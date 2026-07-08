“Un minuto de silencio”: el insólito mensaje de un piloto de avión tras el triunfo de la selección ante Egipto

La victoria agónica de Argentina sobre Egipto por 3 a 2, que significó la clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial, no sólo se festejó en las calles. En pleno vuelo, un piloto celebró el triunfo argentino y pidió “un minuto de silencio” para el equipo rival, despertando la euforia de los pasajeros que estaban atentos al resultado del partido.

Un video que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales mostró como en pleno vuelo, mientras los pasajeros escuchaban la radio para saber cómo iba el partido, el piloto de un avión aprovechó el sistema de audio de la aeronave para informarles a los pasajeros sobre el triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni frente al conjunto africano.

El piloto utilizó el sistema de comunicación del avión para una broma bien futbolera (Foto: X)

“Señores pasajeros, les habla el capitán. Quiero pedirles un minuto de silencio para Egipto que está muerto”, expresó el oficial, utilizando una expresión del folclore futbolístico argentino. La reacción de los pasajeros no tardó en llegar: el avión estalló en aplausos, abrazos y festejos.

El fervor mundialista se vive en todos lados (Foto: X)

Como sucede en cada edición de la Copa Mundial de la FIFA, los argentinos viven a full la experiencia, sin importar dónde se encuentren. Ya sea acompañando a los jugadores en los estadios de Estados Unidos o en un avión en pleno vuelo, el fervor de los hinchas siempre termina por brotar de mil maneras.