Lamine Yamal, la gran promesa de Barcelona que convocó Xavi Hernández y puede convertirse en el jugador más joven en debutar oficialmente en el club

Barcelona sueña con el regreso de Lionel Messi y eso entusiasma a sus fanáticos de cara a la próxima temporada. Se asegura desde el equipo español que están haciendo todo lo posible para volver a contar con la estrella más grande que salió de la Masia. Mientras tanto, otro talento precoz que viene deslumbrando en la academia de formación aparece en el radar en el presente: Xavi Hernández, el DT, incluyó por primera vez en una convocatoria a Lamine Yamal, de 15 años, pensando en el partido como local ante Atlético de Madrid, que se jugará este domingo por la fecha 30 de la Liga de España.

De padre marroquí y madre ecuatoguineana, el muchacho que nació en Mataró, en la periferia de Barcelona, y juega como delantero es el futbolista más joven de la historia en entrar en una convocatoria del club en un partido oficial. Messi fue llamado junto a otros juveniles a los 16 años y 145 días para disputar un amistoso ante Porto en la inauguración del estadio do Dragao y, tras pasar por el Barça B y C, tuvo su debut en primera a los 17 años, tres meses y 22 días. Leo aparece por detrás de Vicenç Martínez (16 años, 9 meses y 5 días); Ansu Fati, Bojan Krkic y Gavi.

“Las nuevas generaciones, en la diferencia con mi etapa, es que no tienen miedo. Lamine es diferente. Tiene cosas de varios futbolistas, pero no le encuentro un parecido”, describió Xavi a Yamal, que si tiene la oportunidad de ingresar ante el Aleti podría convertirse en el jugador de Barcelona más joven de todos los tiempos en salir al campo de juego oficialmente.

Yamal Lamine, una joya de la cantera de Barcelona que está entre los convocados para jugar con Atlético de Madrid este domingo. twitter

Yamal ya jugó en la selección española Sub 17, es la gran promesa culé y concluye su vínculo en 2024, pero Xavi aclaró que esa situación no afecta a su decisión: “Nos centramos en el presente. Él se ha entrenado muy bien y me ha gustado lo que ha hecho. Independientemente de su edad y de su situación contractual, creo que nos puede ayudar. Tiene condiciones futbolísticas muy buenas”, expresó el DT. En la entidad catalana hace meses comenzaron a hablar para firmar el primer contrato y el posible blindaje. No lo quieren dejar escapar, aunque el chico no exteriorice intenciones de irse.

Su representante es Jorge Mendes, quien condujo los intereses del portugués Cristiano Ronaldo hasta el último Mundial, y las conversaciones están avanzadas. Yamal lleva meses entrenando con el primer equipo, más allá de sus seis partidos jugados en la Youth League esta temporada (la Champions League juvenil), y desde que inició ese vínculo lo notan más centrado y responsable, luego de problemas de indisciplina por los que el zurdo fue sancionado y apartado algunas semanas allí y en la selección Sub 17, luego de haber sido parte de un acto grave junto a otros jugadores.

¿Jugará este domingo en Barcelona? Ésa es la pregunta que enseguida retumbó por toda España. El que tiene la respuesta es Xavi, el viejo compinche de Messi en sus tiempos de futbolista y hoy entrenador del equipo. ”Todos los que están en la lista de convocados tienen la opción de participar. Le hemos dado oportunidades a muchos jóvenes, y Lamine es un futbolista que tiene talento. Es muy joven, cumplirá en julio los 16, pero tiene mucha personalidad”, señaló Hernández, y enumeró algunos puntos fuertes que le ve: “El uno contra uno, el último pase, es fuerte, hábil, tiene personalidad...”.

💎 Xavi, sobre Lamine Yamal: "Es diferente. Es un talento innato y los jóvenes no tienen miedo. Ha hecho entrenos maravillosos." pic.twitter.com/W0Mm7VVVeY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 22, 2023

El equipo es líder del torneo y le lleva nueve puntos al escolta Real Madrid, que este sábado recibe a Celta de Vigo, y 13 al Atlético. Pero el foco, de golpe, se puso en la sorprendente convocatoria de Yamal, aunque la lista de concentrados vuelve a incluir a Pedri y Frenkie de Jong luego de recuperarse de sus respectivas lesiones. ”Estamos hablando de un futbolista que puede marcar una época, que es muy importante en el club. Ya he hablado con él y está contento, agradecido, feliz. Es un talento innato”, agregó el entrenador.

Ousmane Dembele y Andreas Christensen, otros dos que volvieron a entrenar con el grupo, todavía no están listos para jugar y quedaron otra vez marginados, aunque Xavi confirmó que el regreso de ambos está cercano. Hoy tiene confianza en Lamine, que llegó al club a los 12 años, poco antes del inicio de la pandemia de Covid 19, e ilusiona a todo Barcelona. Como lo hacía Messi.

Cómo juega Lamine Yamal