La selección Sub 17, en vivo: el minuto a minuto del debut en el Mundial de Qatar
El equipo que dirige Diego Placente se enfrenta con Bélgica; televisa la TV Pública y DSports
Bélgica ya está confirmado
El entrenador del seleccionado belga, Bob Browaeys, confirmó la formación para enfrentarse con el conjunto argentino.
Time to shine. ✨#U17WC pic.twitter.com/FTAHMTKbat— Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) November 3, 2025
Equipo confirmado
El entrenador de la selección Sub 17, Diego Placente, confirmó el equipo para el debut con Bélgica.
#Sub17 🏆Copa del Mundo #Qatar2025 #U17WC— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 3, 2025
Así formará la Albiceleste en su debut 🇦🇷 pic.twitter.com/M4iLy6uJxJ
Cómo llegó Bélgica al Mundial
La selección de Bélgica se clasificó tras alcanzar las semifinales en el Campeonato Europeo juvenil, tras vencer a Inglaterra y República Checa. Los jugadores más destacados del conjunto juvenil aparecen los dos talentos de Ajax y Anderlech, los mediocampistas Jordy Mokio y Nathan De Cat, respectivamente.
La probable formación
Esta es la probable formación de la selección argentina Sub 17 para el debut en la Copa del Mundo de Qatar 2025, ante Bélgica: José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas y Simón Escobar; Alejandro Tello y Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol y Can Güner; Thomás De Martis.
Cómo le fue a la selección en el Mundial de la categoría
La competencia en Qatar será la número 20 de la historia. El primer certamen de la categoría se celebró en 1985. La selección nacional no logró clasificarse en cuatro oportunidades (1987, 1999, 2005 y 2017), mientras que sus mejores resultados fueron: semifinales en 1991, 1995, 2001, 2003, 2013 y 2023, cuando perdió con Alemania, por penales.
#Sub17 ¡Volvemos a la tierra sagrada! pic.twitter.com/Fo7DZ5iiFJ— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 2, 2025
El título que falta
El Mundial Sub 17 es la copa que le falta en las vitrinas de la Asociación del Fútbol Argentina. La selección argentina se consagró tres veces como campeón del mundo en mayores (1978, 1986 y 2022), seis veces en el Sub 20 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y dos veces en el Sub 23 de los Juegos Olímpicos (2004 y 2008).
El Grupo de la Argentina
La selección argentina Sub 17, que dirige Diego Placente, inicia su camino en el Mundial de Qatar, será parte del Grupo D que también integran las selecciones de Bélgica, Fiyi y Túnez.
#Sub17 🏆Copa del Mundo #Qatar2025 #U17WC— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 3, 2025
⚽️ #Argentina 🇦🇷 - #Belgica 🇧🇪
🕦 11.45 hs.
🏟️ Complejo Aspire Zone
📍 Doha
📰 https://t.co/n9c9nlwSoR
📺 @TV_Publica | @DSports pic.twitter.com/65gF50CAsk
Bienvenidos al minuto a minuto del debut de la selección Sub 17 en el Mundial de Qatar
Bienvenidos a la transmisión en vivo del debut de la selección argentina Sub 17 en el Mundial que se disputa en Qatar. El conjunto nacional dará su primer paso ante Bélgica, desde las 11.45, con la televisación en directo de la TV Pública y DSports.
