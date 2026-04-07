A los 31, Leandro Paredes debuta en la Libertadores en el estreno de Boca frente a Universidad Católica

Fue el segundo jugador más joven en debutar en la Primera de Boca. Participó en Mundiales, Copa América y eliminatorias, además de los Sudamericanos Sub 15 y Sub 17. Ya en Europa, compitió en la Champions League, la Europa League, la Serie A y la Ligue 1, donde compartió equipo con figuras de primer nivel como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Achraf Hakimi y Ángel Di María. También tuvo participación en la Copa Italia, la Copa de Rusia y el Trofeo de Campeones de Francia. Pero hay un casillero que aún permanece vacío: Leandro Paredes jamás disputó un partido de Copa Libertadores, una cuenta pendiente que por fin podrá saldar este martes, desde las 21.30, cuando Boca abra su camino en Chile frente a Universidad Católica, en el torneo que no conquista desde hace 19 años y que resultó determinante para su regreso al fútbol argentino.

“Una obsesión”, definió Paredes el deseo de conquistar un certamen que idealizó desde muy chico, cuando disfrutaba como hincha de las conquistas internacionales del equipo de Carlos Bianchi, y que no pudo vivir a pleno durante su primera etapa en el club, ya que, por lesiones o decisiones técnicas, no logró sumar minutos en el certamen más importante de América. A sus 31 años, el mediocampista decidió volver a Boca para convertirse en el primer capitán del club en alcanzar la gloria continental desde 2007, en la que Juan Román Riquelme, hoy presidente, levantó la copa en el Olímpico de Porto Alegre, tras la victoria 2 a 0 frente a Gremio.

El volante jugará como volante central, acompañado por Santiago Ascacibar y Milton Delgado.

Paredes, que hizo su estreno en Boca con apenas 16 años, cuatro meses y ocho días, fue parte del plantel entre 2010 y 2013, aunque no jugó las dos ediciones de la Libertadores que afrontó el club en ese período: 2012 y 2013. Su principal obstáculo fueron las lesiones: a poco de su debut sufrió una fractura en el pie derecho que le demandó una larga recuperación. Volvió en 2011, disputó el Sudamericano Sub 17 de Ecuador y, ya en la Reserva, recuperó el nivel que le permitió ser promovido al plantel por Julio César Falcioni, con quien sumó dos partidos en el Apertura que Boca ganó de manera invicta.

A comienzos de 2012, mientras el equipo enfocaba todos los cañones en la Copa, participó de la pretemporada en Tandil y asomaba como una de las grandes apariciones del club, pero al regresar se fracturó el otro pie y quedó fuera de la lista de buena fe. Ese año, el equipo alcanzó la final ante Corinthians, pero tras el 1 a 1 en la Bombonera cayó 2 a 0 en el Pacaembú y no pudo consagrarse. Un mes más tarde, Paredes disputó su único partido internacional con Boca: tras la salida de Riquelme, heredó la camiseta 10 en el empate 0 a 0 ante Independiente, en Avellaneda, resultado que decretó la eliminación en los 16avos de final.

Con la llegada de Bianchi y el retorno del ídolo, sus chances empezaron a reducirse. Comenzó el 2013 como titular, tanto en los amistosos como en la primera fecha del Clausura, pero en la jornada siguiente ni siquiera fue convocado. Para Bianchi, le faltaban sacrificio y continuidad en el juego, algo lógico para un juvenil de 18 años.

Bianchi arenga a Paredes durante la pretemporada de Boca en Tandil; después, perdió lugar. Foto Baires

En ese semestre, llegó a ir al banco en dos partidos de Libertadores: la derrota 2 a 1 ante Toluca en la Bombonera y la victoria 2 a 1 frente a Barcelona, en Guayaquil, ambas por la fase de grupos. Mientras Boca avanzaba en la Copa, Paredes fue sumando minutos en el torneo local, ilusionado con recuperar terreno en el plano internacional.

Sin embargo, dos episodios terminaron por truncar esa expectativa: Boca quedó eliminado en cuartos de final ante Newell’s, por lo que dejó de competir a fines de mayo, y poco después sufrió un duro golpe en una práctica abierta en Casa Amarilla, cuando una patada de Agustín Orion le provocó una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo.

Leandro Paredes y Juan Román Riquelme compartieron tres años en Boca; hoy van por la Libertadores desde roles diferentes.

“Cuando me tocó estar en mi primera etapa, era muy joven y no tuve la oportunidad de competir en este torneo tan importante. Hoy cumplir ese desafío es un sueño. En su momento lo seguí desde afuera, pero esta vez me encontrará en un rol mucho más protagónico”, contó Paredes, quien será titular en el equipo de Claudio Ubeda y no estará el sábado ante Independiente, ya que llegó a la quinta amarilla frente a Talleres y deberá cumplir la sanción, con el objetivo de quedar limpio para el clásico con River.

El volante también estuvo cerca de jugar la Libertadores de 2025: Boca lo buscó cuando aún no tenía asegurada la plaza, pero no hubo acuerdo económico y, con contrato vigente en la Roma, su regreso se postergó para mitad de año, luego de que el equipo de Fernando Gago quedara eliminado ante Alianza Lima en la primera instancia del repechaje. Finalmente, Paredes se sumó tras el Mundial de Clubes, torneo que siguió desde la tribuna junto a su familia, todos hinchas de Boca.

El capitán está listo para el desafío de la Libertadores: el sábado cumplirá la sanción ante Independiente y volverá en el clásico con River. Prensa Boca

La de este martes será para Boca y Paredes la primera parada de una fase de grupos de complejidad media, en la que, además de Católica, se medirá con Barcelona y Cruzeiro, un grande de Brasil que hoy pelea el descenso pero mantiene su peso histórico.

“Afrontaré este partido con la misma ilusión que otros torneos de este tipo, en los que la vara es más alta. A nivel colectivo, hemos crecido en juego, personalidad y competitividad; estamos preparados para la exigencia y confiamos en hacer un buen partido”, confió Paredes.

Con el apoyo de unos 2.000 hinchas en las tribunas, Boca tendrá la misión de reencontrarse con la victoria como visitante en la Copa Libertadores, algo que no consigue desde hace cinco partidos: cuatro en 2023 -de octavos a la final- y la ida frente a Alianza Lima.

Ubeda podrá poner en la cancha a su equipo ideal, con una única excepción: Leandro Brey ocupará el arco ante la lesión de Agustín Marchesin, quien no llegó a reponerse de un desgarro en el aductor derecho y, aunque viajó a Chile con la delegación, no será de la partida. En una situación similar está Exequiel Zeballos, quien lleva más de dos meses afuera por una lesión muscular y tampoco firmaría planilla. Además, volverá la defensa titular, reaparecerá Santiago Ascacibar y se mantendrá el doble nueve con Miguel Merentiel y Adam Bareiro, ambos en gran momento.

Con pasado europeo y recorrido de selección, a Paredes le faltaba este capítulo. La Libertadores, ese deseo que arrastra desde sus inicios, empieza a jugarse ahora, con él en otra posición y con la esperanza intacta.