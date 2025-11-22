LA NACION
Lanús vs. Atlético Mineiro, en vivo: la final de la Copa Sudamericana

En Asunción, el equipo de Mauricio Pellegrino se mide ante el de Jorge Sampaoli en busca de su segundo título en esta competencia

Gonzalo Perez, de Lanús, en su duelo con Dudu, de Atlético Mineiro
Gonzalo Perez, de Lanús, en su duelo con Dudu, de Atlético MineiroGustavo Garello - AP

Se reanuda el juego

Tras la pausa de hidratación por el calor en Asunción, ambos equipos retoman el ritmo en la final. Lanús sigue en busca de afirmarse ante un Mineiro dominante.

Pausa por el calor

Con el intenso calor en Asunción, el árbitro detiene el juego para la hidratación de ambos equipos. Primera pausa de cooling break en la final.

Se salva Lanús

Tiro libre peligroso tras una mano cerca del área. Bernard ejecutó con clase al segundo palo y la pelota dio en el poste. Increíble. El Granate sufre ante un Mineiro que domina el tramo.

Tapadón de Losada

Aunque la jugada fue invalidada por off side al inicio, Nahuel Losada respondió con una atajada espectacular ante un remate potente dentro del área. El arquero de Lanús, siempre alerta.

Avisa Mineiro

Tras un despeje corto de Canale, el equipo de Sampaoli recuperó y atacó con velocidad. Alan Franco probó desde la puerta del área, pero su remate se fue muy alto. Primer aviso serio del conjunto brasileño.

Primer intento de Lanús

Marcelino Moreno recuperó en campo rival y tocó para Ramiro Carrera, que probó de zurda desde muy lejos. El remate salió desviado, pero fue la primera aproximación del equipo argentino.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, junto con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, junto con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFAJUAN MABROMATA - AFP

Lanús pelea

Frente a un Atlético Mineiro intenso y bien plantado, el Granate responde con actitud. Intenta ganar terreno y acercarse al área rival en un comienzo exigente.

La fiesta en el comienzo del show de la final de la Copa Sudamericana
La fiesta en el comienzo del show de la final de la Copa SudamericanaJOSE BOGADO - AFP

Mineiro presiona alto

El equipo brasileño salió con una postura ofensiva y se instaló en campo rival desde el arranque. Presionó arriba y forzó el primer córner del partido.

Salida de rugby para los de Sampaoli

Como equipo de Rugby, Mineiro jugó para adelante y la tiro afuera. En menos de un minuto se fue dos veces la pelota fuera del campo.

¡Comenzó la final!

Movió el equipo de Brasil. Lanús y Atlético Mineiro ya disputan el título de la Copa Sudamericana en Asunción. El Granate, en busca de su tercera estrella internacional, enfrenta a un rival con cuentas pendientes en la historia reciente.

Salen los equipos a la cancha

Con el trofeo en el medio, ambas filas de jugadores pasan por al lado sin querer ni mirarla. Los dos equipos salen con camisetas con la leyenda “cero racismo” y el número 0 en sus espaldas.

La fiesta es completa

Mientras explota el humo con colores de ambos equipos, aviones militares pasan por el Defensores del Chaco y, también con humo, forman la bandera paraguaya.

Y ahora el show del lado de Lanús

Los del Fuego suben al escenario y delira la popular —ahora sí completa— y la platea de Lanús.

Show y color en la previa de la final

Empieza el show. La Conmebol despliega todo su repertorio con banderas gigantes sobre la final y una de cada club que llegan hasta los arcos. Dudu Galo Doido enciende a la parcialidad brasileña.

El despliegue del show de la Conmebol en la final de la Copa Sudamericana
El despliegue del show de la Conmebol en la final de la Copa SudamericanaCaptura en la cancha

Finalizó la entrada en calor

Ambos equipos ingresaron dentro del vestuario, de cara a la final de la Copa Sudamericana. La gente se prepara con las banderas, de cada lado, para el show previo.

Claudio Chiqui Tapia, luego de premiar en la semana a Rosario Central como campeón, está presente en el estadio en Asunción
Claudio Chiqui Tapia, luego de premiar en la semana a Rosario Central como campeón, está presente en el estadio en AsunciónJUAN MABROMATA - AFP

Contra Sampa

Una silbatina tronó desde la tribuna de Lanús cuando los parlantes anunciaron al director técnico de Atlético Mineiro: Jorge Sampaoli. Aún no se borró el mal recuerdo de su paso por el seleccionado argentino y todos los inconvenientes en el Mundial de Rusia.

Un historial con cuentas pendientes

Atlético Mineiro fue verdugo de Lanús en la final de la Conmebol 1997 y la Recopa Sudamericana 2014. Hoy, el Granate tiene la oportunidad de saldar una vieja deuda y cambiar la historia.

La hora de Lanús

El Granate hace la entrada en calor frente a una tribuna cada vez más ocupada. Silbatina brasileña que, por ahora en número, dominan el ambiente.

Jose Maria Canale y Carlos Izquierdoz durante la entrada en calor
Jose Maria Canale y Carlos Izquierdoz durante la entrada en calorJUAN MABROMATA - AFP

Atlético Mineiro entra para el calentamiento

Los hinchas agitan miles de banderitas negras y blancas y braman por su delantero estrella: “¡Hulk, Hulk, Hulk!”. De fondo se escucha “Live is life”, la mítica canción con la que una entrada en calor se viralizó con los movimientos de Diego Maradona en Napoli.

Por el calor que hace en Asunción, los bomberos refrescan a la gente
Por el calor que hace en Asunción, los bomberos refrescan a la genteJUAN MABROMATA - AFP

Formaciones confirmadas

Mauricio Pellegrino repite el equipo que eliminó a Universidad de Chile en semifinales. Un equipo ya afianzado

El 11 de Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz (C), Canale, Marcich; Cardozo, Medina; Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.

Empieza a poblarse la tribuna de Lanús

Con hinchas que despliegan banderas mientras suena de fondo Andrés Calamaro. El granate es cada vez más intenso en los escalones de un caluroso estadio, al borde de los 30°.

Un hincha de Lanús sin camiseta, con el tatuaje de Diego Armando Maradona en la final en Asunción
Un hincha de Lanús sin camiseta, con el tatuaje de Diego Armando Maradona en la final en AsunciónJUAN MABROMATA - AFP

Los jugadores granates entran en el campo de juego para reconocer el terreno. Se dirigen cerca de su gente, que todavía en minoría respecto de Mineiro. Los recibe una ovación.

Llegó el plantel de Lanús

Bajo una estricta custodia policial, el plantel Granate ya está en el estadio. Rostros de concentración y alguna que otra sonrisa en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

Mineiro en el estadio

Atlético Mineiro ya está en el Defensores del Chaco. Jorge Sampaoli encabeza la fila comiéndose las uñas. Los hinchas del Galo se encienden cuando los jugadores asoman por el túnel para pisar el césped. El sol castiga y los bomberos alivian a los torcedores con un baño refrescante.

Preocupación en la previa para la gente de Lanús

Hay retraso de muchos micros en la oficina de migraciones. Llevan varias horas de demora y se especula con que llegarían al filo del comienzo del partido con Atlético Mineiro o hasta con el juego en marcha.

Así llegan Lanús y Atlético Mineiro

El Granate alcanzó su cuarta final internacional en poco más de una década, tras eliminar a Fluminense y Universidad de Chile en las últimas dos etapas. Mineiro, guiado por Jorge Sampaoli, definió las últimas dos series como local tras haber empatado la ida, ante Independiente del Valle y Bolívar previamente. Certificó sus clasificaciones en su casa.

Lo que significa para cada uno el título

Lanús busca su tercera estrella internacional tras las conquistas de la Copa Conmebol 1996 y la Copa Sudamericana 2013. Atlético Mineiro busca su quinta estrella internacional, en una competencia que nunca ganó. Aunque sí cuenta con la Copa Libertadores 2013.

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la final de la Copa Sudamericana

Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputa este sábado, desde las 17, en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El equipo argentino va por su tercer título internacional. Acompañamos cada jugada, en vivo, minuto a minuto, desde el estadio. Aquí comienza la extensa cobertura de LA NACION.

