Exequiel Zeballos: de entrenar con Lionel Messi en la selección argentina a hacer un hat-trick en la reserva de Boca

“No lo puede gambetear a Fabra -todavía- tan fácil como lo está haciendo en la Reserva, entonces, cuando logre eso, va a hacer disfrutar al hincha de Boca, sin dudas”. La frase de Juan Román Riquelme la dijo hace 16 días. Se refería a Exequiel Zeballos, el delantero de 19 años que este jueves le hizo tres goles a Sarmiento, en el empate 4-4 de la Reserva, en el Predio que la entidad de la Ribera tiene en Ezeiza. “Necesita poder gambetear a Fabra”. La frase apunta a un perfeccionamiento, a buscar una evolución mientras el Changuito alterna entre las vulnerar defensas con el ex equipo de Sebastián Battaglia (ahora comandado por Hugo Ibarra) y la primera división.

Tiene personalidad Zeballos. Rebeldía. Vivió dos semanas de ensueño por haber sido convocado por Lionel Scaloni para entrenar con la selección que participó de los duelos por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar ante Uruguay y Brasil. Se entrenó con Lionel Messi y Angel Di María , hasta lo hicieron pararse en una silla y cantar a modo de presentación con el plantel argentino.

Los tres goles del Changuito a Sarmiento

“Estaba un poquito nervioso y vergonzoso. Con Medina (Cristian, el otro juvenil xeneize convocado por Scaloni) fuimos y tratamos siempre de escuchar y aprender de los mejores. ¿Si hablamos con Messi? No, pero nos conoce”, dijo Zeballos luego de los tres goles a Sarmiento en declaraciones al Canal de Boca y agregó: “Fue muy bueno poder participar de esas prácticas, aprender de los mejores. Fue una gran experiencia”.

No fue el primer partido que se destaca Zeballos en la reserva. Ante River convirtió un golazo y luego aportó asistencias y el desparpajo que supieron tener, entre otros, Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Delgado . Está claro que Zeballos está dando sus primeros pasos, pero -crease o no- tiene características que puede reunir al Mellizo y el Chelo en un solo futbolista.

Exequiel Zeballos. Jugador de la reserva de Boca. Changuito. partido 18/11/21 Boca Juniors

Nació el 24 de abril de 2002, en Santiago del Estero y debutó en la primera xeneize en noviembre de 2020, ante Newell’s. ¿Qué tiene Zeballos para intentar juntar al actual DT de Paraguay y el integrante del Consejo de Fútbol de Riquelme en un solo envase? Tiene gol y asistencias, patea penales y un juego con ambos perfiles, algo que aportaban los dos, es capaz de desequilibrar con gambetas y un juego corto de amagos y distracciones como hacía el Mellizo, también tiene la potencia, el cambio de ritmo, la velocidad y el remate de media distancia que tenía Delgado.

El golazo a River

El último Boca de Miguel Angel Russo se mostraba timorato, sin rebeldía ni futbolistas ofensivos que le puedan cambiar el rostro ofensivo. No bien asumió Sebastián Battaglia, les dio más participación a los chicos de las inferiores, desde Luis Vázquez, el 9 que ya aportó varios goles importantes, hasta Zeballos. El wing ahora tiene como competencia, por delante, a Cristian Pavón y Sebastián Villa , también a Norberto Briasco (el refuerzo que llegó de Huracán). Pero aún jugando pocos minutos, el Changuito se hace notar.

En el debut de Battaglia, generó el desborde y el centro para el gol de cabeza de Vázquez ante Patronato, sobre el final. “Entendimiento”, una palabra clave para toda sociedad. “Zeballos sabe que me gusta que me tiren los centros pinchaditos, que caigan al segundo palo”, ahí fue la asistencia de Zeballos para el 9. Se conocen desde la reserva, hicieron varios goles así en sus recorridos conjuntos.

Asistencia de Zeballos para el gol de Vázquez a Patronato

En medio de esta chance que están teniendo los juveniles en la primera división de Boca, Riquelme dijo el 2 de noviembre de este año: “Zeballos tiene cosas que se las veo a muy pocos, eso que hace así que pasa el pie por encima de la pelota y engancha para la derecha y patea con la derecha, engancha con la izquierda y patea con la izquierda, patea con las dos piernas igual, patea tiros libres, patea penales…”, describió el vicepresidente xeneize en una entrevista con TNT Sports. Y agregó: “Tiene muchísimas cosas y lo vamos a cuidar muchísimo, por eso lo vamos a llevar de a poquito”.

Exequiel Zeballos patea ante la salida de Facundo Cambeses durante el partido que disputaron Boca y Huracán en la primera división Boca Juniors Oficial

Aquel reto: “No gambeteaste una vez al 3″

Y Riquelme contó un diálogo que tuvo con el delantero hace un tiempo. “Hace tres meses jugó en Reserva, contra Argentinos, y se caía, no lo pudo pasar en todo el partido al 3 y Battaglia lo sacó en el entretiempo. Entonces le dije: ‘No lo gambeteaste una vez al 3, estaba difícil, ¿no?’ Y me dice: ‘No, no puedo’», recordó.

“Ahora pasaron tres meses, uno pone la Reserva y casi todos los partidos es figura, porque ahora igualó lo físico con el de la Reserva, ahora le falta un pasito más, igualar con el de la Primera”, explicó Riquelme y agregó: “No lo puede gambetear a Fabra todavía tan fácil como lo está haciendo en la Reserva, entonces cuando logre eso, va a hacer disfrutar al hincha de Boca, sin dudas”, sentenció Riquelme.

Exequiel Zeballos y Luis Vázquez, dos delanteros que retomaron el protagonismo en Boca de la mano de Sebastián Battaglia Prensa Boca

De todos los chicos que están teniendo la chance de mostrarse en la primera, Zeballos, Luis Vázquez y Valentín Barco son dos de los que más expectativas generan en los hinchas y también en los dirigentes. Dependerá de él, pero tiene personalidad y parece tener las ideas claras para no quemar etapas, escuchar los consejos de los más grandes, y seguir gambeteando cada vez que le dan una chance en la Primera de Boca.

Dos goles de Zeballos a Vélez