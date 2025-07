Las escandalosas revelaciones de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal

El polémico festejo de cumpleaños del futbolista Lamine Yamal suma escandalosas revelaciones. Luego de haber sido denunciado por la contratación de personas de talla baja para la fiesta por de 18 años, la influencer Claudia Calvo contó que los organizadores le ofrecieron entre 10.000 y 20.000 euros por su presencia y que también le pidieron que convoque a otras 12 mujeres con ciertas características físicas.

“A mí se me informó que era una cifra en concreto que se marcaba en dos cifras, entre 10.000 y 20.000 euros”, dijo Calvo en una entrevista con el canal español Telecinco sobre los montos que supuestamente les iban a pagar a cada una de las mujeres que asistieran a la fiesta.

Según su relato, los organizadores de la fiesta de Yamal pedían ciertas características físicas para participar del lujoso evento que incluyó a celebridades y personas del mundo del deporte. “Se fijaban más en la talla del pecho o el color del pelo”, expresó Calvo, y dijo que si bien conoce el mundo de los boliches y a mujeres que asisten a este tipo de eventos, no se dedica a gestionar la convocatoria de otras mujeres a cambio de dinero.

“Te dan una tarjeta para tus propios gastos. En el momento que te dan esa tarjeta no sabés a lo que te exponés o qué pretenden de vos”, siguió.

La influencer consideró que la propuesta recibida fue “indecente” y que la rechazó. En tanto, aseguró que sufrió intentos de hackeo en sus redes sociales luego de hacer públicas sus afirmaciones. “Estoy segura de que ha sido gente del equipo de Lamine Yamal”, denunció.

Por otro lado, en el programa de Telecinco se mostraron supuestos requisitos que se les pedía a todos los asistentes del evento con el objetivo de mantener hermetismo y privacidad: “Sin celulares, sin cámaras, sin drogas. Todo está incluido, vuelos, hotel, comida y lo que decidas pasar mientras estás en la isla preparándote para la fiesta. La ubicación exacta se compartirá unas horas antes de que empiece la fiesta. La discreción era obligatoria”.

Hora más tarde, Calvo hizo un posteo en su Instagram en el que le bajó el tono a sus acusaciones. “Quiero dejar en claro de forma oficial que yo no he hablado nada más que de lo que se me ha informado a mí, y en ningún momento he hablado o nombrado a alguien con dichas acusaciones y que todo es presuntamente, ya que no está demostrado con imágenes o pruebas tangibles, y pido perdón si se ha malinterpretado mi testimonio. Soy mera informante”, escribió.

Las declaraciones de Calvo se suman a la polémica que ya se había desatado tras la fiesta del joven jugador del Barcelona por presuntamente haber contratado a personas de baja talla. Incluso, la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) emprendió este lunes acciones legales contra Yamal.

La ADEE afirmó en un comunicado que el uso de personas con enanismo como espectáculo en la fiesta de Yamal perpetúa los estereotipos, alimenta la discriminación y atenta contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. El grupo citó la ley española de derechos de las personas con discapacidad, que prohíbe espectáculos o actividades recreativas que utilicen a personas con discapacidad de forma que provoquen el ridículo o menoscaben su dignidad.

COMUNICADO OFICIAL | La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal.

Actuaremos por la vía legal y social.https://t.co/cAjEH0Fm03 — Asociación ADEE (@adee_esp) July 13, 2025

“Es inaceptable que en pleno siglo XXI se siga utilizando a personas con enanismo como diversión en fiestas privadas”, dijo la presidenta de ADEE, Carolina Puente.

En tanto, Yamal publicó el lunes un vídeo editado de un minuto con momentos destacados de la fiesta en su cuenta de Instagram en el que aparecían sus compañeros del equipo, como Gavi y Robert Lewandowski jugando al póker y a la ruleta, aunque no parecía mostrar a personas con acondroplasia, el trastorno genético que causa enanismo.

El español -que ganó La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España con el Barcelona esta temporada- lució un traje blanco con una rosa roja en la solapa, lujosas joyas y un bastón, en consonancia con la temática de “gánster italiano” de la fiesta. También asistieron streamers e influencers como TheGrefg, IlloJuan, Marta Díaz y los Hermanos Buyer. La música en vivo estuvo a cargo de Chimbala, quien compartió algunos videos del festejo donde se vio a Yamal cantando junto a Gavi y Alejandro Balde. Según trascendió, también fueron invitados artistas como Ozuna y Bad Gyal.