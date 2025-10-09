El último adiós a Miguel Ángel Russo será en la Bombonera

El fútbol argentino quedó estremecido con la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, a los 69 años. El entrenador, símbolo de serenidad, trabajo y respeto, será velado desde las 10 del jueves en la Bombonera, el escenario donde alcanzó la gloria máxima como conductor del Bocacampeón de la Copa Libertadores 2007, con Juan Román Riquelme como figura excluyente dentro de la cancha.

La decisión fue tomada unos instantes después de que se confirme el triste desenlace. Riquelme, actual presidente del club y uno de los hombres que más admiración profesaba por Russo, ordenó que la institución quedara “totalmente a disposición” de la familia del entrenador.

El hall central de la Bombonera será el lugar donde se realizará el velatorio de Miguel Ángel Russo

El velatorio se llevará a cabo en el hall central del estadio, en Brandsen 805, un espacio cargado de historia para los hinchas boquenses de todas las épocas. Allí, donde descansan las banderas, los trofeos y la memoria del club, se montará una capilla ardiente para que socios, jugadores, exfutbolistas y simpatizantes puedan despedir a quien supo conquistar sus corazones con su sonrisa eterna y trabajo silencioso.

Si bien todavía se afinan los detalles del operativo y la logística —ya que la entrada principal de la Bombonera está en obra—, desde Boca confirmaron que se trabaja contrarreloj junto a la familia del técnico para permitir una despedida pública y ordenada en el mismo lugar donde Miguel escribió una de las páginas más felices de la historia del club. Se prevé que la despedida durará casi 24 horas, hasta las 8 del viernes.

El anuncio oficial y un mensaje cargado de emoción

El comunicado difundido por Boca en sus redes sociales fue tan breve como contundente.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Russo, nacido en Lanús el 9 de abril de 1956, fue futbolista de Estudiantes de La Plata, donde debutó en 1975 y disputó más de 400 partidos como volante central. Sin embargo, su legado trascendió los límites del campo de juego.

Su carrera como entrenador abarcó casi cuatro décadas y una lista interminable de clubes que lo reconocieron por su decencia y su inteligencia táctica: Estudiantes, Lanús, Vélez, Rosario Central, San Lorenzo, Racing, Huracán, Millonarios de Colombia y Boca, entre otros.