Lautaro Martínez no pierde vigencia, pero Inter todavía no logra espantar al fantasma de PSG

El primer partido después de la noche oscura en el Allianz Arena, de Múnich. El regreso de un artillero que se quedó vacío, en una temporada que tuvo a su equipo para arrasar con todos los títulos y no logró anotarse en ningún festejo. Los cinco cachetazos que Paris Saint-Germain (PSG) le aplicó a Inter en la final de la Champions League resultaron un golpe que necesitó de un tiempo para recuperarse: desde aquel 31 de mayo al martes a la noche, los neroazzurri no volvieron a saltar a la cancha.

El debut en el Mundial de Clubes fue la jornada del reencuentro y Monterrey, de México, por el Grupo E, el rival que le tomó el pulso a un equipo que en el camino se quedó sin el DT Simone Inzaghi –condujo durante cuatro temporadas y se marchó a Al Hilal (Arabia Saudita)- y el cargo lo tomó el rumano Cristian Chivu, que dio el salto desde Parma. El empate 1 a 1 demostró algo más de que se trata del comienzo de un nuevo ciclo: los italianos todavía no se quitan la espina que les provocó un profundo dolor y Lautaro Martínez, que convirtió en el estadio de Los Ángeles, tuvo un juego con claroscuros.

Lautaro Martínez sella la jugada preparada de Inter y empata el partido con Monterrey; el goleador volvió a jugar después de 17 días Mark J. Terrill - AP

Los dos partidos que compusieron la anteúltima ventana de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, no tuvieron al artillero en la cancha. Ni en la victoria sobre Chile, en Santiago, ni el empate 1-1 con Colombia, en el Monumental. El Toro se sumó al grupo en el predio de Ezeiza, pero el seleccionador Lionel Scaloni determinó que era mejor darle descanso, no empujarlo a una presión extra, cinco días después del trago amargo en la segunda final de Champions League en la que que Inter fue derrotado: en 2023 cayó 1-0 con Manchester City, en Turquía.

Duelo de capitanes y de futbolistas top: Sergio Ramos se impone en el juego aéreo sobre Lautaro Martínez; fueron los autores de los goles de Monterrey e Inter Gregory Bull - AP

“Estaba triste, me costaba entender las razones. Tardé cinco o seis días en hablar; quería explicárselo a mi equipo. Esa noche nada era posible para nosotros y ellos lo hicieron todo: no éramos nosotros, no éramos un equipo. Es fútbol y ahora tenemos que seguir adelante, no hay otra opción, aunque todo quedará en mi cabeza”, apuntó Martínez en una charla con los medios italianos.

En el intento de descubrir explicaciones, argumentos, relató: “No puedo entender cómo fue posible perder una oportunidad tan grande. Hablé con mis compañeros y les pedí que fuera fuertes de cabeza, les expliqué que necesitábamos un último esfuerzo antes de irnos de vacaciones, un último tramo de camino para seguir creciendo”. La abultada derrota 5-0 con PSG fue el último puñal que recibió Inter en una temporada en la que Napoli le arrebató el Scudetto, y Milan, el rival de siempre, eliminó a los neroazzurri en las semifinales de la Copa de Italia.

Un argentino entre dos españoles: Lautaro Martínez intenta escapar de la marca de Olivier Torres y de Sergio Ramos; el Toro anotó el gol de Inter y tuvo un desempeño que fue de mayor a menor YURI CORTEZ - AFP

“Lamento no haber podido levantar ningún trofeo esta temporada. Pero mirando atrás, no puedo decir que haya sido una temporada negativa. Y esto debería impulsarnos a empezar de nuevo con las mismas ganas de siempre. Somos el Inter, un equipo maduro. Queremos jugar este Mundial con todas nuestras fuerzas y quiero poner toda mi energía en ayudar al equipo. Ya no hay vuelta atrás”, remarcó el ídolo, el capitán y el goleador que de atropellada igualó el marcador en un momento en que Monterrey, con la ventaja, controlaba el juego por primera vez en el primer tiempo.

El resumen del empate entre Inter y Monterrey

La definición en el área chica, para sentenciar una jugada preparada con pelota detenida, es un sello distintivo de los artilleros, aunque la función del Toro no se redujo a ser un faro de área, ni a esperar que los compañeros armaran la jugada para que él ofreciera la estocada. Retrocedió para conectarse con el resto, a veces hasta la mitad de la cancha; fue víctimas de varias faltas y en la mayoría de las oportunidades se asociaba para descargar la pelota sobre las bandas e ir a buscar la definición.

La acción del gol se gestó a partir de una infracción sobre Martínez: el albanés Kristjan Asllani “pinchó” la pelota al área y Matteo Darmian bajó la pelota –tomando rédito del engaño que fabricó el zaguero Francesco Acerbi, que estaba en offside pero no participó de la acción- para que Lautaro volviera a martillar contra Esteban Andrada, como en aquel 3-0 de Racing sobre Lanús, en 2017.

Esteban Andrada controla la arremetida de Lautaro Martínez: el artillero volvió a anotarle al arquero como en 2017, cuando Racing derrotó 3-0 a Lanús Mark J. Terrill - AP

Con el ingreso del francés Marcus Thuram, Inter reposicionó en el campo de juego a la fórmula ofensiva que mejores dividendos le dio en la temporada. Con dos atacantes de área, pero que no se incomodan para rotar y alternarse entre quien va sobre el área y quien retrocede, Inter tuvo en Lautaro dos situaciones para firmar el triunfo: una habilitación de Nicoló Barella lo descubrió mano a mano con Andrada y definió con la jerarquía de los goleadores de raza, aunque el árbitro brasilero Wilton Sampaio anuló el festejo por posición fuera de juego; más tarde, los italianos desbordaron por la izquierda, Federico Dimarco pifió el remate y la pelota cayó en los pies de Martínez, que giró en el punto penal y gatilló de derecha, pero la pelota se fue apenas ancha, junto al poste izquierdo de Andrada.

Lautaro Martinez y Sebastiano Esposito inician el festejo del gol de Inter sobre Monterrey; el sábado, los italianos se medirán con Urawa Red y cerrarán la etapa de grupos el miércoles con River PATRICK T. FALLON - AFP

El paso de los minutos, la ausencia para encontrar los caminos y atrapar los tres puntos -el sábado Inter jugará con Urawa Reds y cerrará la etapa de grupos el miércoles con River-, el cansancio en un estadio Rose Bowl que en 1994 fue el escenario de la despedida de la Argentina de la Copa del Mundo 1994, le quitaron fuerza al Toro, que terminó amonestado por protestar un par de fallos al juez brasileño Sampaio.

Inter y Martínez se reencontraron en la cancha, pero el empate con Monterrey no dejó satisfecho a ninguno de los dos: el artillero cumplió con la misión de inflar la red, pero el desahogo resultó insuficiente para desatar el nudo y recuperar la sonrisa y la felicidad plena.