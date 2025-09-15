Lanús - Fluminense: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Lanús y Fluminense se enfrentan este martes 15 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Lanús viene de ganar 1-0 como visitante ante Central Córdoba, mientras que Fluminense viene de ganar 2-0 con América de Cali
