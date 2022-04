“La verdad... no me acuerdo”: las insólitas respuestas de Leo Sigali y el valioso mensaje de concientización que hay detrás

“La verdad... no me acuerdo”. Leonardo Sigali, capitán de Racing, contestó con esa frase a las tres preguntas que le formuló el periodista Juan Pablo Vila, de TNT Sports, tras el partido que la Academia le ganó por 4-1 a Sarmiento de Junín en el Cilindro de Avellaneda. Al instante, sus respuestas se hicieron virales y todo el mundo se preguntó qué había pasado con el ex defensor de Godoy Cruz y Nueva Chicago.

“Tuviste una muy clara cuando el partido estaba 1-0 abajo para tratar de empatarlo”, inquirió el periodista. Fue su primera pregunta. “La verdad es que no me acuerdo”, contestó Sigali. “¿Qué es lo que les pedía Gago cuando se les complicaba el partido?”, volvió a preguntar Vila, sin entender del todo la primera respuesta del capitán académico. “No...Disculpame, pero la verdad es que no me acuerdo”, insistió Sigali.

El periodista, entonces, optó por consultar a Sigali sobre lo que se le viene al equipo dirigido por Fernando Gago. Y preguntó por River de Uruguay, rival de la Academia en la Copa Sudamericana. La tercera pregunta tampoco fue la vencida. “Disculpame, pero la verdad es que no recuerdo mucho”, dijo Sigali, y concluyó la entrevista.

“Bueno, sorprendente lo de Leo Sigali, compañeros”, dijo entonces Vila, el periodista en el campo de juego que formuló las preguntas al capitán académico. Terminó así un tramo inexplicable de la transmisión del partido que terminó con victoria del equipo de Avellaneda. En realidad, y según pudo averiguar LA NACION, todo tiene que ver con una campaña de concientización. Se trata de una iniciativa conjunta de Racing y TNT Sports, junto con la ALMA (Asociación de Lucha contra el mal de Alzheimer) .

En Racing nos comprometemos con la gente y las causas que preocupan a la sociedad. Por eso nos sumamos a esta campaña de @almaasociacion para ayudar a descubrir los primeros síntomas del Mal de Alzheimer, que pueden pasar inadvertidos.#NoMeAcuerdo #DisculpamePeroNoMeAcuerdo pic.twitter.com/eFVXzwuhiR — Racing Club (@RacingClub) April 2, 2022

Estaba todo acordado entre el entrevistado y el periodista para que las preguntas y las respuestas se volvieran virales: incluso hay un mensaje de agradecimiento tanto para Vila como para TNT Sports por haber ayudado a la difusión del mensaje. De hecho, esa es la iniciativa principal de la campaña: que lo ocurrido trascienda a través de los diferentes medios y de las plataformas digitales para concientizar sobre esta enfermedad, que padecen cerca de 500 mil personas en la Argentina.

