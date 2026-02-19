Lautaro Martínez, el nuevo lesionado de una lista que preocupa a Scaloni rumbo a la Finalissima

La Argentina jugará con España el primer partido de 2026, el año del Mundial, con el deseo de abrazarse a otro título. El choque, tras varias idas y vueltas, se organizó para la primera fecha FIFA del calendario: será el 27 de marzo a las 15 en el mismo escenario, en el estadio Lusail, el mismo en el que, en diciembre de 2022, la selección alzó la Copa del Mundo de Qatar.

Se trata de la Finalissima, el trofeo que se dirime entre los campeones de América y Europa y que, aunque la FIFA no lo reconoce de modo oficial, es relevante y puede marcar a fuego el futuro de los dos mejores equipos nacionales del planeta, según el ranking justamente de la FIFA.

Lautaro Martínez, en Noruega, antes de sentir unas molestias físicas MATS TORBERGSEN - NTB

Lionel Scaloni prepara a distancia el examen decisivo, aunque con una advertencia: la lista de lesionados se extiende en el tiempo. El último es Lautaro Martínez, el capitán de Inter, que habría sufrido un desgarro en la derrota de este miércoles frente a Bodø/Glimt en Noruega y por 3 a 1, un partido que se jugó sobre césped sintético y a 3 grados bajo cero, por la Champions League.

El atacante argentino fue sustituido durante la segunda parte. La prensa italiana informó de que el capitán interista, de 28 años, sufre un problema en la pantorrilla izquierda, del que el técnico Christian Chivu responsabilizó al césped artificial del Aspmyra Stadion.

“No soy médico y no puedo hablar de plazos de recuperación”, añadió Chivu a los periodistas tras la derrota en las gélidas condiciones noruegas. “Después de que se someta a las pruebas, entenderemos la gravedad de la lesión”, añadió. Se trataría de una lesión muscular, que puede tardar un mes de recuperación.

Nico González, en las alturas, en el choque con Rayo Vallecano PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

Scaloni se debe estar tomado la cabeza. Se trata del último de una larga cadena. El anterior fue Nico González, que sintió una molestia en el 0-3 de Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano y los estudios confirmaron una lesión muscular en el muslo izquierdo. Se pierde la serie frente a Brujas por los playoffs de la Champions League, la vuelta del partido de las semifinales de la Copa del Rey ante Barcelona y los encuentros de LaLiga ante Espanyol, Oviedo y Real Sociedad, según los medios locales. ¿La Finalissima? En suspenso.

No es el único que está en duda para ese partido especial. El conductor está en alerta en relación a la lista de convocados. La baja de Juan Foyth, que se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda el 25 de enero pasado (requirió una operación y estará más de seis meses fuera de las canchas), lo dejó directamente fuera del Mundial.

Juan Foyth, víctima de una grave lesión JOSE JORDAN - AFP

Giovani Lo Celso es otro habitual emblema de las convocatorias de Scaloni: no llegaría a la Finalissima. O en todo caso, si llega, será con lo justo. El volante de Betis sufrió a principios de febrero una compleja lesión muscular en el muslo derecho, que lo podría tener afuera de las canchas hasta dos meses.

Nicolás Tagliafico, habitual titular en el equipo argentino, sufrió un esguince de tobillo a finales de enero en un duelo de Europa League entre el Lyon y el Young Boys suizo y su regreso a las canchas en Francia sigue en duda.

Los tres futbolistas que juegan en la Argentina (Angel Di María se retiró de la selección) tienen molestias físicas, más allá de su deslucido presente.

Leandro Paredes tiene un esguince en el tobillo derecho y quedó descartado para el clásico de este viernes con Racing. Marcos Acuña, un poco relegado, jugó poco (125 minutos) en 2026 por diversos contratiempos. El de Gonzalo Montiel es un caso aparte: ahora juega habitualmente, pero suele tener problemas musculares.

Leandro Paredes, con contratiempos físicos Rodrigo Valle - Getty Images South America

¿Y Lionel Messi? Inter Miami advirtió días atrás que sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, que le obligó a suspender la gira que Las Garzas estaban realizando por América del Sur y estuvo de baja por un tiempo indeterminado. En realidad, está blindado: si la Argentina jugara esta semana, seguramente hubiera estado en condiciones, pero su físico merece un máximo cuidado. El 24 de junio, en pleno Mundial, cumplirá 39 años.

El capitán de la selección volvió a entrenarse en las últimas horas a un ritmo similar al resto de sus compañeros, rumbo al debut en la MLS de este sábado por la noche frente a Los Angeles FC.

Lionel Messi, con mucho cuidado, durante la reciente gira de Inter Miami por América del Sur ESTEBAN VEGA LA-ROTTA� - AFP�

Scaloni tiene en mente un equipo para el duelo ante La Roja: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone; Messi y Julián Alvarez. Sin embargo, todo pende de un hilo en una etapa especial de la temporada.