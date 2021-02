Ponzio aseguró que jugará hasta diciembre y 2021 posiblemente sea su último año como jugador Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Un histórico empieza a decir adiós. A los 39 años, Leonardo Ponzio atraviesa sus últimos momentos como futbolista profesional y cumplirá con su gran deseo: retirarse por la puerta grande de River. Integrante fundamental del histórico ciclo de casi siete años con Marcelo Gallardo como entrenador del club, el volante central confirmó que lo más probable es que extienda su vínculo (vence en junio) únicamente hasta diciembre y que 2021 sea su último año como jugador.

"Vamos a ver en junio o en diciembre cómo estamos, pero este año puede ser mi último como jugador. No creo que pase de diciembre. Disfruté mucho y todo tiene un final. Hay que saber cuándo. Creo que este año será mi último en el fútbol. Si vamos bien en la Copa, me encantaría seguir hasta diciembre, pero vamos a ver, no puedo ir más allá. Tampoco quiero ser la piedrita para los chicos que surjan. Mientras compita, voy a estar", explicó Ponzio en Radio La Red y dejó en claro que, por el momento, no se ve como director técnico.

"Es una gran pregunta saber qué voy a hacer después. Me dijeron que me tengo que aburrir un tiempo, pero no mucho, porque después terminamos caminando por las paredes. Y luego me gustaría volver al fútbol, ojalá que pueda en River. De entrenador no me veo, pero sí para ver jugadores de abajo", explicó el mediocampista y aseguró que podría sumarse a la secretaría técnica que conduce Enzo Francescoli: "Sí, claro, a mí me gustaría ayudar en lo que se está haciendo y si puedo mejorarlo, me encantaría. Me gusta mucho lo que hace Monchi en Europa".

Gallardo mira de lejos a Ponzio: 2021 puede ser su último año juntos Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Por otro lado, Ponzio, emblema millonario, habló de la importancia de formarse antes de asumir un cargo tras el retiro y explicó cómo ve el futuro de Gallardo. "Todos esperan que el después de Gallardo sea un Ponzio o un Maidana, pero hay que prepararse, Gallardo se preparó. No es ponerse un saco y pararse al lado de la raya. Hoy no me veo. Quizás en 6 meses cambie y me prepararé", destacó el volante de 39 años.

"El día que Marcelo diga 'hasta acá llegué' va a tener las puertas abiertas en Europa. Y sé que en Europa estará mucho tiempo y luego llegará la selección. Todo se irá decantando", explicó el capitán y sentenció que no cree que sus ayudantes Matías Biscay y Hernán Buján se separen del Muñeco: "No veo a ninguno de los dos haciendo su camino en soledad. Si Marcelo se va a Europa o a China, y no pueden ir, es otra cosa. Matías es el brazo derecho y Buján el izquierdo. Es lindo de admirar cómo se llevan".

"Todos esperan que el después de Gallardo sea un Ponzio o un Maidana, pero para eso hay que preparase. Ahora no me veo como entrenador", dijo Ponzio Crédito: Marcelo Aguilar

Emblema absoluto, el mediocampista acumula 14 coronas en sus dos ciclos (2006-2008 y 2012-presente): además de haber sido el único futbolista presente en los once éxitos del ciclo Gallardo, también sumó el Torneo Clausura 2008 con Diego Simeone como DT y el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato 2013/14 con Ramón Díaz. Además, logró el ascenso y el campeonato de la Primera B Nacional 2011/12 en el momento más crítico de la historia del club.

Así, Ponzio lleva más de nueve años ininterrumpidos en el club y continúa a dos trofeos de Labruna y Ricardo Vaghi, los más campeones de la historia de River con 16 conquistas entre títulos locales y competencias AFA/AUF. ¿La cuenta pendiente? Un título local con Gallardo. "Tuvimos la oportunidad de pelear torneos locales y al mismo tiempo en instancias decisivas de copas internacionales, quizás no tuvimos el recambio para partidos claves. Pero es una parte que creo que se va a poder lograr", explicó.

De entrenador no me veo, pero me gustaría seguir en River y poder ayudar en el trabajo que se está haciendo con Francescoli como manager. Si puedo mejorarlo, me encantaría Leonardo Ponzio

"En 2007 y 2008 jugaba copas internacionales con River y no sentía lo que siento ahora, el respeto que nos trasmiten los otros equipos, porque jugamos igual de local y de visitante. En aquel tiempo no lo sentía eso de los demás. Cuando un jugador entra en la cancha a jugar una competencia que le gusta jugar, que no le importa la altura, el clima, la cancha, es muy importante. Y más si tenés un grupo que sabe lo que quiere y va para adelante. Si le preguntás a cualquier jugador cómo pretende jugar, si como River u otro, y te dice River", comentó el nacido en Las Rosas, Santa Fe.

Un último año. Una última etapa por vivir. Se acerca el final de uno de los ciclos más gloriosos de la historia de River, pero todavía quedan algunas batallas por disputar. Y Ponzio se prepara para buscar un cierre con más gloria.

