LA NACION
en vivo

La selección Sub 17, en vivo: el minuto a minuto del debut en el Mundial de Qatar

El equipo que dirige Diego Placente se enfrenta con Bélgica; televisa la TV Pública y DSports

Los dirigidos por Diego Placente se enfrentan, desde las 11.45, a Bélgica por el Grupo D, en el debut de la Copa del Mundo Sub 17
Los dirigidos por Diego Placente se enfrentan, desde las 11.45, a Bélgica por el Grupo D, en el debut de la Copa del Mundo Sub 17@HisDeInferiores

Bélgica ya está confirmado

El entrenador del seleccionado belga, Bob Browaeys, confirmó la formación para enfrentarse con el conjunto argentino.

Equipo confirmado

El entrenador de la selección Sub 17, Diego Placente, confirmó el equipo para el debut con Bélgica.

Cómo llegó Bélgica al Mundial

La selección de Bélgica se clasificó tras alcanzar las semifinales en el Campeonato Europeo juvenil, tras vencer a Inglaterra y República Checa. Los jugadores más destacados del conjunto juvenil aparecen los dos talentos de Ajax y Anderlech, los mediocampistas Jordy Mokio y Nathan De Cat, respectivamente.

La probable formación

Esta es la probable formación de la selección argentina Sub 17 para el debut en la Copa del Mundo de Qatar 2025, ante Bélgica: José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas y Simón Escobar; Alejandro Tello y Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol y Can Güner; Thomás De Martis.

Cómo le fue a la selección en el Mundial de la categoría

La competencia en Qatar será la número 20 de la historia. El primer certamen de la categoría se celebró en 1985. La selección nacional no logró clasificarse en cuatro oportunidades (1987, 1999, 2005 y 2017), mientras que sus mejores resultados fueron: semifinales en 1991, 1995, 2001, 2003, 2013 y 2023, cuando perdió con Alemania, por penales.

El título que falta

El Mundial Sub 17 es la copa que le falta en las vitrinas de la Asociación del Fútbol Argentina. La selección argentina se consagró tres veces como campeón del mundo en mayores (1978, 1986 y 2022), seis veces en el Sub 20 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y dos veces en el Sub 23 de los Juegos Olímpicos (2004 y 2008).

El Grupo de la Argentina

La selección argentina Sub 17, que dirige Diego Placente, inicia su camino en el Mundial de Qatar, será parte del Grupo D que también integran las selecciones de Bélgica, Fiyi y Túnez.

Bienvenidos al minuto a minuto del debut de la selección Sub 17 en el Mundial de Qatar

Bienvenidos a la transmisión en vivo del debut de la selección argentina Sub 17 en el Mundial que se disputa en Qatar. El conjunto nacional dará su primer paso ante Bélgica, desde las 11.45, con la televisación en directo de la TV Pública y DSports.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. River va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores
    1

    River vive un suplicio: va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores

  2. Arranca el Sub 17 el Mundial en Qatar: debuta ante Bélgica con muchos que ya saben lo que es ser campeón
    2

    El título que falta en las vitrinas: el sueño Sub 17 de Argentina se pone en marcha en Qatar

  3. Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente, un viaje circular de la mano del abuelo Titi
    3

    Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente: un viaje circular de la mano del abuelo Titi

  4. Tevez le ganó el duelo a Guillermo ante la mirada de Bianchi: el golazo de la "T", con potrero y oportunismo
    4

    Tevez le ganó el duelo a Guillermo ante la mirada de Bianchi: el golazo de la “T”, con potrero y oportunismo

Cargando banners ...