Las Eliminatorias Europeas, en vivo

Varias selecciones europeas podrían asegurarse hoy la clasificación directa al Mundial 2026. Francia depende de sí misma: si vence a Ucrania, se garantiza el primer puesto del Grupo D. Portugal también podría clasificar si gana en su visita a Irlanda. En tanto, Italia está obligada a superar a Moldavia para seguir con chances matematicas la última jornada, aunque sería un milagro por la diferencia de go lque tiene que descontar. Por su parte, Albania se podría asegurar el repchaje si gana ante Andorra e Inglaterra, ya clasificada, vence a Serbia.