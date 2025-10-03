Lautaro Rivero, el defensor de River que repescó Gallardo, fue citado a la selección y sueña con el Mundial

Todo sucedió en 121 días. Desde que River decidió repescar a Lautaro Rivero de Central Córdoba hasta que el zurdo se transformó en el defensor más importante para Marcelo Gallardo, ser uno de los pocos inamovibles en la estructura titular y pasar a tener un sueño mundialista. El defensor de 21 años fue convocado este viernes por Lionel Scaloni para los amistosos que la selección argentina jugará ante Venezuela. el viernes 10 de octubre, en el Hard Rock Stadium de Miami y Puerto Rico el lunes 13, en el estadio Soldier Field de Chicago. ¿Y por qué no ilusionarse con disputar el Mundial del año próximo?

Gallardo fue quien tomó la decisión con la mira en el Mundial de Clubes y por valorar su perfil zurdo, una posición que cuesta encontrar alternativas confiables en la mayoría de los clubes. Ya sea jugando con línea de 3 o de 4, el DT millonario lo vio jugando la actual Copa Libertadores con Central Córdoba de Santiago del Estero y anticipó su regreso en el último mercado para potenciar la última línea. En medio de varias dudas en otros sectores, Rivero fue titular en los dos partidos ante Palmeiras, por la Copa Libertadores. Y se mantuvo en el clásico caliente ante Racing, que le dio el pasaje al Millonario para las semifinales de la Copa Argentina.

Rivero marcando a Maravilla Martínez en el partido ante Racing, que River ganó 1-0, por la Copa Argentina Marcelo Manera - LA NACION

Ahora disfruta de este presente, claro, pero no todo siempre fue frenético para él. El color rojo era su principal aliado. Cada vez que aparecía esa señal universal, él caminaba entre los vehículos con una caja en la mano para venderles alfajores a quienes estaban al volante mientras esperaban que la luz verde del semáforo nuevamente le diera paso al tránsito en Moreno, provincia de Buenos Aires. Las vueltas de la vida hicieron que, unos años más tarde, el trabajo de Lautaro Rivero fuera similar, como si se tratara de una suerte de semáforo, al ponerle un freno a los delanteros rivales para lograr que Central Córdoba pudiera soñar en la Conmebol Libertadores. Había emigrado al equipo de De Felippe en busca de continuidad, a préstamo por 18 meses.Tuvo éxito con esa misión nada menos que en el legendario estadio Maracaná, donde el equipo de Santiago del Estero dio una de las grandes sorpresas de esta edición del certamen al ganarle 2-1 a Flamengo, el 9 de abril pasado.

Ahora, su presente se potenció todavía más. Marcelo Gallardo lo reconvocó seis meses antes para llevarlo a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, tras decidir que el club ejecutara la cláusula de repesca acordada para cada mercado de pases luego de que el marcador central zurdo fuera cedido a mediados de 2024 a Central Córdoba, sin cargo ni opción de compra, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Lautaro Rivero en acción en uno de los entrenamientos con River previos a viajar al Mundial de Clubes; se destacó en Central Córdoba y Gallardo anticipó su regreso Prensa River

Emprendió el vuelo chárter con destino a Seattle, donde River tuvo su búnker para afrontar los compromisos ante Urawa Red Diamonds e Inter de Milan. Rivero obtuvo la visa para ingresar a tierras norteamericanas, un requisito ineludible. Y, tal como sucedió con Enzo Fernández y Lucas Beltrán, reincorporados un semestre antes de que se vencieran sus cesiones en Defensa y Justicia y Colón, respectivamente, el zaguero nacido el 1° de noviembre de 2003 en Moreno pretende triunfar con la banda roja. Sus primeros pasos ya fueron más que auspiciosos, pero todavía tiene mucho para crecer.

Aunque no actúa en una posición de injerencia directa en la gestación ofensiva como sucede con Enzo Fernández —comparten al mismo representante, Matías Toranzo— ni Beltrán, dos casos ejemplares de perseverancia luego de irse a préstamo cuando ostentaban un escaso rodaje en primera división, Rivero es capaz de llegar al gol. Mide 1,85 metros, estatura que sabe aprovechar para hacerse fuerte por la vía aérea, su mayor virtud. Aún con algún error de cálculo, mostró personalidad y técnica para adueñarse del puesto de central izquierdo ante Palmeiras y Racing.

Anotó tres goles de cabeza en apenas 18 presentaciones con la reserva de River, dos de ellos frente a Barracas Central. Y más allá de mostrar una tarea destacada en la marca, sobre todo a la hora de los denominados duelos individuales, el defensor también hizo dos tantos con la casaca del Ferroviario, donde totalizó 31 compromisos oficiales, siendo titular en 27 de ellos, incluyendo los seis encuentros completos en el grupo C de la Libertadores.

El desempeño destacado de Rivero bajo las órdenes de Omar De Felippe no pasó inadvertido para Gallardo. De ninguna manera se trata de un asunto menor porque la salida del marcador central se produjo cuando actuaba para la reserva y el entrenador del primer equipo era Martín Demichelis. Es decir que su partida ocurrió sin que el Muñeco pudiera evaluarlo detenidamente. Cuando lo vio por televisión primero y luego en los entrenamientos, todo cambió.

El panorama se modificó desde la mañana del miércoles 4 de junio porque el jugador de 21 años se reincorporó, tal como sucedió hace ocho años con otro zaguero proveniente de Defensa: Alexander Barboza, recordado porque llegó a entrar como delantero en la famosa semifinal que Lanús revirtió en la Libertadores de 2017.

Con el deseo de ganarse la titularidad, sabiendo que es el único central zurdo del que dispone el plantel, Rivero había vuelto a Buenos Aires tras despedirse de Santiago del Estero unos días después de la eliminación de la Libertadores al caer por 3-0 en la altura de Quito contra Liga Deportiva Universitaria. Su sueño con River comenzó mucho antes, más precisamente en marzo de 2018, el año en el que se sumó a las divisiones inferiores después de un paso por Ferro y Vélez Sarsfield.

Lautaro Rivero, defensor zurdo de River que consiguió un triunfo histórico con Central Córdoba en el Maracaná en la actual Copa Libertadores 2025 Instagram

Previamente se formó en dos entidades de su zona, una experiencia que Rivero, mientras integraba la cuarta división, narró en una entrevista con la web oficial de River para reconstruir su historia: “Empecé en el Club Los Halcones de Moreno, cerca de mi casa. También jugué en Villa Luro Norte. Fue mi aprendizaje en el fútbol 5. En mi barrio, después fui al Club La Victoria, y ahí se me abrió la puerta para ir a River. Fuimos con un compañero y estuvimos una semana. Me probé de volante por izquierda. Después me fueron acomodando y terminé como segundo marcador central”.

En silencio, con el perfil bajo que lo caracteriza, Rivero tuvo que dar batalla en varias oportunidades durante su vida. No sólo por la venta ambulante, aceptando las dificultades que implica el hecho de trabajar al aire libre sin importar las condiciones del tiempo, sino también porque fue padre cuando ni siquiera había tenido su debut en la máxima categoría, un auténtico desafío al no gozar de certezas sobre su situación como profesional.

Lautaro Rivero y un crecimiento profesional muy grande Prensa River

Incluso le tocó atravesar un largo paréntesis en la reserva de River porque pasaron casi dos años entre su estreno por los puntos, el 26 de octubre de 2021 ante Argentinos Juniors, y la siguiente presentación, el 13 de octubre de 2023. A partir de ahí, Rivero inició su consolidación, incluyendo un contrato profesional que fue revisado antes de marcharse a Santiago del Estero para extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2026, con una cláusula de rescisión valuada en 30 millones de euros.

“Tengo una meta muy grande. Mi sueño es ir a la selección, pero estar en River es lo más grande para mí”, había manifestado Rivero en abril pasado, cuando no había indicios sobre su situación al término de la competencia. En Central Córdoba tampoco le resultó sencilla la adaptación porque a veces quedaba al margen de suplentes en el segundo semestre de 2024, un año inolvidable para el equipo al haber obtenido el título de la Copa Argentina con él como integrante del plantel, acompañado por el lateral izquierdo Gonzalo Trindade, cedido a préstamo por el Millonario bajo las mismas condiciones.

Lautaro Rivero vendiendo alfajores en un semáforo: otros tiempos @sudanalytics_

Con el caso de Enzo Fernández como máximo exponente, debido a que fue campeón del mundo unos meses después de regresar a River tras disputar apenas un partido en su primer ciclo, Rivero quiere construir una historia exitosa. El reto de competir por un lugar en la zaga es un a motivación enorme para un jugador que desde la humildad quiere cambiar el destino suyo y de su familia luego de hacer un gran sacrificio para vender alfajores luego de entrenarse cada mañana cuando estaba en el semillero del club. La clave ahora es mantener los pies sobre la tierra. En 121 días su realidad generó un vuelco impresionante. Y quiere aprovechar al máximo todas las oportunidades que le den, ya sea en el Monumental o... de gira con la selección.