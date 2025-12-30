La sorprendente determinación que tomó la FIFA para la gala más importante del año

Uno de los principales galardones en el mundo del fútbol está en el centro de la escena, ya que la FIFA anunció el lunes último un nuevo acuerdo en medio de la Cumbre Mundial del Deporte con el Consejo de Deportes de Dubai, con el que organizará un nuevo reconocimiento anual. Esto quiere decir que ya no entregará el The Best Awards, la gala de premiación que se desarrolló entre 2016 y 2025.

”Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y su alteza real el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubai, anunciaron la creación de una nueva gala de premios del fútbol mundial, que tendrá lugar en Dubai”, publicó la FIFA en sus canales oficiales.

FIFA and Dubai Sports Council sign partnership agreement for new awards to celebrate the best in football annually.



☑️ Memorandum of Understanding signed between FIFA and the Dubai Sports Council (DSC) at World Sports Summit in Dubai

☑️ Annual event to be the only official… pic.twitter.com/4V6Jlfn5QT — FIFA Media (@fifamedia) December 29, 2025

La gala, que reconoce a los mejores jugadores, entrenadores y arqueros del planeta, tendrá lugar por primera vez en la ciudad emiratí, conocida por su lujo y sus imponentes escenarios. Hasta el momento, la ceremonia se había realizado en ciudades como Zúrich, Londres y París, pero la FIFA decidió apostar por un nuevo destino en Medio Oriente.

Además, en el comunicado se dejó en claro que estos premios serán los únicos que desarrollará la FIFA a partir de 2026: ”Será la única ceremonia anual de entrega de premios oficial de la FIFA y reunirá a las figuras más destacadas del deporte rey para rendir homenaje a los mejores jugadores, equipos y logros de la temporada anterior de fútbol masculino y femenino”. Desde la organización destacaron que la sede permitirá “acercar el fútbol a nuevas audiencias” y potenciar el crecimiento del deporte en la región.

On the sidelines of the inaugural World Sports Summit, organised by the Dubai Sports Council and attended by over 1,500 sports stars and leaders from around the world, I met with FIFA President Gianni Infantino and witnessed the signing of an agreement to launch the “Dubai-FIFA… pic.twitter.com/l5fdf0DPB7 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 29, 2025

Ante este nuevo mapa en el fútbol mundial, el presidente de la FIFA expresó su mirada respecto de este acuerdo flamante con las autoridades del país de Medio Oriente: ”Estamos encantados de unir fuerzas con Dubai, una ciudad que vive el fútbol con devoción, para desarrollar este acto de primer nivel. Estos premios del fútbol mundial serán mucho más que una ceremonia: se trata de una forma innovadora de rendirle homenaje al fútbol y reconocer oficialmente a las personas que mejor han rendido dentro y fuera de los terrenos de juego”.

En el comunicado que publicó la FIFA además se dejó en claro que próximamente se ofrecerán más detalles acerca de cómo será la nueva gala de premiación que levantará el telón en 2026: ”En los próximos días se revelarán más detalles sobre las categorías de premios, los sistemas de nominación y selección de los premiados y las fechas de la ceremonia”.

Adiós a los Best FIFA Awards

La FIFA optó por crear sus propios premios para reconocer a los mejores de cada temporada, luego de romper su alianza con France Football para la organización del Balón de Oro (lo coordinaron en conjunto entre 2010 y 2015).

Así, en 2016, nacieron los The Best Awards, que no sólo reconocían al mejor futbolista de la última temporada calendario, sino también a la mejor jugadora, al mejor entrenador de equipo masculino y femenino, mejor arquero y al mejor club, entre otras categorías.