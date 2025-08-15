Libertad vs. River por la Copa Libertadores, en vivo: el minuto a minuto por los octavos de final
El conjunto millonario visita Asunción en el inicio de la serie por el torneo sudamericano
Libertad y River, en la cancha
Salen al campo de juego los titulares de Libertad y River. El árbitro Sampaio espera a los capitanes para el sorteo.
La palabra de Gallardo
Gallardo hizo un análisis de lo que puede encontrarse River ante Libertad esta noche. “Estamos con muchas ganas de jugar. Sabemos que tendremos enfrente un rival que se abroquela detrás, que intenta achicar espacios y salir de contra”, mencionó.
#LIBERTADORESxFoxSports | Marcelo Gallardo, DT de River: "Estamos con muchas ganas de jugar el partido".— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 15, 2025
Viví la CONMEBOL Libertadores en la pantalla de Fox Sports con los relatos de @hernandelorenzi, los comentarios de @MiguelOsovi y en campo de juego @mariano_almada pic.twitter.com/Me72IKhYqu
Últimos movimientos en el campo de los equipos
Los equipos están con los últimos movimientos de precalentamiento en el campo de juego. En minutos volverán a los vestuarios y será el tiempo de la arenga, de reforzar conceptos y regresar a la cancha ya para el partido.
La formación de Libertad
Ante River, Libertad comenzará jugando con los siguientes once: Martín Silva; Ivan Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Ivan Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.
📋✔️¡Equipo confirmado!— Club Libertad (@Libertad_Guma) August 14, 2025
Así forma #LIBERTAD para el juego ante River Plate por los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores 🤩🏁#VamosGUMA pic.twitter.com/cyjIv2tlCq
Los titulares de River
Para enfrentar a Libertad en Asunción, River sale al campo de juego con los siguientes titulares: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja.
¡Así forma el Millonario en esta noche de #Libertadores! 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/BU5bOQms9E— River Plate (@RiverPlate) August 14, 2025
Las ausencia de peso en River
River afronta el inicio de la serie con jugadores importantes que no están a disposición del entrenador Marcelo Gallardo por lesión: Germán Pezzella, quien el sábado sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda frente a Independiente, y Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta están en la última etapa de recuperación para llegar a la revancha de la semana que viene. Vuelven a estar disponibles, tras el alta médica, Sebastián Driussi y Paulo Díaz, aunque sin haberse entrenado con la misma intensidad que sus compañeros.
Cómo llegan los equipos
River inicia la serie de octavos de final como visitante después de haberse impuesto en su grupo, el B, con 12 puntos, invicto, con tres triunfos y tres empates. En tanto, Libertad fue segundo en la zona D, con 9 unidades, por detrás de San Pablo, de Brasil, por delante de Alianza Lima y Talleres de Córdoba. En el fútbol local, el equipo paraguayo viene de ser campeón del Apertura y marcha sexto en el Clausura, mientras que el Millonario fue eliminado por Platense, por penales, en el Apertura y lidera el grupo B en el Clausura.
Cómo seguir el partido online
El partido es transmitido en vivo a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, y a través de la plataforma digital Disney+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante. En este espacio de LA NACION estaremos con lo más destacado paso a paso.
Bienvenidos a la cobertura de Libertad - River
Esta noche, desde las 21.30, River visita a Libertad, de Paraguay, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, a disputarse en el estadio La Huerta, en Asunción, será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio y transmitido por Telefé, Fox Sports y la platadorma Disney+. El vencedor de la serie se medirá con el ganador del duelo entre Flamengo e Inter, que comenzó el miércoles con el triunfo por 1-0 del Mengão en el Maracaná.