Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, relegados en la nómina de los ganadores del Balón de Oro

El francés Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, y la española Aitana Bonmati, mediocampista de Barcelona, recibieron este lunes el Balón de Oro, el premio que los distingue como los mejores futbolistas de la temporada 2024-25.

Dembélé y Bonmatí fueron premiados por la revista France Football durante la ceremonia de la edición número 69 del Balón de Oro desarrollada en el Theatre du Châtelet de París, donde PSG y Arsenal fueron reconocidos como los mejores clubes a nivel masculino y femenino, respectivamente. Esta vez, los campeones del mundo quedaron relegados. Un llamado de atención para la actualidad del fútbol mundial.

El delantero francés rompió en llanto al agradecer a su madre y al resto de su familia tras recibir el trofeo de manos del ex astro brasileño Ronaldinho.

Ousmane Dembele, con el balón de oro entre sus manos; detrás, Ronaldinho FRANCK FIFE - AFP

“Gracias, me quedé sin palabras. Fue una temporada increíble con PSG, al cual agradezco que haya ido a buscarme en 2023”, declaró Dembélé, quien destacó además al entrenador Luis Enrique “como un padre para mí”.

“Lo hemos ganado prácticamente todo; este trofeo individual es realmente el resultado colectivo. El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero trabajé para que el equipo ganara la Champions League”, completó Dembelé.

PSG también celebró que el italiano Gianluigi Donnarumma, que pasó a Manchester City en el libro de pases del verano europeo, fue reconocido como el mejor arquero y postergó el premio que por dos temporadas consecutivas logró Dibu Martínez, que sigue en Aston Villa. El español Luis Enrique, al mismo tiempo, recibió el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador.

Ronaldinho, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Gianluigi Donnarumma, grandes protagonistas de la gala, sin argentinos Thibault Camus - AP

Luis Enrique guió al PSG, con Dembélé y Donnarumma como figuras, a ganar la Ligue 1, la Copa de Francia y su primer título histórico de la Champions League durante la temporada 2024-25.

Dembélé, quien sumó 33 goles y 14 asistencias durante la temporada pasada, es el cuarto francés en ganar el Balón de Oro después de Raymond Kopa, Michel Platini (3), Jean Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

¿Y la nómina final? El delantero de 28 años antecedió a Lamine Yamal, juvenil atacante de Barcelona, y a Vitinha, mediocampista luso del PSG, que también celebró la presencia del defensor marroquí Achraf Hakimi en el sexto puesto y de su colega portugués Nuno Mendes en el décimo lugar de la votación.

El brasileño Raphinha, delantero de Barcelona, finalizó quinto detrás del atacante egipcio Mohamed Salah (Liverpool), mientras que su colega francés Kylian Mbappé (Real Madrid) se ubicó séptimo delante del mediocampista inglés Cole Palmer (Chelsea) y de Donnarumma. No hay ni un argentino entre los 10 primeros, tampoco en los siguientes 9.

Ousmane Dembélé is the 2025' Ballon d'Or !

Here is the full ranking pic.twitter.com/CfJvw5K4Hd — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

PSG también estuvo representado por el delantero georgiano Khvicha Kvaratskhelia en el 12° puesto, por su juvenil colega Desiré Doué en 14° lugar y por el mediocampista luso João Neves en la 19ª ubicación.

El brasileño Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid, finalizó 16°, cuatro lugares por delante de Lautaro Martínez (Inter, en el puesto número 20), mientras que Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, se ubicó en el 22° escalón.

El trofeo Lev Yashin fue para el arquero italiano, que estuvo en PSG durante la última temporada, pero que fue traspasado a Manchester City en este último mercado de pases. Y ya responde con grandes intervenciones.

En esta oportunidad, Emiliano Martínez finalizó en el octavo lugar entre los 10 arqueros que fueron nominados. Lo curioso es que el marplatense se impuso en 2024 y 2023: el retroceso de su desempeño (según los especialistas) de Dibu es asombroso. Justamente, días después de haberse frustrado una vez más su pase a Manchester United.

Un año atrás, Lautaro Martínez fue considerado el séptimo mejor jugador del mundo. Goleador con 24 gritos en 32 juegos en la exitosa temporada anterior, el capitán sigue siendo el argentino más destacado en este premio internacional. Más allá de que pasó del 7° al 20° lugar.

Algunas imágenes lo retrataron el año pasado en la gala desarrollada en el Théâtre du Châtelet de París. “Es un placer estar acá. La verdad que en este último tiempo me ha tocado conseguir títulos importantes con la Selección y el Inter, mi club. Es un honor, una felicidad porque nosotros trabajamos para eso, para conseguir títulos y objetivos grupales. Este deporte te incentiva todos los días a seguir creciendo”, advertía, antes de entregarle el lauro a Dibu, el dueño de ese momento, un simpático instante bien argentino. Lo que no hubo esta vez.

Lautaro Martínez le dio el año pasado el premio a Dibu MOHAMMED BADRA - EPA

En dos temporadas seguidas, Emiliano recibió el Trofeo Yashin al mejor arquero del mundo. ”Es un honor volver a estar aquí”, sonrió el dueño del arco del Aston Villa y de la Albiceleste, que recibió el trofeo de manos del “otro” Martínez. ”Gracias también al Toro [Lautaro] por ese gol en la final” de la Copa América, apuntó, en alusión al tanto que en la prórroga le dio la victoria por 1-0 a la Argentina contra Colombia en julio de 2023, en la definición de la Copa América, disputada en Miami.

El año pasado, Rodri se quedó con el premio mayor. Un año antes, Lionel Messi, ya en Inter Miami, sorprendió al mundo al conseguir su último Balón de Oro.