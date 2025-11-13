Las Eliminatorias Europeas, en vivo
Los equipos empiezan a definir su clasificación en los dos últimos partidos con miras a asegurarse un lugar en el Mundial 2026
Empezaron los partidos
Ya estan en juego los cinco partidos de la segunda parte de la jornada de eliminatorias europeas del jueves.
¿Quiénes pueden sellar hoy su pasaje al Mundial?
Varias selecciones europeas podrían asegurarse hoy la clasificación directa al Mundial 2026. Francia depende de sí misma: si vence a Ucrania, se garantiza el primer puesto del Grupo D. Portugal también podría clasificar si gana en su visita a Irlanda. En tanto, Italia está obligada a superar a Moldavia para seguir con chances matematicas la última jornada, aunque sería un milagro por la diferencia de go lque tiene que descontar. Por su parte, Albania se podría asegurar el repchaje si gana ante Andorra e Inglaterra, ya clasificada, vence a Serbia.
Los partidos del segundo turno
Desde las 16.45, arrancan Andorra vs. Albania; Inglaterra vs. Serbia; Moldavia vs. Italia; Irlanda vs. Portugal; y Francia Ucrania, correspondientes también a la septima fecha de las Eliminatorias Europeas.
Los otros dos partidos que se jugaron en el primer turno
Hungría venció 1-0 a Armenia como visitante, por el Grupo F, con lo que se aseguró su lugar en el repechaje, y a la espera del resultado de Portugal para saber si llega con chances en la última fecha de lograr la clasificación directa. Por otro lado, en el Grupo D, Islandia también ganó como visitante ante Azerbaiyán, por 2-0. Queda empatada con siete puntos con Ucrania, que en instantes visita a Francia.
Compacto victoria Hungría ante Armenia
Noruega goleó y tiene un pie adentro del Mundial
Noruega venció 4-1 a Estonia, como local, con doblete de Alexander Sorloth y Erling Haaland, este último consolidado como máximo goleador de las eliminatorias, con 14 goles. De esta forma, el conjunto escandinavo se mantiene primera del Grupo I y deja a Italia obligada a ganar y teniendo que descontar 19 goles entre el partido de hoy ante Macedonia y el del domingo ante Noruega justamente, para evitar el repechaje. Una empresa imposible desde la práctica.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de las Eliminatorias Europeas
Las Eliminatorias Europeas llegan a su fin, con los últimos dos partidos que definen qué selecciones se clasifican al Mundial 2026 de forma directa y qué equipos irán a repechaje. Varias potencias deben definir todavía su lugar, y lo podrán seguir minuto a minuto por acá.
Seguí leyendo
Celebridad mediática. Kai Trump, la nieta influencer del presidente de EE.UU. que revoluciona el mejor circuito femenino de golf
Escocia, un rival hambriento. La obsesión de los Pumas más allá del sorteo y qué factor complica las rutinas al jugar los domingos
De La Plata a los Pumas. Jugó dos Mundiales, el conflicto por las corbatas que lo desilusionó y el emotivo regalo a su padre
- 1
La selección argentina cambió la hora del choque con Angola y cerrará los ensayos en el club de Bragarnik
- 2
Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17 2025, con la selección argentina
- 3
La agenda de la TV del miércoles: la cuarta jornada del ATP Finals, con Jannik Sinner, y la acción de la NBA
- 4
La contundente respuesta de Joan Laporta a la sorpresiva visita de Lionel Messi al Camp Nou