Real Madrid vs. Benfica: mientras se espera por la respuesta a la apelación por Prestianni, el local pierde a Mbappé por lesión

Benfica mantiene la ilusión intacta de poder contar con Gianluca Prestianni para disputar el encuentro ante Real Madrid que se llevará a cabo en el Santiago Bernabéu. El club portugués solicitó la suspensión de la sanción de la UEFA hasta que se resuelva definitivamente el caso y apeló la decisión ante la comisión de apelación del ente rector del fútbol europeo, que dará su veredicto unas horas antes del comienzo del partido que se jugará a las 17 hora argentina.

El 23 de febrero, la UEFA comunicó la suspensión provisoria del futbolista argentino por sus supuestos insultos de carácter racista a Vinicius Junior, pronunciados en el encuentro de ida en Lisboa. Según el ente del fútbol europeo, Prestianni violó el artículo 14 del reglamento, que incluye un término jurídico clave: prima facie. Este concepto es una locución latina que significa “a primera vista” o “basado en la primera impresión”.

Rudiger y Camavinga frenan a Prestianni, mientras Vinícius Jr. lo observa durante el encuentro entre Benfica y Real Madrid, por la Champions League PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

Frente a ello, Benfica apeló la decisión de la comisión disciplinaria de la UEFA y ha solicitado la suspensión de la sanción hasta que se resuelva el caso. De esta forma, el exjugador de Vélez Sarsfield aún no quedó descartado para participar en el partido de vuelta de la Champions League, que se disputará este miércoles.

De acuerdo con L’Equipe, la comisión de apelación del órgano disciplinario de la UEFA dará su respuesta este miércoles por la tarde europea (en el mediodía de Argentina) y se sabrá si el argentino, sospechoso de haberle dicho “mono” a Vinicius, podrá disputar el partido.

El club portugués siguió todos los pasos pertinentes que le permite el artículo 49 del reglamento que permite la apelación de las medidas provisionales impuestas a Prestianni por parte de la UEFA.

El descargo de Gianluca Prestianni en redes sociales tras el cruce con Vinicius

“Las medidas provisionales decretadas por el presidente del Órgano de Control, Ética y Disciplina, o su delegado, podrán ser recurridas de conformidad con las disposiciones aplicables del presente reglamento. No obstante, la apelación deberá presentarse ante la UEFA, por escrito y debidamente justificada, en un plazo de tres días a partir de la notificación de la medida impugnada, y no se abonará ninguna tasa de apelación. El Presidente del Órgano de Apelación, o su delegado, decidirá sobre dichas apelaciones como juez único. Sus decisiones serán inapelables”, señaló la norma N° 49 del reglamento.

El Santiago Bernabéu se prepara para una campaña “antirracismo”

El estadio del Real Madrid lucirá un mosaico cuando los jugadores salten al terreno de juego en el que se leerán dos mensajes contundentes tras lo sucedido en el partido de ida entre el equipo español y Benfica: “No al racismo” y “Respect”.

La intención del equipo español es que el mensaje se haga viral en todo el mundo para dejar en claro que, en su estadio, hay tolerancia cero con el racismo y con el supuesto comentario que le dijo Prestianni a Vinicius.

📍 Estádio Santiago Bernabéu pic.twitter.com/MJ9au9cBoF — SL Benfica (@SLBenfica) February 24, 2026

El estadio contará con la presencia de 4000 hinchas de Benfica. Además, desde hace más de una semana, se agotaron todas las entradas por lo que habrá más de 83 mil personas presentes en un partido que promete marcar un antes y un después.

El Madrid pierde a su pieza más importante: Kylian Mbappé

El delantero francés no fue convocado por el entrenador Álvaro Arbeloa, ya que continúa arrastrando molestias en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Según MARCA, Mbappé no volvería a jugar hasta estar recuperado al 100% de la lesión que lo viene aquejando en los últimos meses.

El deseo del Madrid es que llegue sin dificultades a la próxima instancia de la Champions League, que tendrá lugar en la segunda semana de marzo, y pueda disputar el último tramo de la temporada sin molestias en su rodilla.

Mbappé apunta a recuperarse para afrontar al 100% el último tramo de la temporada José Bretón - AP

Cabe señalar que el francés empezó a sentir dolor en su rodilla izquierda el pasado 7 de diciembre. Se le hicieron pruebas médicas, confirmando una lesión leve y acortó el tiempo de baja. Sin embargo, este adelantamiento de los plazos lo dejó en una situación complicada y ha provocado que haya recaído en las molestias.

La ausencia de Mbappé supone una pérdida irreparable para el ataque Merengue, ya que el futbolista aportó 38 goles en la temporada. No obstante, Arbeloa confía en que Vinicius podrá reemplazarlo de la mejor forma y ser el héroe de la serie.