Lanús - Arsenal: Germán Delfino quiso ver una jugada en el VAR, pero la manga ya estaba inflada y la pantalla... del otro lado

Lanús superó a Arsenal por 3 a 0, en un encuentro jugado esta noche por la décima fecha de la Liga Profesional. Diego Braghieri; Leandro Díaz y Pepe Sand, ambos de penal, convirtieron los goles. El equipo granate quedó segundo, con 17 puntos, a cuatro del líder River, con un partido más. Arsenal se encuentra en el puesto 25°, pero lo peor es que está último en la tabla de promedios.

El espectáculo fue parejo. Es más: de a ratos, Arsenal jugó mejor. Sin embargo, no supo definirlo. Y Lanús, con ráfagas y dos penales, resolvió el asunto. En el final del primer tiempo, sucedió algo curioso. Insólito. Iban 45 minutos, Lanús ganaba por 1 a 0, cuando Toto Belmonte cayó en el área rival, por un mínimo roce de Tiago Banega. Una “plancha” inadvertida por casi todos. De hecho, el volante ya había disparado: el remate se fue por sobre el travesaño. Desde el VAR, Diego Abal llamó a Germán Delfino, el árbitro.

Delfino espera y le pide a los jugadores que no se amontonen Captura de pantalla

Cuando el juez fue directo a ver la pantalla, no pudo. Debió esperar unos tres minutos, por un asunto inesperado: los empleados de Lanús ya había preparado la manga para que los jugadores, al término del primer capítulo, tengan el recorrido habitual rumbo a los vestuarios. La pantalla estaba del otro lado: el juez no podía pasar. Debieron “desinflar” la manga para que Delfino corroborara la sutil falta. Tomó nota y se decidió: penal para Lanús. Y una tarjeta amarilla para el jugador de Arsenal, que no lo podía creer.

Insólito: Delfino quería chequear una jugada con el VAR, pero como ya terminaba el PT... la manga estaba inflada y la pantalla ¡DEL OTRO LADO!



El Loco Díaz resolvió con sutileza el segundo tanto granate. Más tarde, Lanús sostuvo y amplió la diferencia. Es más: se produjo un momento emotivo, cuando Sand ingresó por el número 9, a 15 minutos del cierre. Ovación, aplausos, emociones a flor de piel. Ahora sí, el jugador que el 17 de julio próximo cumplirá 43 años están contando las últimas páginas de su carrera. Y Frank Kudelka no lo tiene entre sus preferidos.

Pero muchos se quedaron con esa insólita situación, impropia de “la liga de los campeones del mundo”. El historial entre Lanús y Arsenal registra un total de 32 enfrentamientos con 15 victorias para el Granate, 11 para los de Sarandí y 6 empates.

Lo mejor de la goleada de Lanús

