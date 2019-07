Claudio Tapia estará hoy cara a cara con Alejandro Domínguez y el resto de los presidentes del fútbol sudamericano Fuente: AFP

Alejandro Casar González

La relación entre la Conmebol y la AFA tuvo un punto de quiebre hace ocho meses. Fue en la fallida final de la Copa Libertadores que no se jugó en el Monumental que todo empezó a torcerse. A la Conmebol le fastidió que los presidentes de Boca y River hablaran para sus hinchas y quisieran mantener el partido en la Argentina a toda costa. A la AFA le molestó que en la sede de Luque (Paraguay) ni siquiera escucharan a Mendoza y Córdoba como potenciales organizadoras del partido. A Claudio Tapia, presidente de la AFA, tampoco le gustó que lo invitaran a la reunión decisiva como integrante del comité ejecutivo de la Conmebol y no como presidente de la AFA.

En los últimos meses, la tirantez creció: la AFA se enojó porque la Conmebol eligió a Colombia como sede de la final de la Copa América 2020. Y terminó de explotar luego de los errores arbitrales en la Copa América: los dos penales no cobrados contra Brasil y la expulsión -errónea, según Tapia y sus asesores legales- de Lionel Messi en el partido ante Chile, por el tercer puesto. Una carta incendiaria y un tuit irónico terminaron por dinamitar la relación, que tendrá hoy su primera chance real de reconciliación: Tapia deberá explicarles al resto de los presidentes del fútbol sudamericano por qué escribió una carta pública para descargarse por los errores arbitrales. Es el único punto en la orden del día de la reunión extraordinaria del consejo de la Conmebol, que se celebra en Luque, cerca de Asunción del Paraguay.

A continuación, cuatro puntos que explican el conflicto.

1-La carta por el VAR

"No dejó títere con cabeza", fue la respuesta desde Paraguay cuando leyeron la carta firmada por Tapia en la que apuntaba contra Wilson Seneme, máxima autoridad de los árbitros en Conmebol y contra Héctor Baldassi, quien también integra la comisión de arbitraje. En el mismo documento, Tapia y la AFA arremetieron contra Jair Bolsonaro, presidente brasileño. "Las cosas cambiaron y hay que ir por las vías institucionales", razonaron más tarde en Paraguay cuando se enteraron de que la AFA le había pedido a la empresa MediaPro (un proveedor externo) las grabaciones de las comunicaciones entre el árbitro principal del partido con Brasil, el ecuatoriano Roddy Zambrano, y sus asistentes de VAR. A la Conmebol no le gustó nada que la AFA haya querido saltearla para conseguir las grabaciones. La Conmebol citó a Tapia para que hoy, adelante del resto de los presidentes sudamericanos, explique por qué la AFA se desmarcó. Y en lugar de hacer los reclamos en privado los haya hecho en público. En las oficinas de la calle Viamonte, donde funciona la AFA, adelantaron que Tapia y Pablo Toviggino (los dos dirigentes más poderosos del fútbol argentino) irán a Paraguay "en son de paz". Es decir, para bajarle los decibeles al conflicto.

2-Las palabras de Messi

En la Conmebol creen que el capitán del seleccionado argentino no actuó solo cuando habló de "corrupción" y aseguró que la Copa América estaba "arreglada" para Brasil. Luego del partido con Chile por el tercer puesto de la Copa América, y en plena disputa por los arbitrajes, Tapia encontró en Lionel Messi al mejor vocero posible. Las declaraciones de la Pulga no cayeron nada bien en Paraguay. Como tampoco las palabras de Tapia luego del encuentro: "Hay que tener cuidado con lo que se dice porque acá te pueden dar dos años". Tapia fue el único presidente del fútbol sudamericano que no asistió a la cena final de la Copa América de Brasil.

3-La Copa América 2020

A la AFA le disgustó que la Conmebol se haya decidido por Colombia para ser sede de la final de la Copa América 2020. La Argentina había sido el primer país en ofrecerse para organizar el torneo, una vez que la Conmebol lo oficializó en su calendario, en enero de este año. Al paraguayo Alejandro Domínguez, en paralelo, tampoco le gustó que la AFA entregara la documentación de sus sedes a último momento. Y que propulsara la posibilidad de una final doble: de ida y vuelta. Justo cuando desde la Conmebol se insiste con las finales únicas para Libertadores y Sudamericana. La tirantez en la relación es un problema a futuro: la Copa América 2020 será la primera sin Comité Organizador Local (COL). Conmebol se encargará de todo.

4-El aislamiento

Tapia vio los últimos dos partidos de la Copa América lejos del palco de la Conmebol. Eligió allegados y conocidos suyos de compañeros en ese lugar privilegiado. "En los últimos seis meses, el fútbol argentino prefirió la introspección a la expansión", resume un funcionario de la Conmebol que pide anonimato.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que dejó atrás la figura de Marco Polo del Nero -no podía subirse a un avión con destino a Estados Unidos por miedo a ser apresado- y se encolumnó detrás de Rogerio Caboclo, hizo todo lo contrario. La CBF encara en 2019 una reconstrucción parecida a la de la AFA en 2017, ya con Tapia como presidente. Hoy, Brasil está mucho más cerca de la Conmebol que la AFA. "Hacen todo bien y son prolijos", dicen los que conocen cómo se manejan los brasileños. A futuro, ese puede ser un problema. Tapia concentra dos cargos: vicepresidente segundo de la Conmebol e integrante del Consejo de la FIFA, un cargo interino. Si la AFA y la Conmebol siguen enfrentadas, habrá que ver por cuánto tiempo los mantendrá.