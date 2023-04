San Lorenzo: Rubén Darío Insua, de la invitación a Scaloni a comer un asado, que “Superpoder” le gustaría tener y a qué le tiene miedo

escuchar

San Lorenzo visitará este sábado a Atlético Tucumán con mayoría de suplentes por la 10° fecha de la Liga Profesional. El desafío será volver al triunfo para no perder terreno en los primeros puestos, hoy dominados por River. El partido en el estadio Monumental José Fierro se disputará desde las 20:30 con arbitraje de Fernando Espinoza y transmisión de ESPN Premium.

Tras la derrota ante Newell’s en Rosario y la igualdad sin goles ante Independiente, el equipo de Rubén Darío Insua quedó como uno de los tres escoltas del líder River a cuatro puntos de diferencia, disputada la novena jornada, y llega a Tucumán con la intención de volver a ganar en el torneo local.

Rubén Darío Insua revivió a San Lorenzo. Tomó el club hundido en frustraciones y sin liderazgos definidos, y reconstruyó el equipo de atrás para adelante, con un mensaje simple y claro. El equipo se entrenó este viernes por la tarde en el Bajo Flores y tras la práctica el DT habló con los medios. Previamente, en una entrevista con Líbero, en TyC Sports, dio detalles de sus costumbres y gustos, con respuestas que confirmaron su don de gente y su sensibilidad para hacer lecturas globales, que van más allá del fútbol y de lo que atañe a sus necesidades. Sin ir más lejos, cuando le consultaron si le daría la posibilidad de tener un “superpoder”, ¿qué elegiría?, respondió: “Ser dueño de la cadena alimenticia de la Argentina y que no le falte comida a ningún argentino. Tenemos un país hermoso y no puedo concebir que haya gente que no coma, que tenga problemas. En un país que produce comida para 400 millones de personas, nosotros somos 40 millones... No hay ninguna razón para que un argentino no esté bien alimentado”.

Lucha por sostener el sentido de pertenencia en San Lorenzo por su padre: “Pienso honrar la memoria de mi padre hasta el último día que esté en el club y él decía que al club hay que cuidarlo. Por eso transmito el sentido de pertenencia con el plantel en el día a día, en lo que hacemos con los jugadores”. Comenta que se maneja con un mensaje sencillo: “Trato de usar las palabras que tengan la mayor capacidad interpretativa para los jugadores. Cuando más fácil sea el rigor dialéctico, más fácil de interpretar del otro lado”.

Otro de los elogios que le hacen a Insua en el Mundo San Lorenzo es que no tiene doble mensajes y que en un planeta futbolístico en el cual se manejan todos con absoluto hermetismo, él abre las prácticas y da notas. “Soy Abierto. Tengo las mismas obligaciones que todos los entrenadores. Y uno de los grandes maestros que tuve, Osvaldo Zubeldía, lo hacía así. Yo jugaba en la pre-novena de San Lorenzo. Me entrenaba y luego iba a ver los de la primera. Y él hacía todos los entrenamientos a puertas abiertas y cuando le preguntaban por qué hacía puertas abiertas y las pelotas paradas preparadas ante los ojos de todos, respondía: “Eso me ayuda y me exige a mí mismo a estimular más el ingenio”.

Estuvo 14 años sin dirigir en el fútbol argentino y no le encuentra explicación a eso: “Durante muchos años, a determinadas características de técnicos acá no los llamaban. Nunca creí esa teoría de los técnicos grandes y los chicos, pero no se daba. La paradoja es que acá dicen que lo más importante es ganar y no llaman a los técnicos argentinos que dirigían afuera y ganaban. Lo dijo Gareca hace poco, cuando volvió a Vélez”.

Le preguntaron a Insua a quién invitaría a un asado. “Invitaría a un asado a Messi, para conocerlo; a Scaloni… A Scaloni le preguntaría por qué tomó la decisión de ponerlo a Di María en el segundo tiempo del alargue ante Países Bajos y sacó un defensor. Hizo un cambio rarísimo, pero genial… porque en el segundo tiempo del alargue lo peloteó a Holanda, me pareció una decisión brillante. Mirá que nadie se lo preguntó, yo suelo estar atento a esas cosas. Argentina lo peloteó. Lo mismo hizo Alejandro Sabella en la final con Alemania en 2014, que lo sacó a Lavezzi y lo puso a Agüero, tres puntas. Cuando vi el cambio dije nooooooo y me agarré la cabeza. Argentina venía de jugar el jueves 120 minutos. Y después vi que enseguida acomodó todo, pasó a jugar muy bien y dije: “Qué bien que estuvo!”

Un volante con mucha personalidad, sorprendió cuando le preguntaron a qué le tenía miedo: “Siempre le tuve miedo a los aviones y a los dentistas, pero ahora sólo a los dentistas”.

Con respecto a la visita de San Lorenzo en Tucumán, el equipo presentará muchos cambios en relación al encuentro del martes pasado ante Estudiantes de Mérida de Venezuela por la Copa Sudamericana, que ganó por 1-0 en inferioridad numérica desde los 6 minutos. El desgaste físico de los titulares y la proximidad del clásico ante Boca, el miércoles próximo por la undécima fecha, motivará a una rotación casi completa.

El goleador paraguayo Adam Bareiro, ausente los últimos dos partidos por lesión, ya tiene el alta médica y podría reaparecer ante Atlético, rival que apenas suma un triunfo en el torneo. De todas formas, será suplente, eso lo confirmó este viernes Insua tras la práctica. “Adam está bien, va a viajar a Tucumán pero será suplente. Tiene que ganar entrenamientos y sumar minutos”.

Sobre si es el mejor momento de San Lorenzo, afirmó: “No. Hicimos una pretemporada con altísima intensidad previendo esta cantidad de partidos. El equipo había terminado el semestre anterior bien ya. A eso le pudimos dedicar un tiempo con más preparación, más entrenamientos y partidos; tenemos muchos jugadores jóvenes y nos puede permitir seguir en esta línea de crecimiento. Estamos satisfechos pero no conformes por que debemos seguir mejorando como equipo. Estamos mejor que el año anterior y buscaremos ser competitivos para ganar un título”.

En el historial, San Lorenzo y Atlético jugaron 13 veces por liga de AFA con un saldo de cinco victorias, tres derrotas y cinco empates en favor del Ciclón.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Moisés Brandán, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski y Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez, Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Carlos Sánchez, Diego Calcaterra o Federico Gattoni y Gastón Campi; Gonzalo Luján, Francisco Perruzzi, Elián Irala y Tomás Silva; Gonzalo Maroni; Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi. DT: Rubén Insúa.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Atlético Tucumán.

Hora: 20:30.

TV: ESPN Premium.

