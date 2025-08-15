Libertad vs. River por la Copa Libertadores, en vivo: el minuto a minuto por los octavos de final

River inicia la serie de octavos de final como visitante después de haberse impuesto en su grupo, el B, con 12 puntos, invicto, con tres triunfos y tres empates. En tanto, Libertad fue segundo en la zona D, con 9 unidades, por detrás de San Pablo, de Brasil, por delante de Alianza Lima y Talleres de Córdoba. En el fútbol local, el equipo paraguayo viene de ser campeón del Apertura y marcha sexto en el Clausura, mientras que el Millonario fue eliminado por Platense, por penales, en el Apertura y lidera el grupo B en el Clausura.