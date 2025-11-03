La selección Sub 17, en vivo: el minuto a minuto del debut en el Mundial de Qatar

El Mundial Sub 17 es la copa que le falta en las vitrinas de la Asociación del Fútbol Argentina. La selección argentina se consagró tres veces como campeón del mundo en mayores (1978, 1986 y 2022), seis veces en el Sub 20 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y dos veces en el Sub 23 de los Juegos Olímpicos (2004 y 2008).