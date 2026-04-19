Maxi López y un mensaje especial en el día del Superclásico que conmovió a todos: “Dos épocas, la misma camiseta”
El exjugador de River posteó una serie de imágenes a horas de lo que será el Superclásico contra Boca; su emoción por el mismo camino que sigue su hijo mayor Valentino
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Maximiliano López, exjugador de River, palpitó lo que será una nueva edición del Superclásico entre el Millonario y Boca Juniors. El encuentro será este domingo, desde las 17h, en el estadio Monumental.
A horas del encuentro, el ahora empresario recordó su etapa como jugador de River y mostró algunas imágenes de su participación en el clásico. Además, incluyó otras postales de su hijo Valentino, quien milita en las divisiones inferiores del club de Núñez.
“El domingo de superclásico me agarró nostálgico. Dos épocas, la misma camiseta, y el apellido López en la cancha”, destacó López, quien, desde su retiro como jugador profesional, decidió volcarse al rubro empresarial y, en los últimos meses, mostró una faceta completamente inesperada como cocinero en MasterChef Celebrity (Telefe).
Una vez que la publicación se hizo visible en Instagram, Valentino, el hijo de Maxi y Wanda Nara, redobló la apuesta al asegurar que estos partidos se debe si o si ganar.
“Los clásicos se ganan”, indicó, seguido de emojis de corazón. Al igual que su padre, Valentino se desempeña como delantero y es uno de los mejores proyectos que tiene el Millonario en las divisiones inferiores a la espera de que, en un futuro, pueda tener lugar en la Primera División.
Las fotografías que incluyó López en su publicación datan del Superclásico del 16 de mayo del 2004 disputado en La Bombonera. Aquel día, River venció por 1-0 a su rival de toda la vida con el tanto de Fernando Cavenaghi.
Aquella tarde, Maxi López fue suplente por disposición del entrenador Leonardo Astrada. Su ingreso se dio rápidamente en el primer tiempo por la lesión de Marcelo Salas y, a partir de ahí, el trámite del partido cambió ya que el delantero complicó a la defensa local y asistió a Cavenaghi para el único gol del partido.
Tras su retiro en el año 2021, el exjugador del Barcelona y otros tantos equipos continúa con su fanatismo a flor de piel por River, el club que lo vio nacer y que le dio la oportunidad de debutar en la Primera División.
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