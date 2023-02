Lanús sonríe: venció a Estudiantes en La Plata y es el líder con puntaje ideal de la Liga Profesional

escuchar

LA PLATA.- Dos desatenciones de Estudiantes, dos goles de Lanús. Así de contundente se mostró el Granate, que superó 2-0 al Pincha con los tantos de José Canale y Franco Troyansky, y se trepó a la cima de la Liga Profesional. El conjunto de Frank Kudelka ganó su tercer compromiso en fila; venía de derrotar a Colón y San Lorenzo.

Pese a la diferencia que muestra el marcador, el desarrollo no resultó para nada sencillo. Lanús debió trabajar y mucho. La solidez defensiva y la eficacia en el arco rival fueron las claves de un triunfo muy valioso, que impacta en las dos tablas: la de los promedios (está 22°) y la de posiciones (ahí mira a todos desde arriba).

Lanús es el único equipo que ganó los tres partidos que disputó en la Liga Profesional 2023 Eva Cabrera

El friccionado –por momentos, burdo– primer tiempo contó con dos gratas excepciones, una de cada lado: Benjamín Rollheiser, en el Pincha; Pedro de la Vega, en el Granate. Fueron los únicos que rompieron el rígido molde que presentó el juego en la etapa inicial.

Los N° 10 hicieron que el duelo dispusiera de algunos destellos de lucidez. A los dos futbolistas les faltó un ladero, un socio con quien asociarse. A pesar de la escasa compañía, ambos se las ingeniaron para generar peligro.

Rollheiser, con tres remates desde afuera del área, le sacó la modorra a Estudiantes: dos de ellos pasaron bastante cerca del arco visitante. De la Vega, por su parte, elaboró la mejor jugada de Lanús antes de la apertura: un centro suyo finalizó adentro del arco, aunque el gol fue anulado por la participación de Leandro Díaz que se encontraba en posición adelantada (no la tocó, pero interfirió en la acción).

Antes del descanso hubo otras dos situaciones claras. Guido Carrillo ganó de arriba y su cabezazo, de pique al suelo, se elevó y pasó por arriba del travesaño. La eficacia que no dispuso el delantero local, la puso un defensor de la visita: el paraguayo Canale aprovechó un despeje defectuoso tras un tiro de esquina y fusiló a Mariano Andújar. La pelota se incrustó en un ángulo. Golazo y 1-0 para el Granate, justo antes del entretiempo.

Canale ya estampó su remate al ángulo para abrir la cuenta en Uno Fotobaires

El segundo tiempo comenzó con dos buenas noticias para el Pincha. Primero, el ingreso de José Sosa: un jugador que casi siempre aporta claridad. Enseguida, la expulsión del Loco Díaz por doble amarilla. Y Estudiantes creció. Se animó. Antes del cuarto de hora el lateral Eros Mancuso desperdició una chance nítida (definió apresurado y desviado), y antes de los 25 minutos Carrillo exigió al arquero Lucas Acosta (gran atajada ante el cabezazo del atacante).

En el tramo final el equipo de Abel Balbo se tornó previsible: no halló grietas por dentro y abusó del centro. En el epílogo, después de tantos rechazos de los centrales visitantes, Zaid Romero probó con un potente remate desde larga distancia. Otra vez apareció Acosta, para volar y ahogarle el grito al Pincha.

Canale, la figura de la noche, gana en lo alto Eva Cabrera

No hubo caso. Si bien Lanús se replegó demasiado, el elenco local no encontró la fórmula para destrabar el cerrojo. Para colmo, a dos minutos del cierre, el Granate amplió la diferencia. Jorge Rodríguez falló en un despeje tras un pelotazo largo, y Troyansky no perdonó: definición cruzada y 2-0 para el conjunto de Kudelka.

Lanús, pura contundencia, ganó en La Plata y es puntero en soledad: ¡es el único con puntaje perfecto! Estudiantes vive un presente opuesto: un punto sobre nueve en el inicio de la Liga Profesional 2023.