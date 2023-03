Lanús - River: un final caliente que incluyó un botellazo a Enzo Díaz cuando se iba a los vestuarios

escuchar

El partido entre Lanús y River terminó con las revoluciones por las nubes. Tanto en los bancos de suplentes, que intercambiaron insultos en los últimos minutos, como en las tribunas. El equipo millonario se fue a toda velocidad a los vestuarios para evitar males mayores, pero uno de sus jugadores, Enzo Díaz, recibió un botellazo que lo impactó en la zona de la cadera. El ex futbolista de Talleres, de Córdoba, recibió atención médica al borde de la cancha y, ya recuperado, enfiló hacia el túnel acompañando al resto del plantel. El árbitro Darío Herrera debió esperar un tiempo para abandonar la cancha. Y lo hizo escoltado por fuerzas de seguridad.

Una jugada había torcido el rumbo del encuentro en la Fortaleza y caldeado el ambiente. A los 14 minutos del segundo tiempo, Cristian Lema saltó más alto que todos y anotó, de cabeza, el gol del empate. Lo festejó el conjunto granate y lo gritó su gente. Pero, como suele ocurrir en el fútbol actual, la tecnología atragantó la celebración. Leandro Rey Hilfer y Pablo González, los asistentes de VAR, y Herrera tardaron ¡siete minutos! en resolver sobre la validez de la acción.

El botellazo a Enzo Díaz

LA LUPA SOBRE ENZO DÍAZ: así fue la agresión al jugador de River en La Fortaleza. pic.twitter.com/YMXhEbbjIs — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2023

¿Qué pasó? José Canale, defensor paraguayo del equipo local, estaba en fuera de juego, a priori, pasivo. Pero las autoridades entendieron que usufructuó esa posición prohibida al impedir un salto de Leandro González Pirez. Luego del partido, Franco Armani explicó en declaraciones a ESPN Premium: “A Leandro lo bloquean”. En principio se creía que Herrera obstruía la visión del arquero, pero la televisación mostró las líneas del off-side: según el árbitro y sus asistentes de video, el jugador de Lanús estaba adelantado y se había valido de esa posición para sacar ventaja.

José Canale está en offside cuando Cristian Lema cabecea y, según el VAR, interviene en la jugada al impedir que Leandro González Pirez evite el gol del empate para Lanús. Captura de pantalla

Esa decisión sacó de quicio a Frank Kudelka, el entrenador de Lanús. “¿Qué van a inventar ahora?”, se preguntó el DT en voz alta una y otra veces, casi intuyendo que la determinación sería anular el tanto. Tras la resolución, Kudelka se la tomó con el cuarto árbitro, Juan Pablo Loustau, a quien insultó. Herrera recibió el aviso del improperio y expulsó al director técnico. Por más que al partido le quedaba más de media hora y el cuadro granate estaba apenas un gol debajo en el marcador, la invalidación del tanto hundió a Lanús, ya sin su entrenador al lado de la cancha. El local siguió buscando y trató de igualar, pero perdió el orden que lo había caracterizado antes de esa jugada que torció el partido.

Lanús, al fin, consiguió descontar en el sexto minuto adicional, tras un centro de Franco Troyansky que su tocayo Orozco impactó de volea. La pelota se incrustó junto al palo más lejano a Armani. Otra vez, festejos, aunque esta vez un poco más medidos por la inminencia del final. Como si fuera un déjà-vu, Herrera tampoco dio continuidad al juego desde la mitad de la cancha y acató la orden del VAR: esperar para verificar que la conquista fuera legítima.

El gol de Lema y la revisión en VAR

Como el encuentro ya estaba en tiempo agregado, las protestas no fueron tan acaloradas como las de media hora antes tras el tanto de Lema. Herrera esperó algunos minutos hasta que recibió instrucciones de Rey Hilfer y González. Se trataba de una jugada tecnológica, de las que no admiten interpretaciones y que, para ganar tiempo, ni siquiera son revisadas a pie de campo. Era una posición adelantada de Troyansky en el inicio de la maniobra. Una vez que trazaron las líneas y comprobaron la ilicitud, los asistentes avisaron al árbitro principal. Herrera levantó una mano en señal de tiro libre indirecto y el juego se reanudó. Lanús, entonces, se quedó en cero.

“Nosotros, muchas veces, vemos una cosa y los árbitros ven otra. Sinceramente, prefiero no hablar del árbitro. Son cosas acordadas entre nosotros y a partir de ahí preferimos no hacer declaraciones”, dijo Nicolás Chietino, uno de los ayudantes de Kudelka, y quien se presentó en su lugar a la conferencia de prensa. “Fue un resultado no merecido ante un grandísimo rival”, agregó Chietino.

