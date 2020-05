"Les falta mucho para alcanzarnos": Leandro Paredes chicaneó a River

Leandro Paredes Fuente: Reuters - Crédito: REGIS DUVIGNAU

6 de mayo de 2020 • 13:41

El volante de Paris Saint Germain, Leandro Paredes , ratificó su fanatismo por Boca Juniors y chicaneó a River Plate por la cantidad de Copa Libertadores obtenidas por ambos clubes.

En diálogo con el programa 90 Minutos de Fútbol , el número cinco de la selección Argentina fue consultado por el conductor del programa, Sebastián Vignolo, sobre los títulos que viene ganando River en el último tiempo, y remitió a la pica y buena relación que tienen con el exjugador millonario, Sebastián Driussi , con quien coincidieron en el Zenit de Rusia, San Petersburgo. "No me molestó. Estaban en un momento muy bueno. Habían ganado títulos que realmente lo merecían. Habían jugado muy bien. Pero no me daba pica. Todavía les falta mucho para alcanzarnos ", remató el exfutbolista de Roma, Empoli y Chievo Verona, entre otros. "Esto no va a salir en ningún lado", ironizó Oscar Ruggeri, panelista del programa. "Este es más de Boca que La Raulito ", reforzó el relator deportivo.

Acerca de dónde proviene su fanatismo por el equipo xeneize, Leandro Paredes contó que nadie en su familia es de ese club y que, por el contrario, lo instaron a hacerse hincha de otros equipos: "Mi papá es el que más me quiso hacer de San Lorenzo. De parte de mi abuelo son todos de independiente. Pero mi hermana y yo queríamos ser de Boca. Y lo logramos". Además, dijo que en San Justo, localidad de la que es oriundo, todo el mundo deseaba que fuera aficionado de Almirante Brown. "De chiquito nos querían hacer de todos los clubes", recordó.

Finalmente, explicó que su hermana más grande ya era hincha de Boca cuando el nació: "A la del medio y a mí nos regalaban camisetas. Nosotros queríamos ser de Boca".

Paredes , de 26 años, comenzó su carrera como futbolista en Boca Juniors, donde jugó hasta 2014. Sin embargo, no pudo desplegar todas las virtudes que mostraría en el fútbol europeo y la selección Argentina, dado que durante su etapa en el Xeneize, su puesto estaba ocupado por Juan Román Riquelme, ídolo y referente del club de la ribera.

En recientes declaraciones, también, Leandro Paredes dijo que Edinson Cavani , compañero suyo en el PSG, sería un buen jugador para Boca. Lo mismo había opinado sobre su excompañero en Italia, Daniele De Rossi, quien finalmente arribó a la Argentina a mediados de 2019 (jugó sólo seis meses).

También recordó en esta entrevista que su deseo es volver "bien" a Boca para devolverle todo lo que el club del cual surgió le brindó, aunque aclaró que todavía tiene cuatro años y medio de contrato por cumplir en Francia.