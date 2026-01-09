Las cinco figuras más destacadas para seguir en las etapas decisivas de la Copa Africana

Mientras la Copa Africana sigue su curso con los cuartos de final, existen algunos jugadores que empiezan a despertar todas las miradas a partir del sorprendente nivel que están mostrando en la competición.

Brahim Díaz, Christian Kofane, Ibrahim Mbaye, Ibrahim Maza y Akor Adams han sido algunos de los jugadores más determinantes para que sus selecciones se clasificaran entre los mejores ocho del certamen y puedan ilusionarse con la posibilidad de ganar el título.

Christian Kofane, la nueva sensación de Camerún, será titular frente a Marruecos PAUL ELLIS� - AFP�

Brahim, el marroquí más aclamado

El jugador del Real Madrid es una de las grandes estrellas de la selección de Marruecos y logró soportar el peso de principal figura a partir de la ausencia de Achraf Hakimi, futbolista del PSG, que sufrió una lesión que le impidió jugar algunos partidos.

Nacido en Málaga, Díaz llegó a ser internacional absoluto con España en 2021, pero posteriormente optó por Marruecos, el país de su padre. “Soy 100% español y 100% marroquí. El cariño que me han dado España y Marruecos es muy grande, son dos países maravillosos”, había definido tras anunciar su intención de representar a los Leones del Atlas.

Every game comes with a new celebration. Brahim Díaz always bringing the vibe. 🇲🇦❤️#TotalEnergiesAFCON2025 | #WeCelebrateDifferent pic.twitter.com/M4t256AwzF — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 8, 2026

Dada su influencia en Marruecos, Brahim ha sido el embajador de varios programas, como el de jóvenes talentos de una conocida marca de telefonía local, donde más de 4000 niños sin recursos tuvieron la oportunidad de progresar como futbolistas y de conocerlo personalmente. Además, su imagen se puede ver en todo el país unido a las grandes empresas nacionales.

A lo largo de la Copa Africana, el mediocampista se convirtió en uno de los jugadores más determinantes dado que anotó cuatro goles en la misma cantidad de partidos. De esta forma, logró suplir la mala temporada mostrada en el Real Madrid donde jugó tan solo 12 encuentros y no marcó goles.

Kofane despierta ilusión en Camerún

El delantero del Bayer Leverkusen es una de las sorpresas de la actualidad. Luego de jugar la temporada pasada en la segunda división de España, mostró un rendimiento regular en la Bundesliga, lo que le dio la oportunidad de ser convocado por David Pagou para la selección de Camerún.

En las últimas semanas, disputó diez partidos con el conjunto alemán, en los que les marcó goles a equipos como Borussia Dortmund y PSV Eindhoven (en Champions League).

Flying high and scoring! Christian Kofané nets the @1xBet_Eng Goal of the Day. 🇨🇲#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/8DsqXfgxIG — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 5, 2026

Tras debutar en el 1-1 contra Costa de Marfil, el nacido en Duala no salió más del primer equipo. A lo largo de la competencia, marcó el gol de la victoria ante Mozambique y también convirtió el segundo en el triunfo contra Sudáfrica en octavos de final.

Su rendimiento generó sorpresa dentro de Camerún y despierta ilusiones de cara al futuro. La selección africana, que no se clasificó al Mundial, está inmersa en una crisis deportiva y política producto de las diferencias que existen entre Samuel Eto’o (presidente de la Federación) y el Ministerio de Deportes de ese país.

Mbaye promete hacer historia en Senegal

Con solo 17 años, el delantero del PSG se convirtió en una de las figuras a seguir dentro la selección de Senegal a partir de la confianza que le dio Luis Enrique a lo largo de la presente temporada.

La llegada a París de Kvicha Kvaratskhelia podría haberle quitado oportunidades, pero el senegalés logró arreglárselas para ser un jugador importante dentro del equipo francés. “No le veo solo como una promesa de futuro. Confío en su potencial ahora”, explicó Luis Enrique.

Ibrahim Mbaye apunta a llegar al Mundial de la mejor forma posible Mosa'ab Elshamy - AP

Nacido en Francia, pero con padre senegalés y madre marroquí, Mbaye tomó la decisión de jugar para Senegal. “Mbaye no necesitó que lo convenciéramos. Cuando la elección viene del corazón, siempre es más fácil”, destacó Pape Thiaw, DT del seleccionado africano.

En la Copa Africana hizo historia después de convertirse en el debutante más joven de Senegal en la competencia. Su rendimiento no se quedó atrás y generó la acción del empate contra Congo y forzó un penal ante Benín en el último minuto para asegurar la primera plaza del grupo por diferencia de goles. En octavos de final, marcó el 3 a 1 para la victoria contra Sudán y certificar el pase a cuartos.

“Mazadona” no busca quedarse atrás

Ibrahim Maza, apodado en las redes sociales como “Mazadona”, viene mostrando grandes rendimientos en la Copa Africana con la selección de Argelia y en el Bayer Leverkusen como mediocampista ofensivo.

Con el Leverkusen esta temporada ha aportado 4 goles y 3 asistencias en 21 partidos. El club lo incorporó el pasado verano procedente del Hertha de Berlín, pagando 12 millones de euros. No obstante, sus buenas actuaciones despertaron el interés del Barcelona que no descarta comprarlo en el próximo mercado de pases de verano.

The best of Mazadona from 2025! 🇩🇿✨ pic.twitter.com/4yuQSrQgHK — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 28, 2025

Si bien nació en Berlín, Maza decidió representar a Argelia a finales de 2024 por sus raíces en el país africano. En base a un rendimiento sólido, controlando el ritmo del partido y aportando equilibrio al mediocampo, marcó dos goles en cuatro encuentros disputados.

Akor Adams brilla para Nigeria

El delantero del Sevilla, uno de los jugadores más determinantes para Matías Almeyda, no debutó con la selección de Nigeria hasta octubre del año pasado. Con tan solo 25 años, Akor Adams ha funcionado como un complemento perfecto para la dupla de ataque formada por dos consagrados como Victor Osimhen (Galatasaray) y Ademola Lookman (Atalanta).

A lo largo de la competencia, fue titular en los dos primeros partidos en Marruecos y regresó para la goleada en octavos ante Mozambique, a la que contribuyó con un gol y una asistencia.

Sin embargo, en las últimas horas despertó la preocupación en los hinchas nigerianos luego de abandonar la concentración en Marruecos por motivos familiares. “Akor Adams ha abandonado momentáneamente la concentración de Nigeria para acompañar a su madre, hospitalizada este lunes. ¡Mucho ánimo y pronta recuperación desde Sevilla!”, informó el club español.

De todas formas, se espera que esté a disposición del entrenador Eric Chelle para ser parte del equipo que enfrentará a Argelia por un lugar en las semifinales de la Copa Africana.