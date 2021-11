Leonardo Sigali: “El defensor ya no sólo tiene que evitar que a su equipo le conviertan, es parte de mi función tratar de salir jugando”

A sus 34 años, Leonardo Sigali lleva una marca que pocos futbolistas pueden mostrar: jugó en cuatro clubes y en todos se dio el gusto de gritar campeón. Con Chicago , en la B Nacional, en 2006; con Lanús, en el Apertura 2007; en el Dinamo Zagreb de Croacia, con cuatro títulos en sus cuatro temporadas; y en Racing , con la Superliga 18/19 y el Trofeo de Campeones 2019. Por eso, el central de Campana transpira bronca cuando mira la tabla de posiciones y encuentra a la Academia en el 12° puesto. Y no anda con eufemismos: “Yo digo que no hay que vivir del recuerdo porque necesitamos que la gente vuelva a sentirse ganadora, que le llegue ese mensaje desde adentro de la cancha hacia afuera. Hay que tratar de volver a enamorar al hincha, encontrar un camino en el que estemos todos juntos. Desde ahí vamos a intentar construir algo nuevo”.

-Hace casi un año, con un gol tuyo, Racing eliminaba a Flamengo, el campeón de América, en el Maracaná. Hoy pelea por ganar un lugar en la Sudamericana. ¿Qué pasó en el medio?

-No pudimos encontrar la regularidad que teníamos. La buscamos con diferentes nombres y diferentes esquemas, pero no salió. Yo tengo esa fe de que trabajando lo vamos a encontrar. Lo único que te puedo decir es que no pudimos llevar a cabo una continuidad en el rendimiento. Y eso es más de los jugadores que otra cosa, porque nunca le encontramos la vuelta en el campo. Dentro del vestuario siempre tuvimos nuestros temas para hablar, pero lo importante es que nos concentremos en el día a día del juego. Lo que pasa afuera a mi no me corresponde hablarlo, ni nada por el estilo. Sí me ocupo de trabajar día a día para intentar mantener al club en lo más alto.

-Hasta ahora te había tocado disfrutar de las buenas en Racing. ¿Te sorprendió que también sea una caja de resonancia fuerte para las malas?

-Yo en lo personal, desde adentro, no me hago ningún mundo con cada cosa que dicen. Desde afuera a veces venden otra cosa de lo que pasa adentro. Hasta nosotros nos sorprendemos de lo que se habla. Está claro que a la gente no le gusta el funcionamiento del equipo. A mí tampoco. Se entiende que estén molestos los hinchas. Ellos siempre han estado y en las difíciles también van a estar. Lo que se logró fue hermoso. Para todo el club fueron tres años muy especiales, con momentos en los que todos nos divertimos y mucho. Este año no fue lo mismo que veníamos viviendo. Por eso digo que hay que dejar eso atrás, ya lo vivimos. Ahora hay que focalizarse en el presente para construir un futuro.

-¿Qué hay que cambiar para volver a lo que fue Racing en estos últimos tres años?

-No hemos tenido un buen semestre. No nos acompañaron los resultados. Habrá que volver a las bases, trabajar, contagiar al hincha y al socio, que vuelvan a creer en nosotros. Pero eso lo tenemos que demostrar dentro de la cancha, para que el mensaje llegue claro hacia afuera y ellos vuelvan a creer. Hicimos una semana dura de trabajo en lo físico. Nos quedan cinco partidos difíciles para tratar de clasificar a alguna de las dos copas. La gente está un poco descontenta por el funcionamiento del equipo, es entendible. A mi tampoco me gusta ver a Racing en esta posición de la tabla. Pero estamos tratando de estar positivos de la cabeza y convencernos de que podemos lograrlo. Ojalá que este domingo contra Colón podamos entregar ese contagio para que la gente vuelva a sentir esa alegría de ver al equipo, un equipo intenso, que genere situaciones y juegue un buen fútbol.

-¿Cuál es el balance que hacés para este 2021?

-Perder finales no le gusta a nadie. Y más de las maneras en que las perdimos. A ninguno le gustó eso. En el año además tuvimos altibajos, no pudimos mantener el nivel. No fuimos regulares. Si hubiésemos ajustado un poquito más, tendríamos otros puntos y otra posición en la tabla. Ya pasó. Hay que mirar hacia adelante, lo que nos jugamos en estos cinco partidos. Son muchos equipos y está todo muy apretado para entrar a las Copas, así que hay que hacer hincapié en eso. No fuimos constantes, no fuimos regulares en el funcionamiento. Creo que ahí fallamos los jugadores porque no lo pudimos corregir.

Leonardo Sigali marcó el tercero ante Huracán Fabián Marelli - LA NACION

-Llevás 116 partidos en el club, casi una rareza para estos tiempos del fútbol argentino.

-Me suena bien eso. Me gusta. Soy de comprometerme con los clubes por los que pasé. Siempre me ha tocado participar bastante. Soy un jugador que siempre quiere estar. Han pasado distintos cuerpos técnicos y que siempre me tengan en cuenta es importante. Me esfuerzo, trabajo para estar siempre. Me pone muy contento que ya haya llegado a esa cantidad de partidos en Racing. Todavía me queda un año de contrato así que ojalá que sean muchos más partidos. Es un premio a mi esfuerzo, al día a día. Desde lo que hago acá en casa hasta los entrenamientos. Más todavía si es un club grande como Racing, que no es fácil mantenerse tanto tiempo.

-¿Qué les aporta Fernando Gago?

-No lo conocía a Fernando, sólo de haberlo enfrentado. Es un cuerpo técnico que tiene una idea muy clara de trabajo, de qué es a lo que quiere jugar. Los noto muy entusiasmados, muy metidos con nosotros y con el club. Nos exigen todo el tiempo y eso siempre está bueno. El objetivo es entrar a una de las dos copas, eso nos propusimos. Los primeros dos partidos no nos acompañaron los resultados, pero creo que se vio algo diferente desde el luego. En Tucumán pudimos hacer los goles y tuvimos la confianza para manejar la pelota y encontrar los espacios.

Leonardo Sigali, uno de los referentes de la Academia Prensa Racing

-El manager Rubén Capria dijo que algunos de ustedes le veían cosas de Coudet.

-Desde la exigencia de llevar al jugador a dar siempre un poquito más, desde ese punto, puede ser que sean similares. Te exige en cada entrenamiento, en cada trabajo. En ese sentido son parecidos. Después cada uno tiene su manera de jugar.

-Sos un defensor al que le gusta dar el primer pase para abrir espacios. ¿Es algo que incorporaste a medida que evolucionó el juego o es tu estilo como zaguero?

-Uno tiene que ir evolucionando y aprendiendo de los diferentes cuerpos técnicos. Son ideas diferentes, conceptos diferentes y pedidos diferentes. Pero todos te dejan algo. Ahora se trata de cuidar más la pelota, se busca que los defensores lleguen con la pelota al pie o que le hagan llegar limpia la pelota a los delanteros. Eso es diferente a lo que me pedían cuando empecé. Pero me fui adaptando. El defensor ya no sólo tiene que evitar que a su equipo le conviertan. Es parte de mi función tratar de salir jugando , de generar los espacios cuando no los hay. Este cuerpo técnico nos da herramientas en ese sentido. Desde el primer día que llegaron siempre nos dijeron que la idea es tratar de jugar. No sólo conmigo sino que a cada compañero. Piden que tomemos esas decisiones en poco segundos, nos dan confianza para salir con pelota al pie, para jugar con el arquero y tener la línea corta, aunque haya que hacer el esfuerzo cuando toque correr para atrás. A mi en lo personal me gusta, ya lo hemos trabajado.

Leonardo Sigali le gana la posesión a Sequeira Diego Lima - LA NACION

-Con los cambios de formatos de competición, los arbitrajes y las polémicas constantes, ¿para jugar en el fútbol argentino hay que ejercitar la paciencia?

-Sí, hay que tener paciencia y mucha dedicación. Y concentración. Si uno se deja llevar por todo lo que se habla se pierde. Hay que centrarse en uno mismo, disfrutar los momentos que tocan con la familia y con amigos. Después es un fútbol muy duro, difícil, con sus cosas. Cuando llego a mi casa trato de calmarme, de disfrutar el momento. No hay que enroscarse. Por ejemplo se habló mucho de que nos tocó los cuatro clásicos de visitante. Y ya pasaron tres, con todo lo que se habló. Habrá que ganarle a River. Qué le vamos a hacer, tocó.

-Pillud contó que iba a intentar convencer a Lisandro López de que continúe en el club. ¿Cómo lo ves vos al capitán?

-Yo en lo personal no soy de estarle encima con eso. Lo disfrutamos en el vestuario, lo mimamos un poco, pero no soy de preguntarle. Es una cuestión personal, no le pregunté los motivos ni nada. A mi me pone muy feliz compartir vestuario y equipo con él. Es una persona que ayuda muchísimo, pero muchísimo, al club. No sólo al plantel. No solo al equipo. Al club. Él ama a Racing y por eso hasta el día de hoy sigue dando pelea, luchando día a día. Yo siempre trato de estar con él, de disfrutar el momento y trabajar con seriedad. Él reacciona porque tiene sangre y un alma ganadora. Le gusta jugar bien y ganar, que a nadie le falte nada, que el club esté primero siempre. Lo vive de esa manera y yo lo comparto. Se da cuenta de algunas cosas que tal vez los más chicos no las ven, y los ayuda para que vean diferentes situaciones. Es una persona totalmente positiva.

Racing-Flamengo. AFP

-Además de Licha y de vos, Arias, Pillud y Nery Domínguez también ya pasaron los 100 partidos con la camiseta de Racing. ¿Es una ventaja o una muestra de que falta recambio?

-Sabemos el mensaje que tenemos que dar hacia los más jóvenes. Sabemos lo que está en juego en ese club. El conocerse te hace más fuerte, más cuando pudimos mantener el grupo unido en estos años, donde todos se sintieron partícipes. Estamos ahí empujando constantemente para que estén a disposición del cuerpo técnico. Somos un grupo sano, de grandes personas. Por eso tenemos que mantener el objetivo de ser un equipo que pelea arriba.