La teoría española sobre la cancelación de la Finalissima vinculada al proceso judicial de Chiqui Tapia
“Los abogados de Tapia le advirtieron de que si pisaba Madrid podría ser detenido por las autoridades españolas”, escribió el Diario As
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La suspensión de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España, con cortocircuitos en la logística y la organización, más las versiones cruzadas entre la Conmebol y la AFA por un lado, y la UEFA y la Federación española por el otro, sigue generando condimentos picantes en el mundo del fútbol.
El Diario As, de España, publicó una teoría por la cual se habría cancelado el partido, que originalmente iba a ser en Qatar. “Su presidente, Chiqui Tapia, está siendo investigado por evasión fiscal en Argentina. Se le acusa de evadir 11 millones de euros. No puede salir de territorio argentino sin salvoconducto de la justicia. En España -también lo leyeron aquí- utiliza empresas pantalla para desviar dinero; en EE UU, algunos patrocinadores han denunciado sus argucias. Con este panorama, su libertad de movimientos es escasa”, escribió el periodista Aritz Gabilondo, redactor jefe de fútbol internacional del Diario As.
Y continuó: “Por eso, y no por la pantomima de disputar la Finalissima en terreno neutral, la AFA se opuso a la celebración del encuentro en el Bernabéu. Era una solución de urgencia. Un estadio cinco estrellas. Una ciudad, Madrid, y un país, España, llenos de argentinos con los que copar su mitad de la grada. Sin embargo, los abogados de Tapia le advirtieron de que si pisaba España, incluso con autorización de la justicia argentina, podría ser detenido por las autoridades españolas que también siguen el caso”.
Según el mismo artículo, una potencial detención de Tapia en España sería “escenificar a nivel mundial el AFA-Gate, un escándalo de proporciones mayores a las del FIFA-Gate de hace unos años. Mejor evitar Madrid. No así Roma. Ni Lisboa. Ese fue el motivo por el que la AFA tumbó el Bernabéu. Ese, y no otro, fue el tiro de gracia a una Finalissima con gente seria negociando de un lado y un perseguido por la justicia, del otro”.
La suspensión del partido entre el seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 y España rápidamente se hizo eco en la prensa de todo el mundo y varios de los medios deportivos de ese país europeo responsabilizaron a la dirigencia albiceleste por la cancelación del partido que se iba a jugar el próximo 27 de marzo.
“Comunicado oficial de la UEFA: se cancela por el inmovilismo argentino”, tituló el diario Sport. En la nota, el medio sostuvo que el organismo europeo “agotó todas las opciones posibles para salvar el espectáculo en tiempo récord”. El artículo hizo referencia a la necesidad de encontrar una nueva sede para disputar el encuentro debido al conflicto bélico en Medio Oriente.
“Los dirigentes sudamericanos mantienen una postura inflexible durante las conversaciones, dificultando cualquier tipo de consenso técnico para reubicar un partido de estas dimensiones en suelo madrileño”, prosiguió Sport.
En la misma línea, el diario Marca afirmó: “No ha sido posible llegar a un acuerdo sobre una fecha alternativa con Argentina, que ha hecho lo imposible por no jugar este partido”. Tras subtitular un tramo de la nota con la oración “Argentina sabotea la Finalissima por miedo a perder”, el texto continuó: “Según fuentes cercanas a las negociaciones, el seleccionador argentino se negó a jugar por temor a repetir la derrota por 6-1 sufrida justo antes del Mundial de Rusia, que, según afirman, les afectó al torneo. Todo es un tema de superstición”.
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