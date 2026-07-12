Las quejas de todo el plantel de Suiza por la aplicación de la regla de “confusión de identidad”

La eliminación de Suiza de la Copa del Mundo desató una ola de críticas para la determinación del árbitro del encuentro, João Pinheiro, que, a instancias del VAR expulsó al delantero Breel Embolo por la simulación de una falta de Leandro Paredes. Frente a esa situación es que el entrenador suizo Murat Yakin fue contundente acerca esta medida y criticó la intervención arbitral: “Esa regla destruyó el fútbol”.

En la conferencia posterior a la victoria de la selección argentina por 3-1, el DT suizo, después de destacar el esfuerzo de sus futbolistas, se enfocó en cuestionar la determinaciones del VAR: “Viendo cómo se desarrolló el partido, fuimos superiores a nuestros rivales. Estoy orgulloso del equipo y del cuerpo técnico por cómo luchamos, incluso con diez hombres”, dijo Yakin, en el medio Blick de Suiza.

¿ERROR ARBITRAL? ❌😨🗣️



El entrenador de Suiza, Murat Yakin, asegura que la amarilla para Embolo estuvo incorrecta y eso los perjudicó para quedar eliminados del #Mundial pic.twitter.com/cHoIlfxPIs — Claro Sports (@ClaroSports) July 12, 2026

Y continuó:: “Teníamos la inercia a nuestro favor y queríamos hacer un cambio ofensivo justo antes de la expulsión. No sé quién inventó esta regla, pero no podemos cambiarla. Si le sacas tarjeta amarilla a Embolo por eso, tendrías que habérsela sacado varias veces antes por algunos de los golpes contra Breel. Nos castigaron. No entiendo cómo una regla como esta puede debilitarnos”.

Sin poder detener su fastidio por lo que sucedió con el expulsión de Embolo, el técnico volvió a la carga: “Una regla inaceptable que se nos haya eliminado de esa manera. No se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. Esa regla destruyó el partido. No había razón para es amarilla, repito. Esa situación era que siguiera la jugada y ya“.

Si bien algunos señalaban al delantero suizo por simular en ese cruce con Paredes y lo que activó la regla de “confusión de identidad”, el técnico suizo defendió a su jugador: ”No lo culpo. Es un jugador de equipo, está muy mal. Está roto. El error arbitral nos ha castigado a todos“.

El defensor Manuel Akanji también se mostró muy molesto con Pinheiro y la aplicación de la regla en la jugada de Embolo: “No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió... Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada. No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel, sí que recibió una amarilla. Nunca he visto un arbitraje tan unilateral. Ha sancionado todo a favor de ellos".

🔥 “DOMINAMOS HASTA QUE APARECIÓ LA ROJA”



Manuel Akanji:



“Nunca he estado más orgulloso del equipo que hoy.”



“Dominamos a los campeones del mundo hasta que apareció la tarjeta roja y cambió el curso del partido.”



La expulsión lo cambió TODO. pic.twitter.com/JSiWHUNvqe — NoKai (@nokai) July 12, 2026

Además, Remo Freuler fue claro acerca de la falta de información que tenían todos respecto de la regla de “confusión de identidad”: “Es decepción y frustración. Salimos a jugar con pasión y entrega. Hasta la tarjeta roja, teníamos el partido bajo control. Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este es algo que aún necesito comprender. Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho. Hicimos historia, pero hoy queríamos más”, afirmó.

La mirada del DT sobre el partido

Más allá del enojo por la eliminación y la determinaciones de los árbitros que supuestamente, dejaron a Suiza afuera de la Copa del Mundo, Yakin habló del desempeño: “Con 10 peleamos, defendimos bien y controlamos. Hemos hecho un trabajo excelente. Hoy fuimos dominantes, llevamos el partido. Podríamos haber hecho más“.

Incluso, el entrenador reveló una charla que mantuvo con Lionel Scaloni después del partido: “Me dijo que estaba sufriendo mucho. Le hemos creado muchas situaciones de peligro. No diría que están favoreciendo a Argentina, tuvimos un partido justo y abierto, no salimos ganadores y punto. Esta regla no la conocía antes y eso fue lo que castigó al fútbol“.

Incluso, Yakin se alejó de las miradas que cuestionan a la selección argentina por supuestos favoritismos y tuvo palabras positivas para el conjunto nacional: “Le deseo la mejor de las suertes a Messi y a toda la selección argentina. Cualquiera de los cuatro puede ser campeón“.