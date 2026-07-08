Las quejas de Egipto no se detienen e infieren que la selección argentina es beneficiada

No se detienen las quejas de Egipto tras la eliminación de la Copa del Mundo a manos de la selección argentina. Ahora, en sus redes sociales publicó un comunicado en el que expresa públicamente el malestar por el arbitraje, una acción que también realizó de manera formal ante la FIFA. La Asociación Egipcia de Fútbol utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse y allí aseguran que no permanecerán en silencio porque consideran que no recibieron un trato justo.

El comienzo de la nota se enfoca en agradecerle a los hinchas por el apoyo al equipo: “La Asociación Egipcia de Fútbol extiende su sincera gratitud al pueblo egipcio de todo el mundo por su inquebrantable apoyo, lealtad y creencia en el equipo nacional durante nuestro viaje en la Copa Mundial de la FIFA. El apoyo excepcional mostrado por millones de egipcios, tanto en casa como en todo el mundo, fue una fuente de inmenso orgullo y motivación para nuestros jugadores y delegación. El equipo nacional representó a Egipto con honor, determinación y coraje, entregando actuaciones que reflejaban el espíritu y el carácter de nuestra nación”.

Y después se enfoca en elevar la voz en contra de las determinaciones arbitrales que consideran que perjudicó al equipo: “Al mismo tiempo, la Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio respecto a las decisiones de arbitraje presenciadas durante el partido contra Argentina, así como a la falta de uso adecuado del sistema de árbitro asistente de vídeo (VAR). Varios incidentes clave plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la consistencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego”.

Y continúa: “Varios expertos en fútbol y analistas especializados, tanto a nivel local como internacional, han puesto de relieve incidentes polémicos e influyentes de arbitraje durante el partido. Esto subraya la importancia de mantener los más altos estándares de integridad, equidad y transparencia al oficiar un partido, particularmente en una competición de la estatura e importancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Incluso, en el comunicado se encarga de establecer que consideran que la selección de la argentina es favorecida por la FIFA: “El fútbol egipcio siempre ha respetado los principios del juego limpio, la integridad deportiva y el respeto por el juego. Estos mismos principios requieren que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones y reciban igualdad de trato. Lo que ocurrió durante el partido ha generado comprensiblemente una frustración generalizada entre nuestros jugadores, personal y seguidores, que esperaban los más altos estándares de oficio en el mayor escenario del fútbol”.

En el final de la publicación expresaron vuelven a dejar en claro que consideran que el equipo de Egipto no fue tratado de igual manera que el campeón del mundo: “Defender los derechos e intereses de la selección nacional egipcia no es un asunto que pueda ser ignorado, minimizado o tratado como secundario. Es una responsabilidad que llevamos con plena convicción y determinación. Cada jugador que usa la camiseta egipcia, y cada aficionado que apoya al equipo, merece justicia, respeto y aplicación igualitaria de las leyes del juego”.