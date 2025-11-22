Lanús vs. Atlético Mineiro, en vivo: la final de la Copa Sudamericana
En Asunción, el equipo de Mauricio Pellegrino se mide ante el de Jorge Sampaoli en busca de su segundo título en esta competencia
Se reanuda el juego
Tras la pausa de hidratación por el calor en Asunción, ambos equipos retoman el ritmo en la final. Lanús sigue en busca de afirmarse ante un Mineiro dominante.
Pausa por el calor
Con el intenso calor en Asunción, el árbitro detiene el juego para la hidratación de ambos equipos. Primera pausa de cooling break en la final.
¡MÁS QUE NECESARIO! Los bomberos le tiran agua a los hinchas de Lanús para refrescarlos bajo el intenso calor de Asunción.
Se salva Lanús
Tiro libre peligroso tras una mano cerca del área. Bernard ejecutó con clase al segundo palo y la pelota dio en el poste. Increíble. El Granate sufre ante un Mineiro que domina el tramo.
¡¡ERA PARA CERRAR TODO!! Bernard probó con el tiro libre y estuvo MUY cerca de hacer un verdadero GOLAZO para Atlético Mineiro vs. Lanús. ¡EL PALO SALVÓ AL GRANATE!
Tapadón de Losada
Aunque la jugada fue invalidada por off side al inicio, Nahuel Losada respondió con una atajada espectacular ante un remate potente dentro del área. El arquero de Lanús, siempre alerta.
HABÍA OFFSIDE PERO... ¡GIGANTESCA TAPADA DE LOSADA PARA EVITAR EL 1-0 DE ATLÉTICO MINEIRO ANTE LANÚS!
Avisa Mineiro
Tras un despeje corto de Canale, el equipo de Sampaoli recuperó y atacó con velocidad. Alan Franco probó desde la puerta del área, pero su remate se fue muy alto. Primer aviso serio del conjunto brasileño.
Primer intento de Lanús
Marcelino Moreno recuperó en campo rival y tocó para Ramiro Carrera, que probó de zurda desde muy lejos. El remate salió desviado, pero fue la primera aproximación del equipo argentino.
Lanús pelea
Frente a un Atlético Mineiro intenso y bien plantado, el Granate responde con actitud. Intenta ganar terreno y acercarse al área rival en un comienzo exigente.
Mineiro presiona alto
El equipo brasileño salió con una postura ofensiva y se instaló en campo rival desde el arranque. Presionó arriba y forzó el primer córner del partido.
Salida de rugby para los de Sampaoli
Como equipo de Rugby, Mineiro jugó para adelante y la tiro afuera. En menos de un minuto se fue dos veces la pelota fuera del campo.
¡¡A LO PSG!! Así sacó del medio Hulk para Atlético Mineiro en la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana.
¡Comenzó la final!
Movió el equipo de Brasil. Lanús y Atlético Mineiro ya disputan el título de la Copa Sudamericana en Asunción. El Granate, en busca de su tercera estrella internacional, enfrenta a un rival con cuentas pendientes en la historia reciente.
Salen los equipos a la cancha
Con el trofeo en el medio, ambas filas de jugadores pasan por al lado sin querer ni mirarla. Los dos equipos salen con camisetas con la leyenda “cero racismo” y el número 0 en sus espaldas.
La fiesta es completa
Mientras explota el humo con colores de ambos equipos, aviones militares pasan por el Defensores del Chaco y, también con humo, forman la bandera paraguaya.
Y ahora el show del lado de Lanús
Los del Fuego suben al escenario y delira la popular —ahora sí completa— y la platea de Lanús.
AL RITMO DE "JURABAS TU"... ¡EXPLOTARON LOS HINCHAS DE LANÚS CON LOS DEL FUEGO EN PARAGUAY!
Show y color en la previa de la final
Empieza el show. La Conmebol despliega todo su repertorio con banderas gigantes sobre la final y una de cada club que llegan hasta los arcos. Dudu Galo Doido enciende a la parcialidad brasileña.
FIESTA TOTAL EN LAS TRIBUNAS: SENSACIONAL IMAGEN DE LOS HINCHAS DE ATLÉTICO MINEIRO Y LANÚS A LA ESPERA DE LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA.
Finalizó la entrada en calor
Ambos equipos ingresaron dentro del vestuario, de cara a la final de la Copa Sudamericana. La gente se prepara con las banderas, de cada lado, para el show previo.
Contra Sampa
Una silbatina tronó desde la tribuna de Lanús cuando los parlantes anunciaron al director técnico de Atlético Mineiro: Jorge Sampaoli. Aún no se borró el mal recuerdo de su paso por el seleccionado argentino y todos los inconvenientes en el Mundial de Rusia.
Un historial con cuentas pendientes
Atlético Mineiro fue verdugo de Lanús en la final de la Conmebol 1997 y la Recopa Sudamericana 2014. Hoy, el Granate tiene la oportunidad de saldar una vieja deuda y cambiar la historia.
La hora de Lanús
El Granate hace la entrada en calor frente a una tribuna cada vez más ocupada. Silbatina brasileña que, por ahora en número, dominan el ambiente.
Atlético Mineiro entra para el calentamiento
Los hinchas agitan miles de banderitas negras y blancas y braman por su delantero estrella: “¡Hulk, Hulk, Hulk!”. De fondo se escucha “Live is life”, la mítica canción con la que una entrada en calor se viralizó con los movimientos de Diego Maradona en Napoli.
Formaciones confirmadas
Mauricio Pellegrino repite el equipo que eliminó a Universidad de Chile en semifinales. Un equipo ya afianzado
El 11 de Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz (C), Canale, Marcich; Cardozo, Medina; Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.
#JuegaLanús 🇱🇻 ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA TARDE
Jorge Sampaoli, por su parte, presenta un once ofensivo, con Hulk y Rony en ataque. En el banco, estarán los argentinos Fausto Vera y Renzo Saravia.
El 11 de Atlético Mineiro: Everson; Tressoldi, Hugo, Alonso; Gomes, Franco, Bernard, Arana; Dudu, Hulk y Rony.
📋 GALO ESCALADO! Veja a nossa escalação para enfrentar o Lanús, no Paraguai, pela final da Sul-Americana!
#VamoGalo #LANxCAM 🏴🏳️
Empieza a poblarse la tribuna de Lanús
Con hinchas que despliegan banderas mientras suena de fondo Andrés Calamaro. El granate es cada vez más intenso en los escalones de un caluroso estadio, al borde de los 30°.
Los jugadores granates entran en el campo de juego para reconocer el terreno. Se dirigen cerca de su gente, que todavía en minoría respecto de Mineiro. Los recibe una ovación.
Llegó el plantel de Lanús
Bajo una estricta custodia policial, el plantel Granate ya está en el estadio. Rostros de concentración y alguna que otra sonrisa en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.
Mineiro en el estadio
Atlético Mineiro ya está en el Defensores del Chaco. Jorge Sampaoli encabeza la fila comiéndose las uñas. Los hinchas del Galo se encienden cuando los jugadores asoman por el túnel para pisar el césped. El sol castiga y los bomberos alivian a los torcedores con un baño refrescante.
Preocupación en la previa para la gente de Lanús
Hay retraso de muchos micros en la oficina de migraciones. Llevan varias horas de demora y se especula con que llegarían al filo del comienzo del partido con Atlético Mineiro o hasta con el juego en marcha.
🇱🇻⚠️ Los Granates no pueden esperar más, se bajan de los micros y emprenden CAMINADO 2,5 KM el viaje hacia el estadio.— David (@david9caruso) November 22, 2025
Lamentablemente se desbordó la situación. Por otro lado, los 20 micros en frontera acaba de atravesar el límite y vienen hacía el estadio. https://t.co/eQR9bl6t97 pic.twitter.com/Gfoz5JlfOR
Así llegan Lanús y Atlético Mineiro
El Granate alcanzó su cuarta final internacional en poco más de una década, tras eliminar a Fluminense y Universidad de Chile en las últimas dos etapas. Mineiro, guiado por Jorge Sampaoli, definió las últimas dos series como local tras haber empatado la ida, ante Independiente del Valle y Bolívar previamente. Certificó sus clasificaciones en su casa.
Lo que significa para cada uno el título
Lanús busca su tercera estrella internacional tras las conquistas de la Copa Conmebol 1996 y la Copa Sudamericana 2013. Atlético Mineiro busca su quinta estrella internacional, en una competencia que nunca ganó. Aunque sí cuenta con la Copa Libertadores 2013.
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la final de la Copa Sudamericana
Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputa este sábado, desde las 17, en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El equipo argentino va por su tercer título internacional. Acompañamos cada jugada, en vivo, minuto a minuto, desde el estadio. Aquí comienza la extensa cobertura de LA NACION.
