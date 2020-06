Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2020 • 09:48

Uno de los interrogantes en las competencias que retomaron la actividad es cuándo podrán volver a permitir que asistan los espectadores a los estadios . La respuesta es incierta y la reflexión inmediata está más vinculada a la cautela que a mirar un horizonte con hinchas en las tribunas. "Sueño con poder ver a gente en el estadio, más que tristes cartones. Pero tenemos responsabilidades y hay que ser lo más prudente posible", resumió el italiano Carlo Sibilia, secretario de Estado del Interior.

En Italia, como en Alemania y España , el fútbol se ha reanudado con estadios vacíos, con algunos equipos intentando paliar la ausencia de sus hinchas con carteles simulando a los hinchas, con mensajes de apoyo o difundiendo alientos ya grabados. Este tipo de acciones generaron reacciones adversas en Alemania: " Hay un sentimiento de rechazo muy fuerte.Si hay que jugar a puerta cerrada, lo hacemos, pero no pongamos un remiendo para hacer olvidar que estamos en una crisis sanitaria", dijo Ronan Evain, director general de la red Football Supporters Europe (FSE), con sede en Hamburgo.

Fuente: Archivo - Crédito: DPA

Los espectadores regresaron a los estadios en Serbia, donde las reuniones multitudinarias a cielo abierto están permitidas. De la misma manera que en Nueva Zelanda, este fin de semana, llenó sus estadios con hasta 43.000 personas (Auckland) para seguir partidos de rugby.

Pero en Europa los grandes campeonatos se muestran prudentes y pacientes. En un correo enviado a los clubes, que fue revelado por la revista Kicker, la Liga Alemana (DFL) pronostica que las aficiones regresarán previsiblemente ya la próxima temporada. Sin embargo, en ese comunicado aseguran que están trabajando para "autorizar el regreso paso a paso de los espectadores". El director de la Liga, Christian Seifert, le pidió a los clubes que eviten dar fechas estimadas del regreso de los fanáticos.

No en todos los países las evaluaciones para este regreso son similares. En España, donde el campeonato se reanudó hace unos días, la Liga y algunos clubes, como Las Palmas y el Celta, de dos regiones poco afectadas por el virus presionaron para que regresara el público antes de finales de junio. "Tras diez o quince días de competición, nos sentaremos con el gobierno para solicitar que el público pueda regresar a los estadios", señaló el presidente de la Liga, Javier Tebas.

Por ahora, las autoridades mantendrán las puertas cerrada hasta que todas las regiones de España estén al mismo nivel de desconfinamiento. "Las condiciones de juego deben ser las mismas en todos los estadios", confirmó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Fuente: AP

En Italia, otro de los países más afectados por la pandemia, parece que todo será distinto. "En las regiones en las que desde hace varios días los nuevos casos son cero, podemos comenzar a reflexionar sobre una reapertura progresiva de los estadios con un número limitado de espectadores", explicó Walter Ricciardi, consejero del gobierno y antiguo presidente del Instituto Superior de la Salud.

Con el fútbol reanudado desde el viernes último, con las semifinales de la Copa de Italia, no está previsto llenar las tribunas antes de "agosto o principios de septiembre", dijo Sibilia. Y agregó: "Imaginen 10.000 personas que deben pasar por las entradas del Estadio San Paolo (Nápoles), sería un poco complicado. No significa que no lo hablemos, pero hace falta la seguridad absoluta", dijo el secretario de Estado del Interior.

AFP