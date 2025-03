Lamine Yamal respetará el Ramadán y la selección española reconfigura sus planes

Lamine Yamal se convertirá en el primer musulmán que cumple con el ayuno del Ramadán (del 1 al 29 de marzo, el mes más sagrado del calendario islámico), como integrante del seleccionado de España.

La joven estrella de 17 años que brilla en Barcelona decidió, en honor a su familia paterna, respetar la tradición mientras está concentrado con la selección de España en Las Rozas, en la previa de los compromisos ante Países Bajos por la Nations League.

Yamal tomó esta decisión por primera vez, lo que significa un reto inédito para el equipo español. Aunque otros futbolistas musulmanes vistieron la camiseta de la Roja, como Adama Traoré y Ansu Fati, ninguno había tenido partidos con la selección en plena observancia del Ramadán.

Lamine Yamal recibió el premio Kopa al mejor futbolista Sub 21 en la Gala del balón de Oro 2024 FRANCK FIFE - AFP

En el club catalán, Yamal siguió un estricto plan de hidratación y alimentación para poder mantener su nivel futbolístico. En la selección, el equipo médico supervisa su estado físico para equilibrar sus necesidades nutricionales y su preparación de alto rendimiento.

“Hambre no se tiene. Lo importante es hidratarse, y eso es algo que llevo muy controlado con el club. A las cinco de la mañana me levanto para rezar. Tomo electrolitos, que te hidratan mucho durante el día. Cuando llega la hora de comer, intento no tomar azúcar, beber mucha agua... Todo está muy controlado”, explicó el delantero en una entrevista con DAZN.

A diferencia de otros practicantes, el joven tiene permiso religioso para omitir el ayuno los días de partido, una dispensa que también recibieron otros deportistas de élite en situaciones similares.

A los 17 años, Yamal es una de las grandes figuras del seleccionado de España

El caso de Yamal no es único en el fútbol de elite. Antonio Rüdiger, defensor de Real Madrid, es otro de los jugadores que observa el Ramadán de manera estricta. “Estoy acostumbrado. Ni como ni bebo nada, lo cumplo a rajatabla. No es fácil, pero entrenas, fortaleces la mente y lo terminas haciendo”, afirmó el central alemán al diario español Marca.

Los especialistas en nutrición recomiendan un estricto control de la hidratación y la alimentación para los futbolistas que ayunan. La clave está en mantener una ingesta de carbohidratos entre 6 y 10 gramos por kilo de peso y entre 1,2 y 1,7 gramos de proteínas, además de distribuir la hidratación en pequeñas dosis entre el Iftar (comida nocturna que rompe el ayuno) y el Suhur (comida antes del amanecer).

España visitará a Países Bajos este jueves a las 16.45 en el Feyenoord Stadium, mientras que el desquite será el domingo al mismo horario en el Estadio de Mestalla.

LA NACION