotado por 3-0 a Cuba, partido con el que se recuperaron del inicial 4-0 con el que cayeron ante Canadá cuatro días antes.

¿Cómo se juega en Martinica?

Martinica tiene una población de cerca de 380.000 habitantes que viven en una isla de 1128 kilómetros cuadrados que desde 1635 es parte del territorio francés. Al no ser un territorio autónomo, su organización futbolística no es reconocida por la FIFA, pero en cambio sí pertenece a la Concacaf desde 1953.

La principal liga de fútbol está conformada por 14 equipos semiprofesionales, los cuales no juegan en competencias de clubes regionales. De ahí que los más destacados jugadores martiniquenses emigren a otros países.

Samuel Camille en el Tenerife y Jean-Sylvain Babin en el Sporting Gijón son dos futbolistas de la isla en la Segunda División de España, mientras que Jordy Delem juega en el Seattle Sounders de los Estados Unidos. Kevin Fortune, Joris Marveaux y Joris Marveaux son los otros tres jugadores en ligas extranjeras, en divisiones menores.

La selección de Martinica enmudeció en dos ocasiones a los aficionados mexicanos en Charlotte Fuente: AFP

Con solo seis jugadores en el fútbol profesional, Martinica armó su selección con las figuras amateur locales pero sin presupuesto para su viaje y gastos en Estados Unidos. Además de la colecta en internet, la selección logró entrenar en instalaciones de la firma de ropa deportiva que viste al equipo.

"No tenemos jugadores para rivalizar con los profesionales. Por eso tenemos que trabajar con nuestro corazón para mostrar otra imagen de nuestra selección", dijo su entrenador Mario Bocaly al sacar sus conclusiones de la Copa Oro. "Somos una pequeña isla, pero tenemos cualidades para trabajar".

BBC Mundo