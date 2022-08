Leeds: el gran homenaje que prepara el club para el Loco, cuándo se decidió su despido y qué fue lo que provocó su salida

Marcelo Bielsa ya no es el entrenador de Leeds United. Pero su legado será eterno. Los hinchas, directivos y jugadores recordarán al entrenador “que los devolvió a casa”; que los ascendió a la Premier League tras 17 años en la Championship. Por eso, el presidente y accionista mayoritario del club, Andrea Radrizzani, anunció un tributo muy especial para el Loco. “Queremos renombrar nuestro campo de entrenamiento. Y que Thorp Arch se llame Centro de Entrenamiento Marcelo Bielsa”, dijo Radrizzani en una entrevista con The Athletic. Además, agregó: “Desde hace tiempo tengo una idea que compartí con él: construir algún día una universidad del fútbol con su nombre. Así que espero que todavía quiera hacerlo” .

En la nota, Radrizzani compartió detalles sobre el despido de Bielsa de la dirección técnica. Y contó cómo comenzó a hacerse a la idea de terminar en forma prematura el ciclo del rosarino, que fue reemplazado por el estadounidense Jesse March antes de terminar la temporada pasada. Con el equipo peleando por no descender, Radrizzani tuvo que tomar decisiones drásticas. “Nunca antes me había puesto a pensar en la posibilidad de despedirlo. Bielsa era y es una leyenda para este club, por todo lo que logró. Y no sólo por el ascenso, sino por cómo cambió y transformó la cultura de este club. La intuición que Víctor (Orta, director deportivo) y yo tuvimos al traerlo como entrenador dio sus frutos. Conseguimos un resultado tremendo, 17 años después volvimos a la Premier League. Y ese resultado fue no sólo en la cancha sino a todo nivel del club, también en lo organizacional” , recordó Radrizzani.

🚨 Leeds plan to rename Thorp Arch as Marcelo Bielsa Training Ground, Andrea Radrizzani announces. Also wants to build a university of football in Bielsa’s honour



📺 https://t.co/Y37k7Vg0f8@TheAthleticUK #LUFC pic.twitter.com/EQaudB7FQ7 — David Ornstein (@David_Ornstein) August 5, 2022

El presidente de Leeds añadió: “Entonces, nunca pensé que el momento de despedirlo podría llegar. Nunca. Pero durante el año el momento en el que comencé a tener una duda, algo en mi mente, fue después del partido en Birmingham con Aston Villa (Leeds iba perdiendo 3-1 y lo empató 3-3). Los medios hablaban en forma positiva de nuestra actuación, pero la verdad es que yo quise irme del estadio en el entretiempo. Me defraudó la falta de disciplina. Y la facilidad con la que nos atacaban y nos convertían goles. Ahí fue cuando algo empezó a rondar por mi cabeza y comencé a pensar que el equipo no podía ejecutar lo que le pedía Bielsa. Los jugadores se cansaron mentalmente. Y me puse a pensar si lo correcto era que Bielsa continuara o no al frente del equipo. Era un partido que, normalmente, hubiéramos ganado. Por suerte, empatamos después de quedar 1-3 y pese a haber estado 1-0. La disciplina en la cancha y la organización del equipo no estuvieron bien, en mi opinión ”.

Ese partido con Aston Villa (el equipo de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendia) marcó una bisagra. “Me sentí decepcionado. Recuerdo que cuando hicimos uno de los goles antes del descanso ni siquiera lo celebré. Me defraudaba lo que veía en la cancha. Por supuesto, la responsabilidad no es solo del entrenador: la comparte con los jugadores. Pero en ese momento sentí que algo estaba roto. Fue un punto de quiebre, cuando uno siente que algo no va en la dirección correcta ”, evocó Radrizzani.

Marcelo Bielsa dejo de ser el tecnico de Leeds luego de la dura derrota ante Tottenham. Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images Europe

Y continuó: “Pero no era el momento para tomar una decisión, así que dejé que el tiempo pasara para ver si había alguna reacción. Pero vi que el sistema no estaba funcionando. Y que, de hecho, estaba poniendo a los jugadores en una situación de humillación. Recuerdo incluso algunos partidos en los que era facilísimo convertirnos goles. Y ya no me sentí a gusto con la situación. Por los jugadores, por los hinchas y por el club. Al final me dí cuenta de que Marcelo tiene una sola forma y no la cambia. Eso podía llevarnos al descenso. No podía asumir ese riesgo. Tenía que hacer algo. Lo decidí después del partido con Manchester United, porque un equipo que revierte un 0-2 y lo transforma en un 2-2 en una situación muy difícil, con un clima adverso...los jugadores mostraron un carácter asombroso. Y tuvieron el deseo de dar vuelta el partido. Lo hicieron. Pero después terminamos perdiendo. Así que lo decidí después de ese partido. Quería cambiar de entrenador inmediatamente, pero lo consulté con el resto de los directivos. Pero se venían Liverpool y Tottenham, así que decidimos tomarnos un tiempo. Ambos partidos terminaron siendo muy difíciles para los jugadores. Y cambiamos de entrenador después del partido con Tottenham ”, recordó.

La imagen que daban los jugadores fue determinante para reemplazar al entrenador: “Emocional y físicamente, los jugadores no daban más. Necesitábamos hacer algo distinto. Igual, fue muy riesgoso. La decisión no era fácil: morir con Bielsa o hacerlo con otro entrenador, algo que hubiera sido aún peor. Pensaba que si manteníamos a Bielsa, descendíamos ”, contó Radrizzani.

El agradecimiento de Leeds a Bielsa: "Gracias, Marcelo"

Y el plantel estaba con el Loco: “Lo apoyaban. Estaban con él, sobre todo por su legado, por todo lo que habían hecho juntos. Pero cuando llegó Jesse March (el nuevo entrenador) la atmósfera del equipo cambió completamente. Nunca había visto algo así. Había algo podrido adentro, que no podría haber salido a la luz si no cambiábamos de entrenador. De todas maneras, la de Bielsa fue una experiencia fantástica. Fue un entrenador fantástico. Queda su legado en este club. Tengo mi propia opinión sobre Marcelo. Lo adoro. Fue muy duro para mí hacer con él lo que tenía que hacer. Pero en todo momento traté de hacer lo mejor para el club. De todas formas, creo que lo que es su fortaleza también es su debilidad. Su fortaleza es la disciplina, ese estilo único de hacer las cosas. Su idea del fútbol no se cambia. Esto también es su debilidad: la falta de adaptación o flexibilidad ”, graficó el presidente de Leeds durante la entrevista con The Athletic.

La entrevista con The Athletic en la que el presidente de Leeds habla de Bielsa