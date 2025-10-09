La sentida despedida de hinchas de River a Miguel Ángel Russo: “No hay colores ni rivalidades”

A raíz de la muerte del entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, a los 69 años, el fútbol argentino expresó en redes sociales su dolor y envió condolencias al club. Entre ellos, también se despidió River: el conjunto de Núñez emitió un comunicado y sus hinchas respondieron a la publicación con sentidos mensajes en los que destacaron su respeto como director técnico de su clásico y su profesionalismo.

En primer lugar, la cuenta oficial de River compartió: “El club lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y director técnico. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

La publicación, que superó el millón de visualizaciones en X, recibió también muchos mensajes de hinchas de River que manifestaron su tristeza y enviaron condolencias tanto a la familia y entorno de Russo como al mundo Boca. Los usuarios destacaron su respeto en la rivalidad y recordaron momentos en los que el entrenador se comportó “como un señor”.

“Hoy no hay colores ni rivalidades. Se fue la persona más querida del fútbol argentino. Que en paz descanses, Miguel”, escribió una persona en respuesta al posteo de River, quien con su mensaje adjuntó una imagen de dos niños -uno con la camiseta de Boca y otro con la de River- abrazándose.

En tanto, otro usuario señaló que la partida de Russo les duele “a todos por igual” y afirmó: “Con él se van los días gloriosos que alguna vez tuvo el fútbol argentino, que hoy en día está siendo destruido por [Claudio] Tapia. Abrazo a todo el mundo Boca y Central. Se fue una excelente persona y un increíble entrenador".

Russo y Gallardo, en un duelo entre River y Alianza Lima por Copa Libertadores Archivo

Otros hinchas remarcaron el comportamiento de Russo en el superclásico. “Se recordará como lo que siempre fue: un señor con todas las letras”, dijo una persona, mientras que otra añadió: “Jamás dijo algo contra River y siempre nos respetó. Un grande”.

Algunos fanáticos, incluso, pidieron que el homenaje al entrenador de Boca se extienda a un comunicado: “El domingo, en el Monumental, tiene que haber un respetuoso minuto de silencio por la muerte de Miguel Ángel Russo. Somos rivales, no enemigos”.

Por su parte, tras la serie de mensajes de condolencias del mundo River, hinchas de Boca agradecieron el gesto. “No hay colores. Se fue un grande del fútbol. Gracias por el respeto. Hasta siempre, Miguel”, contestó un fanático xeneize.

“Mirá si no era grande Miguel que hasta los vecinos lo despiden con total respeto, dejando de lado los colores y camisetas. Se agradece. Ya habrá tiempo para chicanas. Hoy es un día triste para todo el fútbol”, indicó otro hincha.