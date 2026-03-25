L’Equipe y el irónico análisis de los amistosos de la selección argentina

"Mauritania y luego Zambia: ¿pero por qué Argentina siempre se enfrenta a naciones pequeñas en partidos amistosos?“. Podría resultar una reflexión convencional dentro del mundo del fútbol, en especial, porque se trata del equipo campeón del mundo. Sin embargo, este interrogante no llega desde cualquier lugar; el cuestionamiento se resuena desde Francia y está acompañado de pinceladas de acidez respecto de la poca exigencia que asume el conjunto que conduce Lionel Scaloni.

Se trata del título de una nota publicada en el diario L’Equipe y firmada por el periodista Elio Bono, que escribió: "Desde que ganó el Mundial de 2022, Argentina nunca se ha enfrentado con una selección europea ni a un equipo clasificado entre los 20 mejores de la FIFA en un partido amistoso. Los próximos partidos en casa contra Mauritania este viernes y Zambia (31 de marzo) ilustran esta sorprendente estrategia".

Uno de los amistosos internacionales de la selección argentina fue ante Angola @Argentina

La nota, concentrada en marcar esta “particularidad”, está acompañada por un gráfico en el que compararon todos los amistosos de Argentina y Brasil. Apoyado en ello señalan que mientras el equipo de Scaloni nunca se enfrentó a un oponente Top 20, la selección brasileña se midió ante 10 equipos de elite mundial y Colombia contra 9.

“Sin ánimo de ofender a los mauritanos, este rival que figura en el puesto 115 del ranking FIFA resulta un tanto sorprendente para un campeón del mundo. Especialmente a tres meses de defender su título”, escribió Bono, respecto del choque del conjunto nacional ante Mauritania, en la Bombonera y el martes próximo ante Zambia.

Con cada dato, la nota pretendía dejar en claro la falta de competitividad para un equipo campeón del mundo y cada frase tiene una alta carga de ironía: “La Albiceleste se enfrentó con Venezuela, Puerto Rico y Angola el año pasado. En 2024, El Salvador, Costa Rica, Ecuador y Guatemala tuvieron el honor de jugar contra los campeones del mundo, mientras que en 2023, estos últimos se enfrentaron a Panamá, Curazao, Indonesia y Australia. Los Socceroos, que ocupaban el puesto 29 en el ranking FIFA al momento de esa derrota en amistoso en junio de 2023 (2-0), han sido la mejor selección a la que Argentina se ha enfrentado en partidos amistosos durante los últimos cuatro años”.

El amistoso de la selección argentina ante Australia en junio de 2023, fue el más exigente de los rivales en términos de su posición en el ranking de la FIFA. (Photo by WANG Zhao / AFP) WANG ZHAO - AFP

Además de enfocar una buena parte de la nota en que este tipo de enfrentamientos sólo favoreció a las arca de la AFA, porque deportivamente no representó desafío alguno para la selección argentina, se deja constancia en el artículo de L’Equipe que se trató también de una buena forma de conservar un lugar de privilegio en el ranking de la FIFA: “Los dos partidos en La Bombonera serán los primeros amistosos de Argentina en casa desde marzo de 2023 (contra Curazao, en Córdoba), y esta estrategia financiera se complementa con una lógica deportiva. Al medirse con rivales de menor nivel, la Albiceleste ha ganado sus últimos 11 partidos fuera de las eliminatorias mundialistas, asegurándose el segundo lugar en el ranking FIFA”.