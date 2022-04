Maradona, Messi... y Manu Ginóbili: el ingreso en el Salón de la Fama, un suceso sin precedentes en el deporte argentino

No hay festejos después de una final, tampoco un podio ni una volcada que sacuda a la opinión pública. Es el tipo de historia que se desarrolla en tantas etapas que parece perder potencia. Primero fue incorporado en la preselección, luego se conoció la confirmación extraoficial por un cronista prestigioso, ahora esa versión fue formalizada y en septiembre se hará la celebración, la “ceremonia de inducción”. Es tan inmenso el reconocimiento que acaba de recibir Manu Ginóbili que es necesario correr el riesgo de sonar repetitivo con tanto elogio: se acaba de convertir en el primer argentino en ser seleccionado para el Hall of Fame del básquetbol de los Estados Unidos.

La distinción, que había sido anticipada por el periodista Shams Charania, la otorga un grupo muy selecto, con los mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA, y sólo ofrecen uno o dos lugares por año en ese exclusivísimo club a las estrellas más encumbradas.

Hasta el protocolo de comunicación tiene tintes aristocráticos que lo vuelven único. San Antonio Spurs, que ya retiró su número 20 para que nadie más pueda utilizarlo, se encargó de documentar el momento histórico.

Se lo ve a Manu sentado en una oficina de la franquicia, se escucha el sonido de una llamada y una contestación con el altavoz encendido:

-Hola.

-Hola Mr. Ginóbili, soy John Doleva del Salón de la Fama del Naismith Memorial Basketball, en Srpingfield. ¿Cómo está usted?

-¿Cómo está John? Que bueno escucharlo.

-Estoy muy bien. Gracias. Es bueno hablar con usted. Quería felicitarlo porque ha sido elegido para formar parte de la clase 2022 del Naismith Memoria Basketball Hall of Fame. Felicitaciones.

-Gracias, es un honor enorme. Realmente lo aprecio.

-Absolutamente merecido.

Una celebración de Ginóbili con la camiseta de los Spurs, que defendió durante 16 años

Todo estuvo armado, sabía perfectamente lo que le iban a decir y lejos estaba de ser una sorpresa, pero el argentino tragó saliva antes de su respuesta, con cierta incomodidad que también define lo que significa para él. Doleva es el CEO y presidente de la entidad. Lo que sigue es que será invitado a una fiesta junto con su familia, excompañeros y amigos en Springfield, Massachusetts. Será recibido en un auditorio rodeado de notables celebridades de este deporte y recibirá un trofeo como símbolo del reconocimiento. Pero más allá de los objetos, Ginóbili pasa a formar parte de una ilustre prosapia deportiva. Acaba de recibir la certificación como leyenda del básquetbol de la NBA.

Lo más difícil en este caso es poner la noticia en contexto. Pero no está mal decir que como logro individual es uno de los dos o tres acontecimientos más importantes de la historia del deporte argentino.

¿Con qué se lo puede comparar? Con el momento en el que Maradona fue mundialmente reconocido como el mejor del mundo tras México 86, o con los múltiples Balones de Oro de Lionel Messi. Aunque pueda sonar injusto para tantas glorias entre nuestros atletas, no hay mucho más. Tal vez podría mencionarse la supremacía que Juan Manuel Fangio impuso en los orígenes de la Fórmula 1 en los 50.

El festejo de Parker y Manu el 14 de junio de 2007, tras la conquista de su tercer anillo en la NBA con San Antonio Spurs AFP

Claro que todos ellos ya estaban en el imaginario “Salón de la fama del deporte argentino”, junto con otros gigantes como Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Hugo Porta, Roberto De Vicenzo, Carlos Monzón, Luciana Aymar, y en el también podría sumarse a Paula Pareto, por supuesto. Pero esta es una escala diferente, a nivel internacional.

Es necesario hacer una aclaración, porque Ginóbili (a diferencia de Messi o Maradona), nunca fue el número 1 del mundo en su deporte. Eso no hace más que engrandecer el honor obtenido, ya que lo hizo desde una posición diferente, incluso como suplente. Y dentro de un mundo que mide los éxitos y los fracasos de la manera más fría y estructurada posible. Manu derribó barreras culturales en la NBA. Se convirtió en el mayor símbolo del juego de equipo y altruismo que se recuerde en la competencia más exigente del planeta.

El reglamento para la incorporación de jugadores en el Hall of Fame dice: “El premio sólo se entrega a personas que han demostrado una habilidad excepcional en el básquetbol”. Ningún jugador puede ser propuesto como candidato hasta cinco años después de su retiro. Ginóbili fue seleccionado en la primera oportunidad que tuvo. Otra razón de orgullo. Porque, por ejemplo, Tim Hardaway, un referente histórico de la competencia en los 90, tuvo que esperar más de 15 años para ser tenido en cuenta. Justamente tendrá su fiesta el mismo día que el bahiense.

Hace unos meses la NBA eligió a los 75 mejores basquetbolistas de la historia de la competencia para conmemorar su 75° aniversario. Si bien Ginóbili no fue incluido, y eso fue una decepción para muchos de sus fanáticos en nuestro país, ya fue notable que sí estuviera en la consideración. Hasta fue invitado a participar del video de los festejos. Pero este reconocimiento es más significativo aún. Por antigüedad, historia y tradición. No se puede aspirar a un lauro mayor. Al menos no en este deporte.

De manera indirecta es una alabanza y una caricia que alcanza también a los sectores formativos en el básquetbol argentino. A la Liga Nacional, tan golpeada por estos días. Que vio como se deterioró su nivel y jerarquía en los últimos años, pero que subsiste incluso en los tiempos más difíciles. El mérito es todo de Manu, por supuesto, pero no está mal recordar que es un producto genuino modelado por el certamen que creó León Najnudel.

Repasar los logros que lo pusieron en consideración sería interminable. Puede empezarse por los que mencionó oficialmente el Halle of Fame: cuatro veces campeón de la NBA y campeón olímpico. No es casual que en los últimos días en las redes sociales se haya difundido ese mismo detalle, con la lista de los únicos nueve basquetbolistas que reúnen esos galardones. Además de “nuestro” Manu, están Bill Russell, KC Jones, Magic Johnson, Scottie Pippen, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James y Saquille O’Neal. ¿Ahora sí se entiende la dimensión de lo que hizo Ginóbili?

El 10 de septiembre será la gala de premiación. El momento sublime. No habrá partidos, pero el país estará pendiente de él. Podremos volver a recordar todas las hazañas de Ginóbili. Una y otra vez. Para siempre.