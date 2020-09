La sentencia de Oscar Ruggeri sobre Marcelo Gallardo: "Ya está listo" Crédito: @RiverPlate

15 de septiembre de 2020 • 17:10

El exfutbolista Oscar Ruggeri fue contundente a la hora de referirse al futuro de Marcelo Gallardo como entrenador, luego de escuchar la conferencia de prensa que el director técnico de River Plate brindó en la previa del partido que el equipo que dirige disputará ante San Pablo por la Copa Libertadores.

La conferencia de Gallardo coincidió con el horario en el cual se emite el programa 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports, por lo que Ruggeri pudo hacer su consideración sobre el DT millonario casi en tiempo real. En ese sentido, y tras una hora de conferencia, una vez de regreso en el piso, Ruggeri dio su opinión.

"Cuando empezó la conferencia dije listo: Gallardo está para ya dirigir el equipo que quiera de las mejores ligas el mundo. Ya está preparado. Se plantó, ya le sobra. (...) Recuerden cuando comenzó Gallardo, para sacarle una palabra, ¡las vueltas le tenías que dar! El tipo ahora está claro en lo que dice, con todas las ideas. Está muy preparado, y por eso es el mejor técnico que tenemos los argentinos", sentenció el Cabezón.

Entre otras cuestiones, el exdefensor del seleccionado argentino puntualizó en el momento en que Gallardo se refirió a la salida del volante colombiano Juan Fernando Quintero, y a los rumores que indican que el defensor Lucas Martínez Quarta podría migrar de la institución.

"Juanfer vino y me dijo que se quería ir: listo, chau, hay que irse. Sobre Martínez Quarta, dijo que es el que tiene al lado que lo quiere hacer ir, no Martínez Quarta. ¿Viste que todos decimos: ¿y, Martínez Quarta se quiere ir? No le dijo nada a él. Se ve que es el representante el que está hablando", agregó

Finalmente, el exdirector técnico de San Lorenzo e Independiente, indicó que los argentinos tuvimos "dos técnicos" con las condiciones que posee el Muñeco, incluyéndolo al propio entrenador de la Banda. "(Carlos) Bianchi en un momento en Boca, y Gallardo hoy en River", cerró el exjugador.