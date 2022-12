Leandro Paredes - Lionel Scaloni: la historia del “¡Gracias!”, el intocable que hizo llorar al DT luego de que la Argentina fue campeón del mundo en Qatar

escuchar

El 5 que era intocable abrazó a uno de sus “maestros”, que por su juventud podría incluso haber sido compañero de equipo (28 años contra 44): lo levantó por el aire y le dijo (gritó) al oído “¡Gracias!”. Fueron tres veces. No pensó nada. O sí, pensó todo. Ir a buscarlo para transmitirle gratitud, reconocimiento… ¿Acaso no fue él quien lo defendió a capa y espada contra el mundo? ¿No fue él quien le dio la confianza para jugar de 5 pese a que no era 5? ¿No fue él quien le marcó cosas para mejorar y con quien levantaron juntos la Copa América ante Brasil y nada menos que en el Maracaná? Mientras le dijo el tercer “gracias” y se fundían en un abrazo, con la palma derecha el futbolista en cuestión le dio varios toques en la cabeza. Después sí, se separaron y el festejo siguió por otro lado. Pero ese fue uno de los instantes mágicos del Mundial, de esa final para la eternidad en Qatar y que la Argentina debió ganar antes de llegar incluso al alargue. El futbolista es Leandro Paredes, el DT Lionel Scaloni.

El entrenador se había quebrado varias veces en la Copa del Mundo, pero en la final contuvo las lágrimas hasta donde pudo. Hizo muchos esfuerzos, porque no gritó los goles, tampoco los penales ante Francia. Rostro serio ante las conversiones de Messi, Dybala y Paredes. Apenas una mueca con la última anotación de Montiel. Ahí terminó todo, recibió algunos abrazos de colaboradores, pero luego buscó aislarse momentáneamente, correrse del eje de las celebraciones. Hasta se sentó por un instante en el banco de suplentes, como si desde allí la obra se contemplara mejor. Tomó un sorbo de agua, dos, se agarró la cabeza, volvió a mirar al campo de juego. Además, desde allí tenía una panorámica amplia, no dejaba a futbolista sin observar, desde Franco Armani y Gerónimo Rulli, los dos arqueros suplentes que no pudieron jugar ni un minuto en Qatar hasta Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Dibu Martínez, que jugaron todos los minutos posibles (690) en la competencia. Y le empezaron a caer las lágrimas. Lágrimas de la emoción, todavía contenidas igual. Hasta que lo vio a Paredes venir de frente hacia él. Y ahí sí: dijo que no con la cabeza, resoplido y llanto incontenible.

La emoción de Scaloni

El llanto de Lionel Scaloni

“Lo primero que pensé fue algo así como que no tendríamos que haber sufrido tanto, esa final increíble que hicimos, tener que haber llegado al último penal... Pensé eso primero, y después me senté luego unos segundos y justo cuando me levanto veo a Leandro (Paredes) de frente y ves la reacción de los jugadores y es increíble, te derrumbás”, reconoció Scaloni cuando fue homenajeado en Pujato, su ciudad natal. Antes de los penales, sí hubo un abrazo del DT con Dibu Martínez, una forma de darle un voto de confianza al hombre que fue determinante para atajar jugadas claves.

Pero se quebró con Paredes, el 5 que él hizo 5 y que él mismo se encargó de sacar porque había otros que estaban con una actualidad mejor. Es que Scaloni se manifiesta con gestos ampulosos en los reclamos para los jueces, por algún penal, un foul común y hasta un lateral. Pero casi no festeja en el campo de juego; por ahí se le cuelgan en los hombros colaboradores, pero él no. Mientras vio venir a Paredes de frente, se le vino encima el valor humano del que perdió ser intocable, pero que a la hora de la verdad –ingresando desde el banco, en los penales contra Francia, lo puso tercero en la lista, detrás de Messi y Dybala. Paredes también apoyó (y mucho) a Enzo Fernández, quien le terminó sacando el puesto. Pero cada vez que le tocó ingresar (como ante Países Bajos, en ese pelotazo al banco y tumulto), dejó todo en cada pelota. “Eso es sangre, tiene un gran temperamento y sale a la madre”, lo defendería luego mamá Miriam.

Leandro Paredes perdió el puesto con Enzo Fernández en medio del torneo, pero rindió a un alto nivel cada vez que ingresó ODD ANDERSEN - AFP

Paredes fue titular ante Arabia Saudita, pero luego fue reemplazado en plena derrota y ante México el titular fue Guido Rodríguez y luego ingresó Enzo Fernández ante Polonia. Tras la victoria ante México y en la previa a jugar con Polonia, le preguntaron a Scaloni sobre la situación de Paredes. Y el entrenador respondió: “Sinceramente no le decimos a los jugadores cuando no juegan o cuando juegan, se lo decimos grupal en las charlas o cuando vamos a entrenar decimos el equipo que vamos a probar”, y siguió la explicación apuntalando al grupo por encima de las individualidades: “En el momento que dijimos que son 26, dijimos que puede jugar cualquiera y el nivel de todos es muy parejo. Si juega uno, tiene que salir otro y así con todos, siempre con lo mejor para el equipo”, continuó el DT. Pero acto seguido remarcó la importancia que el cuerpo técnico le seguía dando a Paredes: “Leandro siempre estuvo con nosotros y la consideración es máxima, lo queremos un montón. Siempre ha estado implicado, que no juegue por algunos momentos no significa que no confiemos en él”. Y Scaloni siguió confiando en Paredes, aunque ya no era titular.

En la ruleta de las modificaciones de un equipo que fue camaleónico de principio a fin, Paredes volvió a ser titular en la semifinal ante Croacia, victoria por 3-0. Paredes fue el 5 y Enzo Fernández jugó más suelto. Y si bien el futbolista de Juventus fue reemplazado a los 16 minutos del segundo tiempo, pareció ser su mejor partido con la camiseta de la selección. ¿Por qué? Por Paredes ingresó Lisandro Martínez y ahí Scaloni resolvió cambiar al esquema a una línea de 3. Pero ese día el exBoca había hecho el partido más táctico desde que está en la selección. Con inteligencia para moverse, resolviendo simple, jugando a dos toques y hasta haciendo coberturas como si fuera Enzo Pérez o Chicho Serna; pensando más en defender que en atacar; hasta rechazó varias veces de cabeza en el punto penal por haber hecho buenos movimientos en los retrocesos.

Leandro Paredes fue reemplazado por Lisandro Martínez en el partido entre Argentina y Croacia por semifinales de la Copa del Mundo Aníbal Greco - LA NACIÓN

Scaloni tiene un enorme mérito en la gestación de esta selección, de este equipo que fue mutando del ideal que el DT proyectaba a diez días del comienzo del Mundial con respecto al que terminó jugando en Qatar. Porque luego del traspié inesperado ante Arabia Saudita, reinventó a los titulares. Le dolió dejar afuera a Cuti Romero y Paredes, ya había perdido a Lo Celso (y Nico González y Joaquín Correa) por lesiones; Di María no se movía en plenitud y Lautaro Martínez estaba peleado con el arco. Y ahí aparecieron los Enzo Fernández, los Mac Allister, los Lisandro Martínez, los Julián Álvarez… Cuti Romero y Paredes volvieron a ser importantes cuando reingresaron, pero la decisión de sacarlos no fue para nada fácil para el DT.

Miriam Benítez, mamá de Paredes, dijo que vivió el penal de la definición de su hijo ante Francia rezando, pero confiando en que todo se iba a dar de la mejor manera. Y en una charla con Urbana Play, contó la sensación que tuvo cuando Scaloni sacó a su hijo en el segundo partido: de titular ante Arabia Saudita a no ingresar con México: “¿Qué sentí? Desde que está Scaloni yo confié tanto en él, lo admiro tanto, lo quiero tanto… que lo primero que pensé fue ‘El sabe lo que hace’. Y no me equivoqué. Él sabe lo que hace. Y desde un principio se vio que este era un equipo colectivo. Más allá de que el egoísmo humano quiere que tu hijo esté ahí…, pero bien suplantado estuvo. Porque Enzo Fernández entró y rindió, lo hizo muy bien. Y después cuando Leandro tuvo la chance de volver a ingresar, entró e hizo lo que tenía que hacer, defendió como tenía que defender”.

La felicidad de Scaloni al llegar a la Argentina; recorrida en micro de la selección argentina desde el aeropuerto al predio de Ezeiza Rodrigo Néspolo - La Nación

Hasta la madre de un jugador que Scaloni sacó le dio la razón. Sólo le faltaba eso al DT para confirmar la unanimidad de los hinchas, representados por los más de 4.000.000 de argentinos que salieron a las calles el martes. Pero la emoción del entrenador tiene su explicación. ¿Cómo no quebrarse -de una vez por todas- si el primer jugador que lo fue a abrazar es quién él fue uno de los primeros en sacar? ¿Cómo contener el llanto si el jugador que nunca habría tocado –si fuera por una cuestión de gustos, del corazón futbolero- es el primero en venir y decirle al oído “gracias”? Y no una, sino tres veces. Y el 5 se acercó para compartir el llanto, ese momento que lo seguía teniendo juntos. Aunque ya no era titular, seguían juntos. Y fueron más de 15 palmadas en la cabeza de Scaloni, al mismo tiempo que Paredes también rompía en llanto.

“Yo soy así, no soy de esconder las cosas, soy cercano y al final cuando ves todas las cosas que venían llegando desde Argentina, resulta lógicamente muy gratificante. Todo lo que soy, es gracias a mis viejos. Mi viejo no pudo venir, pero ya compartíamos cosas. Con la única mano que podía levantar alzaba la Copa, él siempre fue muy optimista, estaba confiado de que se iba a dar”, dijo Scaloni en Pujato.

Paredes con De Paul y Dybala, la selección Argentina se consagró campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

¿Cómo se entiende la unión grupal de esta selección? ¿Cómo se explica ese compromiso colectivo para ganar el Mundial? ¿Cómo se confirma que, internamente, la selección estuvo por encima de todos? Viendo esa corrida de Paredes para abrazar a Scaloni. Las lágrimas, durante el abrazo y después, les pertenecieron a todos.