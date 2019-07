Racing irá por el bicampeonato, en otro torneo a una sola rueda Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Esperando el comienzo de la temporada 2019-2020, la Superliga Argentina de Fútbol dio a conocer el fixture de la próxima Superliga Quilmes Clásica y las explicaciones acerca de cómo fue confeccionado. El torneo comenzará el viernes 26 de este mes y culminará el primer fin de semana de marzo de 2020. Las dos primeras jornadas ya tienen sus horarios y canales por los que serán transmitidos.

Racing, el campeón vigente, tomará parte del juego inaugural, el único previsto para el viernes 26, a las 21. Recibirá a Unión de Santa Fe, con transmisión de TNT Sports. Al día siguiente debutará en el torneo River, frente a Argentinos en la Paternal, a las 20, como parte de una jornada que incluye a San Lorenzo, que recibirá en el Gasómetro a Godoy Cruz de Mendoza, a las 15.30. El domingo 28, será el tiempo de Independiente, que visitará a las 17.45 a Defensa y Justicia, el equipo que dejó Sebastián Beccacece para dirigir al Rojo. Y esa noche, a las 20, Boca será local frente a Huracán, en lo que será la primera vez que Gustavo Alfaro tenga en frente a sus ex dirigidos del Globo.

El primero de los clásicos que se jugará será River-Boca, en el Monumental, en lo que marcará el regreso de los xeneizes al estadio de los millonarios luego de aquel partido revancha por la final de la Copa Libertadores 2018 suspendido en noviembre pasado, cuando el micro que llevaba al plantel de Boca fue atacado por un grupo de hinchas. El encuentro por la quinta fecha se hará el 1 de septiembre próximo.

El fixture completo

Fecha 1

Viernes 26/7, a las 21: Racing - Unión (TNT Sports)

Sábado 27/7,a las 13.15: Colón - Patronato (TNT Sports)

Sábado 27/7, a las 15.30: San Lorenzo - Godoy Cruz (Fox Sports Premium)

Sábado 27/7, a las 17.45: Lanús - Gimnasia (TNT Sports)

Sábado 27/7, a las 20: Argentinos - River (Fox Sports Premium)

Domingo 28/7, a las 11: Estudiantes - Aldosivi (TNT Sports)

Domingo 28/7, a las 13.15: Newell's - Central Córdoba (Fox Sports Premium)

Domingo 28/7, a las 15.30: Talleres - Vélez (TNT Sports)

Domingo 28/7, a las 17.45: Defensa y Justicia - Independiente (Fox Sports Premium)

Domingo 28/7, a las 20: Boca - Huracán (TNT Sports)

Lunes 29/7, a las 19: Arsenal - Banfield (Fox Sports Premium)

Lunes 29/7, a las 21.10: Atlético Tucumán - Rosario Central (Fox Sports Premium)

Fecha 2

Viernes 2/8 - 21 horas: Huracán - Colón (TNT Sports)

Sábado 3/8 - 13.15: Aldosivi - Argentinos (Fox Sports Premium)

Sábado 3/8 - 15.30: Rosario Central - Talleres (TNT Sports)

Sábado 3/8 - 17.45: Central Córdoba - Atlético Tucumán (Fox Sports Premium)

Sábado 3/8 - 20: Vélez - Racing (TNT Sports)

Domingo 4/8 - 11: Unión - Defensa y Justicia (Fox Sports Premium)

Domingo 4/8 - 13.15: Gimnasia - San Lorenzo (TNT Sports)

Domingo 4/8 - 15.30: Banfield - Estudiantes (Fox Sports Premium)

Domingo 4/8 - 17.45: River - Lanús (TNT Sports)

Domingo 4/8 - 20: Patronato - Boca (Fox Sports Premium)

Lunes 5/8 - 19: Godoy Cruz - Arsenal (TNT Sports)

Lunes 5/8 - 21.10: Independiente - Newell's (Fox Sports Premium)

Fecha 3 (fin de semana del domingo 18 de agosto):

Boca - Aldosivi

San Lorenzo - Rosario Central

Argentinos - Banfield

Racing - River

Estudiantes - Independiente

Lanús - Vélez

Defensa y Justicia - Arsenal

Newell's - Unión

Colón - Gimnasia

Talleres - Central Córdoba

Patronato - Huracán

Atlético Tucumán - Godoy Cruz

Fecha 4 (fin de semana del domingo 25 de agosto):

River - Talleres

Huracán - Argentinos

Vélez - Newell's

Independiente - Colón

Gimnasia - Defensa y Justicia

Banfield - Boca

Arsenal - San Lorenzo

Aldosivi - Atlético Tucumán

Central Córdoba - Racing

Rosario Central - Patronato

Unión - Lanús

Godoy Cruz - Estudiantes

Fecha 5 (fin de semana del domingo 1 de septiembre):

River - Boca

San Lorenzo - Unión

Argentinos - Gimnasia

Racing - Godoy Cruz

Estudiantes - Vélez

Lanús - Central Córdoba

Defensa y Justicia - Banfield

Newell's - Huracán

Colón - Rosario Central

Talleres - Aldosivi

Patronato - Independiente

Atlético Tucumán - Arsenal

Fecha 6 (fin de semana del domingo 15 de septiembre):

Boca - Estudiantes

Huracán - River

Vélez - Atlético Tucumán

Independiente - Lanús

Gimnasia - Racing

Banfield - Talleres

Arsenal - Unión

Aldosivi - Patronato

Central Córdoba - Defensa y Justicia

Rosario Central - Newell's

Colón - San Lorenzo

Godoy Cruz - Argentinos

Fecha 7 (fin de semana del domingo 22 de septiembre):

River - Vélez

San Lorenzo - Boca

Argentinos - Central Córdoba

Racing - Arsenal

Estudiantes - Patronato

Lanús - Colón

Defensa y Justicia - Huracán

Newell's - Aldosivi

Unión - Rosario Central

Talleres - Gimnasia

Atlético Tucumán - Independiente

Godoy Cruz - Banfield

Fecha 8 (fin de semana del domingo 29 de septiembre):

Boca - Newell's

Huracán - Atlético Tucumán

Vélez - Defensa y Justicia

Independiente - Talleres

Gimnasia - River

Banfield - San Lorenzo

Arsenal - Estudiantes

Aldosivi - Unión

Central Córdoba - Godoy Cruz

Rosario Central - Racing

Colón - Argentinos

Patronato - Lanús

Fecha 9 (fin de semana del domingo 6 de octubre):

River - Patronato

San Lorenzo - Central Córdoba

Vélez - Independiente

Argentinos - Arsenal

Racing - Aldosivi

Estudiantes - Huracán

Lanús - Rosario Central

Defensa y Justicia - Boca

Newell's - Banfield

Unión - Colón

Atlético Tucumán - Talleres

Godoy Cruz - Gimnasia

Fecha 10 (fin de semana del domingo 20 de octubre):

Boca - Racing

Huracán - San Lorenzo

Independiente - Argentinos

Gimnasia - Unión

Banfield - Atlético Tucumán

Arsenal - River

Aldosivi - Defensa y Justicia

Central Córdoba - Estudiantes

Rosario Central - Vélez

Colón - Godoy Cruz

Talleres - Lanús

Patronato - Newell's

Fecha 11 (semana del miércoles 30 de octubre):

River - Colón

San Lorenzo - Defensa y Justicia

Vélez - Huracán

Argentinos - Talleres

Racing - Banfield

Estudiantes - Rosario Central

Lanús - Boca

Arsenal - Central Córdoba

Newell's - Gimnasia

Unión - Independiente

Atlético Tucumán - Patronato

Godoy Cruz - Aldosivi

Fecha 12 (fin de semana del domingo 3 de noviembre):

Boca - Arsenal

Huracán - Lanús

Independiente - San Lorenzo

Gimnasia - Estudiantes

Banfield - Unión

Defensa y Justicia - Argentinos

Aldosivi - River

Central Córdoba - Vélez

Rosario Central - Godoy Cruz

Colón - Atlético Tucumán

Talleres - Newell's

Patronato - Racing

Fecha 13 (fin de semana del domingo 10 de noviembre):

River - Rosario Central

San Lorenzo - Argentinos

Vélez - Boca

Racing - Huracán

Estudiantes - Talleres

Lanús - Banfield

Arsenal - Colón

Aldosivi - Gimnasia

Central Córdoba - Patronato

Newell's - Defensa y Justicia

Unión - Atlético Tucumán

Godoy Cruz - Independiente

Fecha 14 (fin de semana del domingo 24 de noviembre o semana del miércoles 27 de noviembre):

Boca - Unión

Huracán - Central Córdoba

Argentinos - Newell's

Independiente - River

Gimnasia - Arsenal

Banfield - Vélez

Defensa y Justicia - Lanús

Rosario Central - Aldosivi

Colón - Estudiantes

Talleres - Racing

Patronato - Godoy Cruz

Atlético Tucumán - San Lorenzo

Fecha 15 (fin de semana del domingo 1 de diciembre):

Boca - Argentinos

San Lorenzo - Patronato

Vélez - Colón

Racing - Defensa y Justicia

Estudiantes - Atlético Tucumán

Banfield - Gimnasia

Arsenal - Lanús

Aldosivi - Independiente

Central Córdoba - Rosario Central

Newell's - River

Unión - Huracán

Godoy Cruz - Talleres

Fecha 16 (fin de semana del domingo 8 de diciembre):

River - San Lorenzo

Huracán - Arsenal

Argentinos - Estudiantes

Independiente - Banfield

Gimnasia - Central Córdoba

Lanús - Racing

Defensa y Justicia - Godoy Cruz

Rosario Central - Boca

Colón - Aldosivi

Talleres - Unión

Patronato - Vélez

Atlético Tucumán - Newell's

Fecha 17 (fin de semana del domingo 26 de enero):

Boca - Independiente

San Lorenzo - Estudiantes

Racing - Atlético Tucumán

Gimnasia - Vélez

Banfield - Patronato

Defensa y Justicia - Talleres

Arsenal - Newell's

Aldosivi - Lanús

Central Córdoba - Colón

Rosario Central - Huracán

Unión - Argentinos

Godoy Cruz - River

Fecha 18 (semana del miércoles 29 de enero):

River - Central Córdoba

Huracán - Gimnasia

Vélez - Aldosivi

Argentinos - Racing

Independiente - Rosario Central

Estudiantes - Unión

Lanús - Godoy Cruz

Newell's - San Lorenzo

Colón - Banfield

Talleres - Boca

Patronato - Arsenal

Atlético Tucumán - Defensa y Justicia

Fecha 19 (fin de semana del domingo 2 de febrero):

Boca - Atlético Tucumán

San Lorenzo - Vélez

Argentinos - Lanús

Racing - Independiente

Gimnasia - Patronato

Banfield - Rosario Central

Defensa y Justicia - Colón

Arsenal - Talleres

Aldosivi - Central Córdoba

Newell's - Estudiantes

Unión - River

Godoy Cruz - Huracán

Fecha 20 (fin de semana del domingo 9 de febrero):

River - Banfield

Huracán - Aldosivi

Vélez - Godoy Cruz

Independiente - Arsenal

Estudiantes - Defensa y Justicia

Lanús - Newell's

Central Córdoba - Boca

Rosario Central - Gimnasia

Colón - Racing

Talleres - San Lorenzo

Patronato - Unión

Atlético Tucumán - Argentinos

Fecha 21 (fin de semana del domingo 16 de febrero):

Boca - Godoy Cruz

San Lorenzo - Racing

Argentinos - Patronato

Independiente - Gimnasia

Estudiantes - River

Banfield - Aldosivi

Defensa y Justicia - Rosario Central

Arsenal - Vélez

Newell's - Colón

Unión - Central Córdoba

Talleres - Huracán

Atlético Tucumán - Lanús

Fecha 22 (fin de semana del domingo 23 de febrero):

River - Defensa y Justicia

Huracán - Independiente

Vélez - Argentinos

Racing - Newell's

Gimnasia - Atlético Tucumán

Lanús - Estudiantes

Aldosivi - San Lorenzo

Central Córdoba - Banfield

Rosario Central - Arsenal

Colón - Boca

Patronato - Talleres

Godoy Cruz - Unión

Fecha 23 (fin de semana del domingo 1 de marzo):

Boca - Gimnasia

San Lorenzo - Lanús

Argentinos - Rosario Central

Independiente - Central Córdoba

Estudiantes - Racing

Banfield - Huracán

Defensa y Justicia - Patronato

Arsenal - Aldosivi

Newell's - Godoy Cruz

Unión - Vélez

Talleres - Colón

Atlético Tucumán - River

Cómo se confeccionó el fixture

Luego de ratificarse la cantidad de 24 equipos de primera división para disputarla, se trabajó en la conformación con las condiciones necesarias y requeridas. Los clubes tuvieron hasta el 24 de mayo para responder las factibilidades de localías, las que, a su vez, fueron ratificadas por la Seguridad de cada jurisdicción. Posteriormente, dicha información fue completada por la Seguridad de Santiago del Estero, jurisdicción del último equipo en ascender a la Superliga. Una vez finalizado dicho proceso se revisó con las jurisdicciones de Seguridad para la correspondiente programación de fechas y horarios.

A continuación, se comenzó la elaboración utilizando un software especial a cargo del Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET donde se reportan todos los requerimientos necesarios expresados por los clubes y la seguridad respectiva, con las siguientes condiciones: la competencia se desarrolla a una sola rueda, enfrentándose todos contra todos y se juegan 23 fechas de 12 partidos cada una, dando así un total de 276 partidos.

Con el objetivo de equiparar la cantidad de viajes, los equipos participantes fueron divididos en grupos según su ubicación geográfica solamente teniendo en cuenta dicha división para la organización:

Interior 1 (4 equipos): Atlético Tucumán, Central Córdoba, Godoy Cruz y Talleres.

Interior 2 (6 equipos): Aldosivi, Colón, Newell's, Patronato, Rosario Central y Unión.

Buenos Aires (14 equipos): Argentinos, Arsenal, Banfield, Boca, Defensa y Justicia, Estudiantes, Gimnasia, Huracán, Independiente, Lanús, Racing, River, San Lorenzo y Vélez.

Se invierte la cantidad de localías con respecto al último torneo, buscando que tengan un partido más de local aquellos equipos que tuvieron uno más de visitante y viceversa. Y en el caso de todos los clásicos, invierten la condición con respecto al torneo anterior. De esta forma, se jugarán de la siguiente manera: River vs. Boca (fecha 5), Rosario Central vs. Newell's (fecha 6), Unión vs. Colón (fecha 9), Huracán vs. San Lorenzo (fecha 10), Gimnasia vs. Estudiantes (fecha 12), Lanús vs. Banfield (fecha 13) y Racing vs. Independiente (fecha 19).

Tips del reparto de fechas

Para la organización del fixture de la Superliga Argentina se evitaron enfrentamientos de manera consecutiva ante dos de los denominados cinco grandes. Así, todos los equipos juegan una vez de local y una vez de visitante ante Boca y River; todos los equipos juegan dos de local y una de visitante, o a la inversa, ante los otros tres grandes y se balancea la cantidad de viajes a las provincias con los clubes incluidos en el Interior 1.

Ningún equipo juega ante dos grandes en las primeras cuatro fechas.; ningún equipo de Buenos Aires tiene dos viajes al Interior en ese mismo lapso y se tuvieron en cuenta los viajes y posibles traslados de los representantes argentinos en los torneos de la CONMEBOL.

Por eso, para la diagramación del calendario (días y horarios) se tendrán en cuenta los partidos de competencias internacionales (con el descanso correspondiente) y las consultas con los organismos de seguridad.