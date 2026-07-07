La senadora de Paraguay que publicó comentarios racistas de Mbappé le exigió al futbolista que se disculpe.

En un ida y vuelta que no parece tener fin entre el futbolista francés Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla, en las últimas horas la edil sudamericana le reclamó al astro que se disculpe por sus dichos. El 10 de la selección había calificado a la mujer como “despreciable” e “indigna” de su cargo en el Congreso de Paraguay luego de que ella publicara una serie de comentarios racistas en la red social X. “Exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas”, le dijo la legisladora, que habló de “violencia de género” y advirtió que si el deportista no lo hace, le iniciará acciones legales.

“El problema es entre vos y yo. Nunca dije nada de Francia; lo mío es contigo”, así comenzó la carta que Amarilla publicó en sus redes a última hora de este lunes, escrita en español y en francés, dirigida al futbolista. En el extenso texto, en el que la legisladora contó que había estudiado en un colegio galo, prosiguió: “A mí me enojó mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido; dijiste: ‘Si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterlas’. No somos estúpidos; entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos”.

Luego de finalizado el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final, en el que el combinado europeo se quedó con la victoria luego de que Mbappé metiera un gol por penal, el delantero de Real Madrid dijo, en la entrevista postpartido: “Demostramos que no somos solo un equipo que juega lindo al fútbol; si hay que meter las manos en la mierda, las vamos a meter”.

La respuesta de la senadora paraguaya a Mbappé. @CelesteSenadora

“Ellos pensaban que íbamos a jugar de esmoquin. Nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio e incluso en ese aspecto fuimos mejores que ellos. Paraguay no quería jugar al fútbol y nosotros les mostramos que sí sabíamos cómo hacerlo. Ganamos y fuimos mejores que ellos”, agregó Mbappé en ese momento tras el tenso encuentro. Fue entonces que Amarilla publicó una serie de comentarios racistas en X burlándose de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés.

La senadora de Paraguay que publicó comentarios racistas de Mbappé le exigió al futbolista que se disculpe. captura de redes

Y llegó la respuesta de Mbappé, quien calificó a la legisladora, que es senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, como una “mujer despreciable” que era “indigna” de su cargo en el Congreso. “Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya olvidó el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante este Mundial”, escribió el 10 del seleccionado europeo en la red social X.

La senadora de Paraguay que publicó comentarios racistas de Mbappé le exigió al futbolista que se disculpe. captura de redes

Qué dice la carta de la senadora a Mbappé

“[...] Dijiste que se van a sacar el esmoquin; también entendimos bien que ustedes son tan elegantes que usan esmoquin y nosotros, pobres y brutos [...]”, afirma en una parte el texto. “Durante el partido tuviste una conducta arrogante, se notaba tu desprecio a cada jugador, como si te dieran asco y, sin taparte la boca, dijiste ‘la concha de tu madre’, una frase sumamente agresiva en Latinoamérica y vos sabés, por eso dijiste”, arremetió Amarilla.

“Despreciaste el saludo de nuestro arquero [Orlando Gill]. Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado, en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria, y vos le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara; eso no se hace. Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo. A mí me dolió, a todo mi país le dolió y mucho. Francia debería reclamártelo, porque es un país de caballeros, con siglos de historia y de ‘savoir faire’. Francia debería reclamar tu conducta", añadió la senadora paraguaya.

Amarilla justificó que sus posteos luego del partido “fueron con la sangre hirviendo; esta sangre mestiza, bella mezcla de sangre indígena con sangre española”.

“Sin embargo, al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina; sudaca nos dicen. Me arrepentí y borré el post. Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante”, agregó la edil.

“Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia; vos no me conoces, no tenés idea de quién soy yo y no tenés ningún derecho a decir que SOY UNA MUJER DESPRECIABLE, INDIGNA DEL CARGO QUE OCUPO. Yo soy senadora de la nación paraguaya electa con votos; antes fui diputada nacional, también electa con votos. Miles de paraguayos y paraguayas me votaron y me consideran su voz; mi principal compromiso es ser la voz del pueblo paraguayo, decir lo que ellos no pueden y defender a mi país hasta con mi vida; eso se espera de mí”, prosiguió la carta.

“¿¡Quién sos para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conocés!? ¡¡¡Violencia de género pura y dura!!! Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo. Justamente vos despreciando al género, justamente vos ofendiendo a la mujer; yo no ataqué tu color, ni tus preferencias; no ataques vos mi condición de mujer y política. Retráctate conmigo, hacé honor a tu ciudadanía francesa y pedime disculpas; caso contrario, podré iniciar acciones legales por violencia de género“, apuntó la senadora.