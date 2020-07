"Queda bastante por corregir. Tenemos tiempo para mejorar", evaluó Ramón Díaz, el entrenador de Libertad, el próximo rival de Boca en la Copa Libertadores. Crédito: Twitter

Uno se preocupa porque no tiene siquiera autorización para empezar a practicar colectivamente. El otro parece no inquietarse, pero comenzó la actividad oficial con una derrota. Mientras Boca clama por un permiso gubernamental de entrenamiento, proyectando un posible retraso en su preparación para disputar la Copa Libertadores de América, Libertad, de Paraguay, futuro adversario del equipo argentino, procesa una reaparición negativa en el campeonato paraguayo, aunque su DT, Ramón Díaz, dice estar tranquilo ante el paso en falso.

En un vacío estadio La Nueva Olla, Libertad perdió por 2-1 como visitante de Cerro Porteño en el reinicio del certamen de Paraguay, la primera liga nacional de Sudamérica que se reanuda luego de la cuarentena (lo habían hecho torneos regionales brasileños). Por la novena fecha, el conjunto dirigido por el riojano llegó a descontar mediante Antonio Bareiro, pero no a igualar tras recibir goles de los argentinos Claudio Aquino y Diego Churín.

"Desde hacía mucho no se jugaba y queda bastante por corregir", reconoció Ramón Díaz, pero no se mostró preocupado. "Tenemos tiempo para mejorar", minimizó el preparador, al mando de un plantel que se medirá con Boca el jueves 17 de septiembre, a las 21 y en Asunción, siempre y cuando el calendario anunciado por Conmebol no sufra modificaciones. Por ahora, el gobierno argentino no da lugar al reclamo de entrenamientos conjuntos, aunque ha habido presión mediática y gestiones administrativas para ello.

A pesar de la derrota y de lo incipiente del certamen, Libertad es puntero y no perderá la vanguardia al cabo de esta novena jornada. El conjunto blanquinegro suma 19 unidades, 4 más que Cerro Porteño, que a pesar de la ausencia de espectadores en La Nueva Olla fue recibido con numerosas banderas en las gradas y con fuegos artificiales lanzados fuera del estadio. Eso sí, hubo pocos fotógrafos y camarógrafos, acorde con las medidas sanitarias.