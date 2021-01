Italian Serie A Finalizado 6 Internazionale Lautaro Martínez 20 ' /

Lautaro Martínez 57 ' /

Romelu Lukaku 64 ' /

Lautaro Martínez 78 ' /

Achraf Hakimi 87 ' 2 Crotone Niccolò Zanellato 12 ' /

Vladimir Golemic 36 '

No se detiene la furia goleadora de Lautaro Martínez y la disfruta Inter. No gozaba de la mejor racha, pero 2021 parece que le tenía reservada la mejor función para el arranque. Un partido alcanzó para espantar cualquier duda que pudiera molestar a la confianza. El gol y él se entienden como pocos. Ante Crotone, el delantero argentino se ofreció pleno y demostró por qué es uno de los jugadores más codiciados en el fútbol del Viejo Continente. Entiende el juego como nadie, tiene una paciencia que lo hace diferente. Fue una felicidad especial, porque ser su primer hat-tick en el fútbol italiano y porque todos fueron la mejor ofrenda para su hija que está en camino.

El delantero argentino facturó por triplicado (pudieron ser cuatro) en la goleada sobre Crotone, por 6-2, por la 15 fecha de la Serie A.

Inter sumó su octava victoria consecutiva en el torneo italiano, se subió a la cima del torneo y frente a un rival que no consiguió ganar como visitante en esta temporada, no dejó dudas. Crotone (9), donde juega el argentino Lisandro Magallán (ex Boca), es uno de los tres equipos ubicados en zona de descenso junto a Torino (8) y Genoa (10) y apenas pudo soportar un puñado de minutos el Tsumani de goles del dueño de casa.

El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez, celebra tras anotar un empate durante el partido de fútbol de la Serie A italiana Inter de Milán vs Crotone el 3 de enero de 2021 en el estadio Giuseppe-Meazza de Milán. Fuente: Reuters - Crédito: MIGUEL MEDINA

Fue un comienzo complicado en el primer partido del año para Inter, ya que a los 11 minutos estaba perdiendo tras una cabezazo de Zanellato que dejó a todos desconcertados en el San Siro. El golpe le dolió a Inter y en especial a Lautaro Martínez, que primero avisó con una mediavuelta que Cordaz atajó con algo de dificultad. Y después la voracidad del argentino se impuso, ya que definió con un derechazo que igualó el partido y puso el 1-1.

Con su hat-trick, Lautaro Martínez lleva 9 goles y está a tres de Cristiano Ronaldo, el máximo artillero del calcio

Estaba todo encaminado para el dominio del Inter, ya que siete minutos después del empate, aparecieron los dos hombres de ataque del equipo de Milan para tomar el control del juego. Lukaku dibujó una acción por el centro del campo, descargó para Varela, que sacó un centro para Lautaro Martínez que intentó empujar de zurda y la pelota terminó impactada por Luca Marrone para el 2-1. Aunque en un primer momento se le otorgó el gol a Lautaro, luego se consignó como gol en contra de Marrone Pero no estaba sencillo el panorama, porque Vidal en el área, cometió una falta que Golemic, de penal, cambió por gol.

En el arranque de la segunda etapa, el delantero argentino mantuvo su concentración y a los 8 minutos volvió a quebrar la resistencia de Cordaz, para darle nuevamente el control del partido y poner a Inter por 3-2 arriba. Un par de minutos después Lukaku se sumó a la cuenta goleadora y estiró la ventaja por 4-2. Por último, a los 32 del segundo tiempo, de cabeza, marcó el quinto.

Ahora, el bahiense, de 23 años, alcanzó los nueve goles en la temporada y es el segundo goleador del equipo de Antonio Conte por detrás del belga Romelu Lukaku, autor del 4-2 parcial.

Lautaro había hecho tres goles en el amistoso de Argentina contra México (4-0) en septiembre del año pasado pero nunca había convertido tres en un partido oficial del "Calcio".

Perdí el gol. Cuando él llega trabajando para el equipo, es muy lindo. Se lo dedico a mi familia, a mi hija que está llegando ya la gente que siempre ha estado conmigo

Si gana el Inter estoy contento, si llega el gol es mejor. Trabajamos todos los días para ser primeros, estamos un par de horas esperando ser primeros al final del día también", concluyó Martínez.

