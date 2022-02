Liga de España: Ángel Correa le pone gol al Atlético que menos parece de Diego Simeone en una década

El Atlético de Madrid menos Simeonístico que se recuerde conserva los arrestos épicos que lo caracterizaron más de una vez. El Aleti de los resultados cortos, de bajo goleo y esquema granítico, parece que no existe más, o al menos se tomó vacaciones. Ahora todo es más cambiante y trepidante. Pega y recibe. Se cae y se levanta. Así le ganó 4-3 a Getafe, con un gol de Mario Hermoso a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando hacía media hora que jugaba con uno menos por la expulsión de Felipe.

Fue un encuentro en el que, con Ángel de Correa de figura, el colchonero ganaba 2-0, pasó a perder 3-2, empató 3-3 (en esa secuencia hubo dos goles del delantero argentino) y, cuando todo se encaminaba al conformismo compartido de un empate, llegó el tiro libre desde un costado de Rodrigo De Paul, el cabezazo en el segundo palo de Joao Félix y la tijera de Hermoso. Locura en el Wanda Metropolitano, que dos fechas atrás había asistido a un cotejo similar, con un 3-2 -perdía 2-0- sobre Valencia en el descuento, también con goles de Correa y Hermoso. Los hinchas tienen asegurado el suspenso. Hace una semana cayó 4-2 ante Barcelona tras estar 1-0 arriba. Cada partido es una montaña rusa.

El primero de Angelito

Otro volcánico final, que encontró a Diego Simeone festejando a los saltos y revoleando el puño derecho mientras se metía en los vestuarios. Luego, en la conferencia de prensa, reafirmó el vínculo sentimental con el hincha: “A la gente del Atlético de Madrid la querré eternamente. Vaya como vaya y termine como termine mi etapa en el club, nadie nos podrá quitar todo lo que vivimos juntos. Nos está siendo difícil esta temporada”.

Cuando un equipo deja de hacer lo que mejor sabe, aquello sobre lo cual construyó su fortaleza durante largo tiempo, es normal que le entren las dudas y se diluya su identidad. Es lo que le viene ocurriendo al Atlético con una flojera defensiva que no reconoce antecedentes en la década de gestión del Cholo. Hasta al entrenador se le dificulta el análisis: “Es difícil explicar un partido que tuvo varios mini-partidos. Nos encontramos perdiendo 3-2 cuando casi no nos habían pateado al arco. Nos cobraron dos penales en situaciones que no eran de riesgo. Pero el corazón de los chicos reaccionó muy bien. Todos los que entraron, De Paul, João... todos entraron con mucha pasión”.

Habitualmente expresivo, Simeone ahora tiene motivos de sobra para mostrarse más sanguíneo OSCAR DEL POZO - AFP

Más allá del triunfo sobre Getafe, que le permite meterse en puestos clasificatorios para la Champions League, a la espera de lo que haga este domingo Barcelona ante Espanyol, Atlético volvió a mostrarse excesivamente vulnerable. Algunos datos son contundentes. Por la Liga ya recibió 33 goles, la mayor cantidad desde que está Simeone, cuando todavía quedan 15 fechas por delante. Si se lleva la estadística a las competencias oficiales de esta temporada, ya concedió 45 goles (en 32 encuentros), la misma cifra que en sus cursos más endebles, el 2013-14 (61 cotejos) y 2016-17 (58),

Simeone no se engaña: “El año pasado peleamos para ser campeones y en este por sumarnos a los puestos Champions. Hay que asumirlo”. En el horizonte, el 23 de febrero y el 15 de marzo, aparece la serie contra Manchester United por los octavos de final de la Champions League.

Correa, ahora de cabeza

Antes del partido recibió el premio de La Liga al mejor futbolista de enero. Una distinción justificada en un alto porcentaje por el golazo desde 51 metros que el convirtió al argentino Gerónimo Rulli (Villarreal). Fue estímulo más para que Ángel Correa, unos minutos más tarde, desplegara su habitual versión de futbolista productivo, una carta que siempre figura en el mazo de Simeone, un técnico que reconoce las equilibradas dosis de talento y sacrificio que componen el perfil del ex-San Lorenzo.

Angelito Correa se encargó de encender la ilusión antes de que el partido se convirtiera en un tormento para el Atlético. Desde la función de cuarto volante que tantas veces le asigna el entrenador, el argentino marcó el 1-0 con un gol de N° 9 depredador. Apareció por el corazón del área para anticiparse con una pierna en plancha y definir antes de que llegaran el defensor y el arquero.

Seis minutos más tarde cambió la furia del delantero por la intervención cerebral de un mediocampista al asistir con un toque al vacío la proyección de Llorente, que envió el centro que Cunha aprovechó por el segundo palo para poner el 2-0. La diferencia dejaba un poco en el olvido el penal que le habían atajado a Luis Suárez a los 7 minutos, tras una falta que en realidad había fabricado el uruguayo ante la salida del arquero Soria. Suárez vio interrumpida una serie de cinco conversiones de penal.

Lucho Suárez falla el penal

Pero este Atlético no tiene jornadas tranquilas ni aun estando dos goles arriba. Son tiempos de dudas e inestabilidad desconocidos en el ciclo del Cholo. Getafe, que no le gana de visitante al Atlético desde 2010, dio vuelta la historia en 12 minutos. El área del Atlético, habitual territorio minado para los ataques rivales, ahora se reconvirtió en un jardín. Descontó Borja Mayoral y después vinieron dos penales de Unal por manos de Cunha y Lemar (detectada por el VAR). Los descuidos del Atlético lo dejan muy expuesto.

El Wanda Metropolitano asistía atónito al desarrollo. El partido se habría transformado en una brasa caliente y Correa volvió a aparecer para sofocar un principio de incendio. Ahora apareció por el segundo palo para conectar de cabeza y dejar en 3-3 un encuentro con continuas vueltas de tuerca. Fue el décimo gol Angelito en este torneo -es el máximo anotador del equipo- y el 11° en la temporada. En su sexto año en el Atlético, ya mejoró su mejor curso, con 9, en 2017/18.

Lo más destacado en un increíble 4-3

Hace poco renovó su contrato hasta 2026 en un club con una hinchada que aprendió a valorarlo y quererlo. En la consideración también pesa la regularidad, en la falta de lesiones y expulsiones, a tal punto que lleva 83 cotejos consecutivos por la Liga. Solo lo supera el arquero Oblak (99). Cuando fue sustituido a 18 minutos del final por Vrsalikjo, de las tribunas bajó el canto tributo: “Correeeeea, Coreeeeeea...”.

Correa la puntea de derecha y se escapa de dos rivales. OSCAR DEL POZO - AFP

Tras un primer tiempo eléctrico, el segundo arrancó con las revoluciones más bajas. Pero Atlético no tardó en complicarse. Sus defensores ya no son la garantían de otros tiempos. El brasileño Felipe salió casi al círculo central a cortar un avance de Arrambarri con un planchazo al cuerpo. Tarjeta roja y cuchicheos entre Simeone y su asistente Nelson Vivas en la zona técnico para organizar el reordenamiento defensivo. El sacrificado fue Suárez para que entrara el zaguero Mario Hermoso. También entró Rodrigo De Paul.

El ritmo había bajado y ya no había tantas emociones. Parecía que los dos recibían de buena manera el empate. Pero los tres que habían ingresado en la última media hora tenían para dar un esfuerzo extra, con el centro de De Paul, el cabezazo de Joao Félix y la arremetida de Hermoso, que le puso nombre y el calificativo a la victoria del Atlético.

👥 ¡Ya conocemos nuestro once titular para hoy! pic.twitter.com/VgKnsW3yFx — Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2022