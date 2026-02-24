Lanús vs. Flamengo, por la vuelta de la Recopa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El partido se disputará este jueves a las 21.30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro; en la ida el Granate ganó 1 a 0 en la Fortaleza
- 3 minutos de lectura'
La Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús se definirá este jueves en el estadio Maracaná con el partido de vuelta, programado para las 21.30 (horario argentino). El enucentro se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa a la revancha que arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.45 contra 10.95 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría el título al conjunto argentino, paga hasta 4.50.
- En la ida, el Granate se impuso 1 a 0 en la Fortaleza con gol de Rodrigo Castillo.
El Mengão, campeón de la Copa Libertadores 2025, es el gran favorito a quedarse con el trofeo, más allá de que está en desventaja. En su plantel tiene un sinfín de figuras y sobresale Lucas Paquetá, jugador al que adquirió recientemente a cambio de alrededor de 42 millones de euros. Obligado a ser protagonista de todos los torneos que disputa, el conjunto dirigido por Filipe Luis y cuyo arquero titular es el argentino Agustín Rossi buscará ante su público la primera estrella del año y, así, hacer olvidar por un momento el irregular arranque en el Brasileirão con un triunfo, un empate y una derrota.
El Granate, por su parte, disputa el certamen como ganador de la Copa Sudamericana 2026 y tiene ante sí la chance de escribir una de las páginas más gloriosas de su historia. Es uno de los clubes con más regularidad en la última década del fútbol argentino y se acostumbró a pelear por cosas importantes aún con presupuestos mucho más acotados que los equipos grandes.
El historial entre ambos equipos tiene tres antecedentes, incluido el encuentro de la semana pasada, y está igualado con una victoria por lado más un empate. Las dos primera veces que se enfrentaron fue en la Copa Libertadores 2012 con una igualdad 1 a 1 en la Argentina y una victoria 3 a 1 de Flamengo en Brasil.
