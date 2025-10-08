LA NACION
en vivo

Qué se sabe de la salud de Miguel Ángel Russo hoy, este miércoles 8 de octubre

El DT xeneize permanece internado en su domicilio y recibe atención médica constante, en medio de su lucha contra un cáncer de próstata detectado en 2017; clubes de Argentina y Sudamérica le manifestaron su apoyo

En un comunicado oficial, publicado el lunes, Boca habló por primera vez del delicado momento que atraviesa y de su "pronóstico reservado"
En un comunicado oficial, publicado el lunes, Boca habló por primera vez del delicado momento que atraviesa y de su "pronóstico reservado"ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado momento de salud, en medio de su lucha contra un cáncer de próstata detectado en 2017. Por eso, y como consecuencia de un debilitamiento general en las últimas semanas, permanece internado en su domicilio y recibe atención médica constante.

El lunes, pasadas las 21.30, Boca emitió el primer comunicado oficial desde que el entrenador empezó a tener ausencias en los entrenamientos y los partidos. El mismo dice: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

“Mucha fuerza y pronta recuperación”

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) compartió unas emotivas líneas en su cuenta de X. “El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo”, se puede leer en el posteo.

Vélez: su segundo hogar

Campeón en 2005 y amado por todo el pueblo “fortinero”, la institución de Liniers también se sumó al apoyo hacia Russo.

Rosario, su lugar en el mundo

Rosario Central fue otro de los clubes en los que Miguel Ángel Russo dirigió y salió campeón. Desde la cuenta oficial del club en X, escribieron: “Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón”.

Un técnico admirado en muchos países

La delicada situación de salud de Miguel Ángel Russo hizo que varios clubes latinoamericanos se hagan eco y compartieran mensajes de apoyo deseando su pronta recuperación.

Estudiantes se suma a los buenos deseos

Estudiantes de La Plata también pronunció su apoyo al entrenador de Boca. “¡Fuerzas Miguel! La familia pincha está con vos”, escribieron desde la cuenta oficial del club en X.

Los títulos de Russo en Boca

El entrenador de 69 años tuvo tres etapas en el club de la Ribera. En la primera, en el año 2007, obtuvo la copa Libertadores. En la segunda, la Superliga 2019-2020 y la Copa de la Liga 2020.

Miguel Ángel Russo tras la obtención de la copa Libertadores en 2007
Miguel Ángel Russo tras la obtención de la copa Libertadores en 2007

Clima de preocupación

En Boca Predio, instalaciones que el club tiene en Ezeiza y donde entrena el plantel de primera, se vive un ambiente de preocupación por la salud del director técnico. “Están muy golpeados”, aseguran desde el entorno de los jugadores.

Boca Predio
Boca PredioPrensa Boca

El mensaje de Verón

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, club en el que Russo jugó y dirigió, compartió una emotiva historia en Instagram. “Mucha fuerza Miguel”, escribió la “Brujita”.

La historia que la "Brujita" Verón compartió en Instagram
La historia que la "Brujita" Verón compartió en Instagram

Úbeda y una dedicatoria especial

Claudio Úbeda, ayudante de Russo y actualmente director técnico del primer plantel, se refirió al entrenador luego de la victoria de Boca sobre Newell’s. “Se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado viendo por televisión”, manifestó.

Claudio Úbeda le dedicó el triunfo a Miguel Ángel Russo
Claudio Úbeda le dedicó el triunfo a Miguel Ángel Russo

Los antecedentes médicos de Russo

A principios de septiembre, el entrenador de Boca estuvo internado durante casi una semana en el instituto Fleming debido a una infección urinaria, lo que lo obligó a delegar varios entrenamientos. Aquella situación derivó en especulaciones que el propio entrenador desmintió con firmeza. “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, declaró en una conferencia de prensa en el día de su regreso, visiblemente molesto por lo que consideró un exceso de especulaciones.

El 5 de septiembre, fue dado de alta, pero tanto el cuerpo técnico como la dirigencia decidieron darle más tiempo para recuperarse. Cinco días después, Russo volvió a dirigir un entrenamiento, previo al partido contra Rosario Central.

Russo y Úbeda durante un entrenamiento en Boca Predio
Russo y Úbeda durante un entrenamiento en Boca Predio

Antes del comunicado oficial, desde el club azul y oro dejaron trascender que en este contexto, ante la ausencia de Russo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quedarán a cargo de la conducción del equipo, tanto en entrenamientos como en partidos. Esta medida se mantendría, al menos, hasta la conclusión de la participación de Boca en el torneo Clausura.

La salud de Russo hoy

Según sus allegados, la situación del actual DT de Boca es “minuto a minuto”. Ausente desde hace varias jornadas en las prácticas diarias del primer equipo, Russo se mantiene al resguardo de sus familiares y cuerpo médico en su domicilio. El mundo del fútbol, en vilo.

LN+: el estado de salud de Miguel Angel Russo
LN+: el estado de salud de Miguel Angel Russo

El tuit de Tapia

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, citó un posteo de Boca y escribió: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

La última vez de Russo en la Bombonera

El 21 de septiembre, cuando Boca empató 2 a 2 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera fue la última vez que Russo dirigió al equipo sentado en el banco de suplentes. A partir de aquella jornada quien tomó las riendas del plantel fue su ayudante principal, Claudio Úbeda.

La última vez que Russo dijo presente en la Bombonera fue el 21 de septiembre
La última vez que Russo dijo presente en la Bombonera fue el 21 de septiembreAníbal Greco - La Nación

El apoyo del capitán de Boca

Queremos dedicarle la victoria a él [por Miguel Russo], porque es la cabeza de nuestro grupo y le mandamos mucha fuerza”. Eso dijo Leandro Paredes al finalizar el partido que Boca le ganó por 5 a 0 a Newell’s en la Bombonera el último domingo.

Leandro Paredes se refirió al estado de salud de Miguel Ángel Russo
Leandro Paredes se refirió al estado de salud de Miguel Ángel Russo
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Maradona y su regreso a Boca: la pelea con Toresani, el mechón amarillo y la cena con Charly García
    1

    A 30 años del regreso de Diego Maradona a Boca: “Segurola y Habana” y la rebeldía del mechón amarillo

  2. No se difundieron los audios del VAR de las jugadas que beneficiaron a Barracas por segunda fecha seguida
    2

    La Dirección Nacional de Arbitraje decidió no difundir los audios del VAR de Barracas Central por segunda fecha seguida

  3. La pirueta en el área del pibe de oro de España, un candidato en el Mundial Sub 20
    3

    Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final

  4. La sentida despedida de Messi a un gran socio en la cancha: el retiro de Alba
    4

    Jordi Alba anunció su retiro: la sentida despedida de Messi a un gran socio en la cancha

Cargando banners ...